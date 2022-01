Als onderdeel van de nieuwe reglementen en de ambitie om de sport klimaatneutraal te laten opereren, eist de Formule 1 dat de auto’s vanaf dit jaar overstappen op E10-brandstof. Deze nieuwe brandstof bestaat voor 90 procent uit fossiele brandstoffen en voor 10 procent uit ethanol. Het zal naar verwachting resulteren in een afname van de hoeveelheid vermogen, al suggereren sommige fabrikanten dat ze een manier hebben gevonden om ook met de nieuwe brandstof dezelfde hoeveelheid vermogen te leveren.

Yasuaki Asagi, die bij Honda aan het roer stond van de ontwikkeling van de Japanse krachtbron en ook na het afscheid van Honda betrokken blijft bij het motorproject, reageert sceptisch op de suggesties van bepaalde fabrikanten. Op de vraag van Motorsport.com hoeveel vermogen de motoren in 2022 verliezen door de introductie van de nieuwe brandstof, antwoordt hij: “Dat is geheim. Het lijkt erop dat andere bedrijven zeggen dat het min of meer gelijk blijft, maar het tegendeel is waar. Zo’n uitspraak betekent dat het juist niet meevalt om dezelfde hoeveelheid vermogen te behalen als vorig jaar.”

Asagi zelf stelt dat de reglementswijziging de motorfabrikanten voor een flinke uitdaging stelt, maar dat er ook voordelen aan kleven: “De overstap naar E10 is de grootste [uitdaging], maar de architectuur [voor de nieuwe 2021-krachtbron] stond al vast, dus we hebben wat veranderingen doorgevoerd om het beste uit de E10-brandstof te halen. Met E10 neemt de hoeveelheid vermogen en energie af, dat heb je nou eenmaal met dit soort brandstoffen, maar aan de andere kant is het complexe verbrandingsproces [het kloppen van de motor] van de oude brandstof nu wel makkelijker in toom te houden.”

“We mikken nog steeds op maximale efficiëntie, maar met E10 zal het vermogen van de motor en de hoeveelheid kracht die wordt gegenereerd wel afnemen.”