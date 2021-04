Honda doet details uit de doeken over nieuwe motor voor 2021

Honda maakte vorig jaar bekend dat het aan het eind van 2021 uit de Formule 1 vertrekt. Aanvankelijk zou de introductie van de nieuwe krachtbron met nog een jaar uitgesteld worden, maar ontwikkelingshoofd Yasuaki Asaki kreeg het voor elkaar om de nieuwe motor toch in te zetten in het laatste F1-seizoen van Honda. “Aanvankelijk waren we van plan de nieuwe PU te introduceren in 2021, maar dit veranderde om een aantal redenen”, aldus Asaki op de website van Honda Racing. “Deze gedachtegang veranderde weer toen duidelijk werd dat Honda uit de sport zou vertrekken. Ik ben naar president Hachigo gegaan en heb hem gezegd dat we voor ons laatste jaar toch wel graag met een nieuwe krachtbron zouden werden. Gelukkig accepteerde hij dat verzoek.”

Efficiëntie verbeterd

Het bouwen van de nieuwe motor werd aanvankelijk niet met gejuich ontvangen bij Red Bull, maar Asaki verklaarde eerder al eens dat het team met de oude krachtbron nooit zou winnen van alleenheerser Mercedes. “We hebben de lay-out van de nokkenas aangepast, die moest compacter worden. Ook hebben we de positie aangepast zodat deze veel lager zit”, onthulde Asaki. “We hebben ook gewerkt aan de hoek van de zuigerkleppen. Onze belangrijkste opdracht was om de verbranding efficiënter te maken. Om dat te bereiken moesten we de hoek van de zuigerklappen aanpassen. Daarom moest de nokkenas ook aangepast.”

Met de compacte structuur kon Honda al gauw rekenen op goedkeuring van ontwerper Adrian Newey. “We hebben het kleppendeksel verder naar beneden kunnen brengen en compacter gemaakt”, voegde Asaki toe. “De luchtstroom rond dit onderdeel is daardoor een stuk beter. Een ander doel was om het zwaartepunt van de ICE zover mogelijk naar beneden te brengen. Daarnaast hebben we de boringsafstand dichter bij elkaar gebracht waardoor de motor een stukje korter is geworden.”

Honda heeft volgens Asaki geen enkele kans onbenut gelaten om het pakket competitief te maken. “Een ander punt waar we aan moesten werken was het feit dat de efficiëntie van de verbranding steeds beter is geworden. De output van de nokkenas moest beter. Door de geldende regels van de natuurkunde is de hoeveelheid energie die we op konden slaan ook aangepast, het betekende dat we de energie die uitgestoten wordt door de uitlaat verminderd hebben. Ten opzichte van vorig jaar hebben we de nokkenas verbeterd en het betekent dat we op dezelfde manier meer controle hebben over de uitstoot van de uitlaat en daarbij ook de temperatuur. We hadden voor onszelf een aantal doelen gesteld en ik geloof dat we die gehaald hebben.”

Radicale aanpak

In samenwerking met de wensenlijst van Red Bull Technology heeft Honda een solide pakket weten te bouwen. “We hebben alles kunnen implementeren om te kunnen concurreren met Mercedes”, aldus Asaki. “We hebben goed samengewerkt met Red Bull en hebben gezorgd dat we het maximale uit deze nieuwe compacte motor kunnen halen. Het is de eerste keer dat we de structuur van de powerunit zelf ook aangepakt hebben. Dit was de grootste uitdaging sinds de tijd dat we samenwerkten met McLaren, toen we de MGU-H moesten aanpassen. Toen hebben we de positie van de compressor en de turbine aangepakt. Dat was een hele grote uitdaging.”

Ondanks de twijfels die Red Bull en zijn directe collega’s hadden over de plannen van Asaki, verklaarde hij: “Ik moet toegeven dat het in zekere zin een ontzettend lastige opgave was. Maar onze engineers begrepen ook dat we nog maar een jaar hadden en dat we iets moesten doen. Ze hebben heel hard gewerkt in de tijd die we hadden.”

Na het vertrek van Honda uit de Formule 1 neemt Red Bull Racing de technologie achter de krachtbron over. Inmiddels werkt men in Milton Keynes aan een fabriek waar Red Bull Powertrains gehuisvest gaat worden. RBP CEO Christian Horner, tevens teambaas van het F1-team, verklaarde nog op zoek te zijn naar het beste talent om voor het bedrijf te werken.