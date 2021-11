Honda baalt van tweede plek: “Punten belangrijk voor kampioenschap”

Met Lewis Hamilton op de tiende startpositie en Max Verstappen en Sergio Perez op de eerste twee plekken na de eerste ronde leek de GP van Sao Paulo een mooie race te kunnen worden voor Red Bull Racing. Toch zou Mercedes met meer punten vertrekken uit Brazilië, want Hamilton boekte een knappe zege en Valtteri Bottas splitste de Red Bull-rijders met zijn derde plek. In zekere zin heeft de Oostenrijkse renstal dus niet kunnen profiteren van de tegenslag bij Mercedes en dat steekt wel een beetje bij Toyoharu Tanabe, de technisch directeur van motorleverancier Honda.

“Het is altijd teleurstellend als je niet wint, maar met Max op de tweede plek en Sergio op P4 is het uiteindelijk toch een goed resultaat”, zei Tanabe, die de gescoorde punten op Autodromo José Carlos Pace tegelijkertijd wel koestert. “De gescoorde punten – inclusief het extra punt van Perez voor de snelste ronde – zullen belangrijk blijken voor het kampioenschap. Beide Red Bulls hadden een goede start en lagen daarna in de openingsfase eerste en tweede, maar Mercedes kwam terug en bewees wat voor een sterke tegenstander zij zijn.”

De opmars van Hamilton was niet in de laatste plaats te danken aan zijn uitstekende topsnelheid, die nog iets hoger uitviel omdat hij gebruikmaakte van een nieuwe krachtbron. “Ik geef toe dat de nieuwe motor het vermogen hersteld heeft. Ze zijn hoe dan ook snel op de rechte stukken. In de sprintkwalificatie was hij ongelofelijk snel en in de race was er denk ik een synergie van de oorspronkelijke kwaliteiten en de verse krachtbron”, vertelde Tanabe, die benieuwd of Red Bull zou kunnen profiteren van de motorwissel. “Maar zij hebben hun achterstand ongedaan gemaakt en de race gewonnen. Desalniettemin denk ik dat wij in staat waren om onze kracht te laten zien.”

Lof voor strijd Gasly met Alpine

Honda levert natuurlijk ook krachtbronnen aan AlphaTauri, dat in Brazilië een vervolg gaf aan de strijd met Alpine in de strijd om de vijfde plek bij de constructeurs. Pierre Gasly zorgde er met een sterk optreden voor dat de gelijke stand gehandhaafd blijft en daarvoor krijgt hij complimenten van Tanabe. “Pierre reed wederom erg sterk voor AlphaTauri. Hij had een spannende race met de naaste rivalen van zijn team. Dankzij zijn cruciale inhaalacties op beide Alpines werd hij zevende en staan we in punten nog steeds gelijk met hen. Yuki’s race werd verpest doordat hij na een botsing een extra pitstop moest maken voor een nieuwe neus, waarna hij een straf kreeg voor dat incident. Maar zijn snelheid was goed dit weekend, dus we verwachten dat hij in de komende races terugslaat.”

Komend weekend volgt een sprong in het diepe voor Red Bull, AlphaTauri en Honda tijdens de derde etappe van deze triple-header. Voor het eerst staat de Grand Prix van Qatar op de F1-kalender en dus zijn er geen data uit het verleden om op te kunnen vertrouwen. “Nu gaan we naar Qatar voor het laatste deel van deze triple-header”, aldus Tanabe. “Het is voor iedereen een nieuw circuit, dus we hebben nauw samengewerkt met beide teams én het Honda-personeel in Japan en Groot-Brittannië om ons op de komende race voor te bereiden.”