Honda bereid motorproject Red Bull te ondersteunen na 2021

Honda vertrekt na het seizoen 2021 uit de F1 om zich volledig toe te leggen op het doel dat het bedrijf in 2050 klimaatneutraal moet opereren. Het is een besluit dat Red Bull Racing en zusterteam AlphaTauri rauw op het dak is gevallen, want beide teams moeten hierdoor op zoek naar een nieuwe motorleverancier. Bij de aankondiging van het vertrek meldde Honda wel dat het voor 2021 nog een geheel nieuwe krachtbron gaat ontwikkelen. Tegenover The Race deed Honda F1-baas Masashi Yamamoto meer uit de doeken over de plannen voor volgend jaar, het laatste jaar van de samenwerking met de Red Bull-teams.

“Dit jaar hebben we nog zeven races te gaan en we hebben verschillende dingen die we willen proberen voor volgend jaar”, zei Yamamoto, die aangeeft dat Honda het F1-project met een hoogtepunt wil afsluiten. “Volgend jaar proberen we voor het kampioenschap te vechten, om ons verhaal een goed einde te geven. We verlagen het aantal mensen op ons project niet voor volgend jaar. We gaan meer ontwikkelen. En we gaan zo hard mogelijk werken, zodat we zoveel mogelijk kunnen winnen. We blijven tot het einde pushen.”

Met welke motoren Red Bull en AlphaTauri gaan racen na 2021, is nog onduidelijk. De kans dat Ferrari en Mercedes motoren willen leveren is klein, waardoor een hereniging met Renault de meest voor de hand liggende optie lijkt. Een andere optie is dat Red Bull zelf motoren gaat ontwikkelen op basis van de technologie van Honda, mogelijk met technische steun van een nieuwe partner. Hoewel Honda zo’n verzoek nog niet heeft ontvangen, stelt Yamamoto dat het bedrijf bereid is om Red Bull te helpen.

“Honda wil graag met ze praten als ze ons op welke manier dan ook nodig hebben, niet alleen over de krachtbron maar ook over andere zaken”, vertelde hij. “We zouden graag meewerken om AlphaTauri en Red Bull te ondersteunen in hun programma na 2021. Als Honda hebben we zoveel dingen gekregen van de teams, dus we willen op een of andere manier op goede wijze iets teruggeven voor de toekomst.” Mochten Red Bull en AlphaTauri vragen om een nieuw motorproject op te starten op basis van Honda’s technologie, dan is Yamamoto bereid om “met Japan te spreken. Ik persoonlijk wil zoveel mogelijk steun geven aan wat Red Bull en AlphaTauri doen.”

Bij Honda kunnen AlphaTauri, dat sinds 2018 motoren afneemt bij Honda, en Red Bull - dat in 2019 ging samenwerken met de Japanners - rekenen op een gelijke behandeling. De zusterteams zijn daardoor eigenlijk verkapte fabrieksteams geworden van Honda. Yamamoto beseft dat het niet vanzelfsprekend is dat de teams weer in zo’n situatie terechtkomen: “Dus we willen ze op alle mogelijke manieren helpen en ondersteunen voor de toekomst.”