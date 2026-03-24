De eerste twee raceweekenden van het seizoen 2026 waren op zijn zachtst gezegd dramatisch voor Aston Martin en motorleverancier Honda. In Australië konden Fernando Alonso en Lance Stroll amper meters maken in de vrije trainingen door een gebrek aan batterijen, waardoor ook de finish niet werd gehaald.

In China, een week later, was de situatie nog niet verbeterd. Beide coureurs konden wel meer ronden rijden, maar ook nu haalden zij de eindstreep niet. De AMR26 van Stroll kwam vroeg tot stilstand door problemen met de batterij, terwijl Alonso vanwege een gebrek aan gevoel in zijn handen en voeten – veroorzaakt door hevige vibraties van de krachtbron – vroegtijdig zijn auto in de garage parkeerde.

Met die twee races in het achterhoofd gaat Honda met een slecht gevoel zijn thuisrace op Suzuka tegemoet. Het is het circuit waar eerder al de tekst "GP2-engine" klonk op de boordradio van Alonso. Hoewel dat nu misschien niet het geval zal zijn, weet trackside general manager en hoofdengineer van Honda, Shintaro Orihara, dat het geen makkelijk weekend wordt.

"Voordat ik bij het Honda Formule 1-project kwam, was ik al een groot fan van Honda en de autosport. Ik kom al decennialang op Suzuka, dus ik weet hoe gepassioneerd de fans zijn!", blikt hij eerst nog positief vooruit op de thuisrace van Honda.

"Nu ben ik er trots op om voor hen te werken en we blijven hard pushen om te laten zien wat we kunnen. We weten dat we op hun steun kunnen rekenen, ook al willen we graag betere resultaten op de baan laten zien."

"In China hebben we enige vooruitgang geboekt op het gebied van batterijbetrouwbaarheid, dankzij een vermindering van de trillingen die de systemen beïnvloeden", merkt Orihara op. "Maar we moeten nog meer oplossingen vinden om de oorzaak van de trillingen die de coureurs treffen te achterhalen."

Grote uitdaging

Honda heeft tussen de races in China en Japan gewerkt aan "verdere verbeteringen van de betrouwbaarheid", zo laat de hoofdengineer weten. "Maar onze prestaties zijn nog niet waar we ze willen hebben, vooral als het gaat om energiemanagement", erkent hij.

Het weekend op Suzuka belooft dan ook een "grote uitdaging" te worden, volgens Orihara. "We hebben de lessen uit Australië en China gebruikt om ons beter voor te bereiden op de Grand Prix van Japan", voegt hij toe.

"We zitten nog niet op het niveau waarop we hadden gehoopt dit weekend in te gaan, maar we blijven hard werken om het maximale uit ons pakket te halen. We kijken ernaar uit om het thuispubliek en de Honda-fans te zien. Ik wil dat zij zien dat we vooruitgang hebben geboekt sinds [de wintertests in] Bahrein", besluit de Honda-topman.