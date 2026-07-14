Honda bevestigt wanneer nieuwe F1-motor Aston Martin wordt geïntroduceerd

Honda zal tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort een geüpdatete power unit introduceren in de Formule 1-auto's van Aston Martin, bevestigt Shintaro Orihara.

Honda's trackside general manager en chief engineer deed de uitspraak in de preview van het merk op de Belgian Grand Prix, waarin hij stelde dat er nog “twee races” te gaan zijn voordat de aandrijflijn wordt geüpgraded.

“We hebben nog twee races voordat we de nieuwe motor introduceren,” zei Orihara. “Het is belangrijk om met deze huidige specificatie te blijven leren, zodat we die bevindingen over energiemanagement kunnen meenemen naar toekomstige races – zoals Monza, waar we ook de lange rechte stukken hebben.”

Dit wordt cruciaal voor de vooruitzichten van Aston Martin na een rampzalige eerste seizoenshelft, waarin de groene auto's alleen nieuwkomer Cadillac achteraan het veld partij hebben kunnen bieden. Het enige punt van Fernando Alonso was het gevolg van een chaotische Monaco Grand Prix, waar hij met nog acht ronden te gaan slechts 14e lag.

Honda's power unit is binnen het nieuwe ADUO-mechanisme (Additional Development and Upgrade Opportunities) erkend als de zwakste van de grid, wat betekent dat het twee upgrademogelijkheden krijgt – en de eerste daarvan wordt voor Zandvoort benut.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Ondertussen wordt verwacht dat de AMR26's het opnieuw moeilijk krijgen in België. Alonso en Lance Stroll kwalificeerden zich in beide races op Silverstone op de achterste rij, op meer dan één seconde van de leidende Cadillac en meer dan twee seconden verwijderd van de cut-off voor Q2.

“Spa wordt een test voor fabrikanten op het gebied van energiemanagement, dus we moeten bekijken hoe we het MGU-K-vermogen op de lange rechte stukken zullen inzetten,” voegde Orihara toe. “Het terugwinnen van energie is hier vrij beperkt, zelfs rekening houdend met de lengte van het circuit. Daardoor komt er meer nadruk te liggen op het juist krijgen van de deployment. De rechte stukken vormen ook een belasting voor de power unit in het algemeen – niet alleen voor de prestaties, maar ook voor de betrouwbaarheid.

“Een extra onbekende factor zijn de wisselvallige weersomstandigheden op het circuit. Op Silverstone bleef het droog, dus Spa zou de eerste keer kunnen zijn dat we in een sessie echt natte omstandigheden hebben. Wat het weer betreft, kan hier alles gebeuren.”

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