Marko bevestigt: Honda blijft ook in 2021 actief in de Formule 1

De toekomst van Red Bull Racing was na 2020 formeel nog niet gewaarborgd. Het huidige contract met Honda liep af en dus was er op papier nog geen motorleverancier. Aangezien Ferrari en Mercedes geen krachtbronnen willen leveren aan een directe concurrent als Red Bull en het huwelijk met Renault eindigde in de welbekende vechtscheiding, zou dit besluit van Honda – dat ook al rond de GP van Abu Dhabi werd verwacht – van doorslaggevend belang blijken.

In gesprek met het aan Red Bull-gelieerde Servus TV kon Marko eindelijk het verlossende woord uitspreken: Honda blijft in ieder geval nog in 2021, als de nieuwe F1-reglementen ingaan, in de Formule 1 actief als motorleverancier. In eerste instantie een deal voor één extra jaar dus, maar dat mag de pret bij de Oostenrijker niet of nauwelijks drukken. “Dit is een grote opluchting voor ons, wij zijn namelijk zeer tevreden met Honda.”

Honda gaf eerder al aan dat het kostenplaatje het voornaamste struikelblok zou kunnen vormen voor een langer verblijf. Met deze eenjarige verlenging lijkt men vooral de situatie in 2021 te willen aankijken. De Japanners beloven hun trouw immers nog niet voor de lange termijn. Heel gek is dit niet, aangezien de motoren vanaf 2021 nog steeds buiten het budgetplafond vallen en het dus de vraag blijft in hoeverre de motorische kosten dan echt naar beneden gaan. Blijft overeind dat Red Bull in ieder geval voor één jaar extra zekerheid heeft, een goed begin.

De ontwikkeling van Honda in F1: Van 'GP2 engine' tot winnaar