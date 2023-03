Max Verstappen was voor aanvang van de kwalificatie de grote favoriet voor de pole, nadat de tweevoudig wereldkampioen alle vrije trainingen met de snelste tijd had afgesloten. Een gebroken aandrijfas tijdens Q2 betekende echter dat de Nederlander voortijdig zijn RB19 moest verlaten en zondag slechts vijftiende staat op de grid. Teamgenoot Sergio Perez zag zijn kans schoon en ging er met de eerste startplek vandoor op de plek waar hij een jaar geleden nog zijn allereerste pole in de Formule 1 vierde.

Perez start de race zondag dus vanaf de best denkbare uitgangspositie, maar op Verstappen staat dit weekend geen maat. De coureur uit Guadalajara twijfelt er ook niet aan dat de Limburger zich in de wedstrijd een weg naar voren zal banen. “Ik denk dat we zeker een goede auto voor de race hebben”, zegt Perez na de kwalificatie tegenover de geschreven pers, waaronder Motorsport.com. “Ik denk dat we op dat vlak iets sterker zijn dan de concurrentie. Maar het zal ervan afhangen. Er kunnen zoveel dingen gebeuren in een race. Maar ik ga er zeker vanuit dat hij naar voren komt, want onze race pace zag er heel goed uit op vrijdag. We gaan het zien. Ik hoop voor het team dat hij terug naar voren komt en dat we maximaal kunnen scoren, want deze weekenden [aan het begin van het seizoen] zijn erg belangrijk. De concurrentie komt alleen maar dichterbij.”

Of hij bang is dat Verstappen zich na vijftien ronden in zijn spiegels meldt? Perez: “Max zal niet voor in mijn gedachten zijn als ik me voorbereid op de race van morgen. Ik zal er op de eerste plaats voor moeten zorgen dat ik aan de leiding blijf in de eerste ronden.” De Mexicaan heeft er vertrouwen in dat hij de race winnend kan afsluiten als hij Fernando Alonso voorblijft bij de start. Perez: “Als ik erin slaag om deze leeuw achter me te houden, denk ik dat het wel goed komt, omdat ik dan op mijn eigen race kan focussen.”

Ondanks dat het met de snelheid van de Red Bull RB19 wel goed zit, is de betrouwbaarheid van de auto nog wel een dingetje, gezien de kapotte aandrijfas bij Verstappen. Daarbij is Perez het weekend in Jeddah begonnen met zijn tweede versnellingsbak van het seizoen en kreeg de Nederlander na vrijdag een nieuwe bak in zijn Red Bull gemonteerd. Perez erkent dat de betrouwbaarheid een punt van zorg is. “Zorgen over de betrouwbaarheid zijn er echter altijd, vooral op een baan als deze. Je kunt hier zo makkelijk schade oplopen aan je auto. Maar los daarvan kan er altijd wel iets misgaan met de techniek. Maar hopelijk hebben we morgen nergens last van”, besluit Perez.

Video: De poleronde van Sergio Perez in Jeddah