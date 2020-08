Honda met drie auto’s in top-acht op Spa: “Resultaat is oké”

Voor de zevende Grand Prix van 2020 reisden de teams en coureurs af naar Spa-Francorchamps, een van de circuits waar motorvermogen een doorslaggevende rol speelt. Het circuit in de Belgische Ardennen toonde aan dat de verschillen tussen de krachtbronnen van Mercedes, Renault en Honda relatief klein zijn, alleen Ferrari lijkt momenteel tegen een duidelijke achterstand aan te kijken. Van de vier auto’s met een Honda-krachtbron eindigden er drie in de punten en dat zorgt voor gematigd optimisme bij Tanabe. “Met drie auto’s in de top-acht eindigen is een oké resultaat”, vertelde hij ter nabeschouwing op de race.

Max Verstappen was op de derde positie de hoogst geklasseerde coureur met een Honda-motor en hij krijgt ook lof toegezwaaid van Tanabe. “Max deed het vooral goed door de banden te managen en consistente rondetijden te rijden, ondanks degradatie tijdens zijn laatste stint.” De Japanner, die bij Honda technisch directeur is, vond Albon iets ongelukkiger. De tweede Red Bull-coureur werd zesde, nadat Esteban Ocon hem in de laatste ronde inhaalde. “Alex had een zware race in het midden van een treintje met auto’s. Over het algemeen deed hij het goed, maar hij had pech dat hij in de laatste ronde een plek verloor.”

De enige coureur met Honda-motor buiten de punten tijdens de Belgische Grand Prix was Daniil Kvyat, die op de elfde positie eindigde. Zijn teamgenoot bij AlphaTauri, Pierre Gasly, maakte een stuk meer indruk door achtste te worden en uitgeroepen te worden tot Driver of the Day. De Fransman reed een sterke race en werd tot beste coureur van de dag uitgeroepen nadat hij na zijn pitstop een ijzersterke inhaalrace reed. “Pierre was de enige coureur die op de harde banden startte en we hebben het gevoel dat hij hoger had kunnen finishen”, zei Tanabe over de race van Gasly. “De safety car kwam echter op het verkeerde moment voor zijn strategie.”

Aankomend weekend is er voor Honda een nieuwe kans om op succes te jagen tijdens de Grand Prix van Italië. Tevens is het evenement op Monza de eerste keer dat er geen gebruik gemaakt mag worden van verschillende motorstanden. Het tijdperk van de ‘party modes’ is dus voorbij. Nog altijd zit Honda midden in de voorbereidingen op het aanstaande verbod. “Monza is de eerste race met nieuwe regels omtrent beperkingen van de motorstanden en we hebben simulatiewerk gedaan om daar zo goed mogelijk op voorbereid te zijn”, concludeert Tanabe.