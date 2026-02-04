Honda deelt doelen voor samenwerking met Aston Martin in F1 2026

Na een jarenlange samenwerking met Red Bull Racing en diens zusterteam Racing Bulls levert Honda vanaf 2026 enkel nog motoren aan het Aston Martin F1-team. Het betekent ook dat Honda van slechts twee auto's data kan verzamelen om meer te weten te komen over de performance van de motor.

Dat bleek ook bij de shakedown in Barcelona al een uitdaging, aangezien Aston Martin pas op donderdag ten tonele verscheen en slechts vijf ronden afwerkte voordat de AMR26 geparkeerd naast de baan stond. Uiteindelijk reed het team wel 65 ronden in wat zo goed als één dag was. Bij Honda benadrukt men dat het voorlopig ook om leren gaat - niet alleen over de nieuwe krachtbron, maar ook over Aston Martin.

"2026 is het eerste jaar dat we samen met Aston Martin daadwerkelijk op de baan leren", zegt Shintaro Orihara, de trackside manager en hoofdengineer van Honda. "Hoewel de samenwerking al in 2023 werd aangekondigd, was alles tot nu toe gebaseerd op theorie en simulaties, dus er is veel verwachting rond de tests."

Aston Martin en Honda zullen in Bahrein veel data willen verzamelen. Foto door: Formula 1

"Het eerste doel is om de fundamentele samenwerking tussen beide partijen langs de baan op te bouwen. Het tweede doel is om zoveel mogelijk kilometers te maken en data te verzamelen, om te begrijpen hoe de RA626H-powerunit functioneert in de AMR26".

Aangezien de testdagen in Barcelona niet optimaal benut zijn, weet Honda net als Aston Martin dat er veel werk verzet moet worden bij de twee wintertests in Bahrein. Orihara is vooral benieuwd hoe het chassis en de krachtbron zich daar als één geheel zullen gedragen.

"Jaren van ontwikkeling en hard werken komen nu samen", stelt Orihara. "Sakura, HRC UK en Aston Martin hebben onvermoeibaar samengewerkt om alles te ontwikkelen, plannen en bouwen. De shakedown in Barcelona was een cruciaal moment in onze samenwerking en een goede stap in de juiste richting. Ons volgende doel is om veel kilometers te maken met onze krachtbron, om de betrouwbaarheid van de motor te bevestigen en alle functies te controleren. We kijken ernaar uit om te zien hoe het totale pakket zich gedraagt – auto en krachtbron – als één geheel."