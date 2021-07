Honda F1-motor Verstappen blijkt in orde na vrijdag in Hongarije

In de openingsronde van de Britse Grand Prix kwamen titelrivalen Lewis Hamilton en Max Verstappen met elkaar in aanraking in Copse Corner. De Red Bull-coureur werd het slachtoffer bij die botsing, want hij eindigde met een harde klap in de bandenstapels. De schade aan het bodywork en het chassis van de RB16B waren aanzienlijk en er werd ook gevreesd voor schade aan de krachtbron. Dat zou later in het jaar bijzonder pijnlijk kunnen worden, doordat de coureurs slechts drie (en soms zelfs maar twee) exemplaren van een bepaald motoronderdeel mogen gebruiken.

De bewuste motor werd na de Britse Grand Prix door Honda teruggestuurd naar de fabriek in Japan. Daar onderzocht men of er schade was en of de krachtbron na de crash nog gebruikt kon worden. Eerder deze week werd duidelijk dat de motor op vrijdagochtend weer in de auto van Verstappen zou liggen. Tijdens die eerste vrije training wilde Honda definitieve zekerheid krijgen of de krachtbron ook in het restant van het weekend ingezet kan worden.

Na afloop van de oefensessies op vrijdag kan die vraag met een ‘ja’ beantwoord worden. Verstappen reed in de eerste vrije training de snelste tijd en kwam in de tweede oefensessie tot de derde tijd, op drie tienden van snelste man Valtteri Bottas. “Het was goed om te zien dat Max geen nadelige gevolgen ondervindt van zijn crash in Silverstone”, zei technisch directeur Toyoharu Tanabe van Honda F1. “We waren in staat om te controleren of de power unit die hij gebruikte tijdens het Britse GP-weekend naar behoren functioneerde.”

Verstappen en Red Bull Racing kunnen dus opgelucht ademhalen. Als de krachtbron wél onbruikbaar was gebleken, dan was de Nederlander later dit jaar mogelijk in de problemen gekomen met de regels over de maximale aantallen toegestane motorcomponenten. Bij overschrijding daarvan krijgt de coureur een gridstraf, iets wat bijzonder pijnlijk kan zijn in de strijd om de F1-wereldtitel.