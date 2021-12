Honda neemt afscheid van de F1: tot ziens in plaats van vaarwel?

Na de Grand Prix van Abu Dhabi eindigt dit hoofdstuk van Honda in de Formule 1. Voor de vierde maal vertrekt het Japanse merk uit de sport. In tegenstelling tot de vorige cyclus - die eindigde met slechts één zege (Hongarije 2006) - zijn de resultaten op het moment van het afscheid nu uitermate goed. Ongeacht hoe het Formule 1-wereldkampioenschap 2021 eindigt, heeft Honda na een moeizame start een uitstekende power unit weten neer te zetten. Het project heeft met merk heel wat positieve reclame opgeleverd.

Op 2 oktober vorig jaar maakte het topmanagement van het Japanse bedrijf plotseling bekend eind 2021 de stekker uit het project te trekken. Een paar maanden na het nieuws over het vertrek werd een overeenkomst gesloten met Red Bull. Het team uit Milton Keynes mag de komende vier jaar de huidige power unit blijven gebruiken. In die periode is de ontwikkeling van de motorblokken zo goed als bevroren, met uitzondering van enkele aanpassingen die gepaard gaan met de introductie van bio-brandstof. Honda zal in de aanloop naar het nieuwe seizoen 2022 nog de laatste ontwikkelingen doorvoeren, voordat de reglementen bevroren worden.

Successeizoen met Red Bull Racing

Sinds de aankondiging van het naderende vertrek is er veel gebeurd. Ten eerste natuurlijk het uitermate succesvolle seizoen dat Red Bull en Honda momenteel beleven, dat de eigen verwachtingen flink heeft overtroffen. Na jaren van opofferingen, zowel technisch als financieel, worden in 2021 de vruchten geplukt van een lang en zwaar traject. De vreugde van de successen wordt bij de Japanse technici echter wel flink getemperd door de wetenschap dat het einde nabij is. Mocht de wereldtitel uiteindelijk binnengesleept worden, is het de vraag of de tranen na afloop van vreugde zijn, of dat het afscheid na zeven intense seizoenen ook een rol speelt.

Er is nog een ander belangrijk aspect dat in de afgelopen maanden een belangrijke rol is gaan spelen: de afronding van de gesprekken over de reglementen voor de motoren van 2026 en verder. De motoren worden flink vereenvoudigd en er komt een budgetplafond. Dat maakt het moment waarop Honda de Formule 1 verlaat opmerkelijk gezien ook meteen het meest onlogische moment dat gekozen had kunnen worden. De huidige power units worden, met zeer beperkte aanpassingen, ook de komende vier seizoenen nog gebruikt. Dat heeft dus weinig impact op de financiën, alle investeringen zijn immers al gedaan. Daarnaast is het ontwerp van de nieuwe motor voor 2026 veel minder veeleisend (zeker ten opzichte van de ontwikkeling van de huidige PU) qua investeringen voor een fabrikant die al actief is in de sport.

Spijt van het aanstaande vertrek?

Intern zijn deze overwegingen uiteraard besproken, maar de beslissing voor de komende vier jaar staat vast. Achteraf misschien wel overhaast, maar in het licht van de onzekerheid rondom de coronasituatie en het ‘full electric’-beleid dat het bedrijf heeft aangekondigd niet onlogisch. Toch is er binnen Honda ook spijt over de bewandelde weg. In de paddock wordt gefluisterd dat men de beslissingen van de FIA World Motor Sport Council op 17 december afwacht. Dan worden er meer details bekend over het design van de power units voor 2026. Al deze geruchten dragen bij aan het beeld dat Honda eerder een sabbatical van een aantal jaren neemt in plaats van definitief afscheid te nemen.

De Formule 1 verlaten in een periode van succes en groei van de sport is niet per definitie een winnende strategie. Een uitgebreide heroverweging, ook al zal dat door de direct betrokkenen nooit bevestigd worden, valt dan ook zeker niet uit te sluiten. Alles neigt naar een ‘tot ziens’, en niet naar een ‘vaarwel’.