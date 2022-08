Na dertien Grands Prix leidt Red Bull Racing beide kampioenschappen met een flinke voorsprong. De Oostenrijkse formatie heeft een gat van maar liefst 97 punten geslagen naar Ferrari. Max Verstappen gaat met acht zeges comfortabel aan de leiding in de rijdersstand. Hij heeft 80 punten meer dan rivaal Charles Leclerc. De RB18 kampte aan de start van het huidige F1-seizoen met technische problemen, maar die kwam het team te boven. Dit mede door de samenwerking met Honda, dat technische ondersteuning verleent aan de power units van Red Bull: de Red Bull Powertrains.

De F1-teams stonden begin dit seizoen voor een uitdaging met de nieuwe technische reglementen. Het grondeffect keerde terug in een poging het inhalen, en daarmee de actie op de baan, te verbeteren. Dergelijke aanpassingen zorgen vaak voor een verandering in de pikorde en dus was er een kans dat er een einde kwam aan de Mercedes-dominantie. Er werd gedacht dat het Duitse merk samen met Red Bull - die in 2021 een stevige titelstrijd uitvochten - ook in 2022 de leidende formaties zouden zijn. Maar bij de eerste race werd duidelijk dat de W13 van Mercedes weinig tempo had. Lewis Hamilton kwam niet eens door Q1 tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië.

Yasuaki Asaki, verantwoordelijk voor de autosportafdeling bij Honda, had dit niet zien aankomen. "Het was voor mij een grote verrassing dat Mercedes niet meteen zijn ware potentie kon tonen", zegt Asaki. "Ik had Ferrari uiteraard wel sterk verwacht, maar niet gedacht dat het zou uitlopen in een strijd tussen Red Bull en Ferrari." In de eerste paar races was het stuivertje wisselen tussen beide teams, maar door strategische missers en technisch malheur begon Ferrari steeds verder achterop te raken.

Acht pole-positions werden gepakt door de Italianen, maar uiteindelijk is er voorlopig maar vier keer een F1-75 als eerste over de meet gekomen. De RB18 daarentegen heeft al negen zeges op zijn naam staan. "Red Bull maakt op dit moment minder fouten dan Ferrari", vervolgt Asaki. "Het verschil in punten tussen beide teams is groter dan onze ware sterkte. We zitten nu in een positie waarin we strijden om beide kampioenschappen, dus we blijven vechten. Bij de start van het seizoen liepen we tegen problemen aan, maar die hebben we opgelost. Ik denk dat we hierdoor staan waar we nu staan."

Volgens Asaki hebben Red Bull en Honda keurig ingespeeld op de nieuwe brandstofsamenstelling voor dit jaar met 10 procent ethanol en 90 procent fossiele brandstoffen. Vanaf 2026 verandert er weer een hoop en rijdt de koningsklasse met een 100 procent duurzame brandstof. "Technisch gesproken worden de calorieën in de brandstof verminderd", vervolgt de man van Honda. "Het is daarbij niet goed dat het vermogen afneemt. Wanneer meer ethanol wordt toegevoegd, treedt een abnormale verbranding minder snel op. Met andere woorden: het uiterlijk blijft hetzelfde, maar de inhoud verandert drastisch. Wij hebben op dit vlak goede resultaten geboekt in vergelijking met de performance van onze concurrenten. De resultaten van onze analyse tonen dat onze motoren voldoende concurreren op het gebied van vermogen en de opwekking van dat vermogen. Dit heeft tot onze huidige prestaties geleid."