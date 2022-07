Honda zet deur naar Formule 1-rentree in 2026 op een kier

Honda vertrok eind vorig jaar uit de Formule 1. De moedermaatschappij wil zich meer richten op klimaatneutrale technologie voor straatauto’s. De power units werden overgenomen door Red Bull en veel medewerkers van Honda gingen aan de slag bij het team uit Milton Keynes. De autobouwer blijft achter de schermen actief: het merk produceert en assembleert de motoren en biedt technische steun waar nodig. De logo’s van Honda Racing Corporation (HRC) staan op de wagens van Red Bull Racing en AlphaTauri.

Het succes van 2021, en de ambitie van de Formule 1 om vanaf 2026 met nieuwe regels en duurzame brandstof klimaatneutraal te worden, leiden tot nieuwe speculatie over een terugkeer van Honda. Die geruchten werden aangewakkerd toen diverse Honda-topmannen afgelopen weekend een bezoek brachten aan de Grand Prix van Oostenrijk. Onder hen CEO Toshihiro Mibe, voorzitter Seiji Kuraishi, HRC-president Koji Watanabe en bestuurslid Yasuaki Asaki. Hoewel het bedrijf benadrukt dat het niet van mening veranderd is over de Formule 1, erkent het wel dat het de ontwikkeling van de nieuwe motorenregels voor 2026 nauwgezet volgt.

Op de Red Bull Ring liet Watanabe weten: “De Formule 1 is de hoogste klasse in de autosport, dus we houden altijd in de gaten wat er in de F1-wereld gebeurt. Uiteraard zijn we net gestopt met onze activiteiten, dus er is binnen Honda niets besproken over het seizoen 2026. Dus nee, er liggen geen plannen. De deur is echter niet gesloten. Voor zover ik weet praat F1 over de regels voor 2026 en dat gaat de richting op van klimaatneutraal. Die kant gaan wij ook op. We hoeven door F1 dus geen afstand te doen van onze ambitie. De deur is niet dicht.”

Beslissing in 2023 over F1-rentree Honda

De Honda-topman benadrukt dat het merk eerst het klimaatneutrale straatautoprogramma op orde wil hebben, voordat er weer serieus gekeken zal worden naar een eventuele F1-rentree. Op de vraag van Motorsport.com wat er nodig is om de lichten op groen te zetten, zegt Watanabe: “Er zijn meerdere factoren waar we naar moeten kijken. We hebben echter besloten om F1 te verlaten vanwege massaproductie en om klimaatneutraal worden. Eerst moeten we ons daarop concentreren. Zodra we dat realiseren, kunnen we F1 overwegen.”

Gevraagd naar de tijdspanne waarbinnen een beslissing genomen moet worden, stelt de topman dat er voor eind 2023 een knoop doorgehakt moet worden: “Ik ken niet de exacte planning. Als we in 2026 terug willen keren, moeten we waarschijnlijk binnen een tot anderhalf jaar een beslissing nemen.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Foto: Erik Junius

Meer naamsbekendheid

Het is nog onduidelijk in hoeverre Honda met een volledige fabrieksoperatie wil terugkeren. Het is aannemelijker dat de samenwerking met Red Bull uitgebreid wordt. Er zijn al gesprekken gaande over een nauwere technische samenwerking, in combinatie met de mogelijkheid om de Honda-naam terug te laten keren bij de Red Bull-teams. Watanabe: “Honda is in elk geval tot 2025 een soort teampartner van beide formaties. En hoewel de details nog niet besproken zijn, wordt ook HRC een soort technisch partner van beide teams tot 2025.” Gevraagd naar de concrete wijzigingen, zegt hij: “We moeten voor volgend jaar nog de puntjes op de i zetten, maar persoonlijk wil ik de naam Honda meer gebruiken. Dus de combinatie van Honda en HRC.”

Intellectuele eigendommen

Toen Red Bull met de nieuwe powertrain-divisie de Honda-motoren overnam, werd in eerste instantie gedacht dat de formatie uit Milton Keynes de intellectuele eigendommen van de power units had overgekocht. Dat werd een relevant onderwerp tijdens de onderhandelingen over de nieuwe motorenregels voor 2026. Er is namelijk besloten dat nieuwkomers meer vrijheden krijgen om de gevestigde orde sneller bij te halen. Red Bull stelt dat het gezien moet worden als nieuwkomer, concurrenten vinden dat er sprake is van een bestaande fabrikant door de Honda-kennis. Watanabe meldt nu dat Red Bull nooit de intellectuele eigendommen van de motoren heeft gekocht, dus die gaan aan het einde van de huidige deal in 2025 terug naar Japan: “Ze kunnen de intellectuele eigendommen gebruiken, maar we hebben ze niet verkocht. Het is gewoon een lease-constructie.”