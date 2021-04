Hoeveel kost een Formule 1-auto?

Een Formule 1-team mag in 2021 maximaal 145 miljoen dollar uitgeven aan het ontwerp en de ontwikkeling van de twee auto’s. Ze hebben namelijk een budgetplafond ter hoogte van dat bedrag opgelegd gekregen. De komende jaren daalt dat budget nog naar 135 miljoen dollar in 2023. In dit bedrag zijn de motorische kosten en het salaris van de coureurs en de drie best betaalde werknemers niet meegerekend. Ter vergelijking: in 2018 spendeerden topteams Ferrari en Mercedes meer dan 400 miljoen dollar aan hun team, en dat is nog zonder motorische uitgaven gerekend.

Wat is het F1-budgetplafond?

De Formule 1 maakt vanaf 2021 gebruik van een budgetplafond. Dit is het maximale bedrag dat de teams per jaar mogen uitgeven aan het ontwerp en de ontwikkeling van de twee wagens. Hierbij zijn de kosten voor de motor en de salarissen voor de rijders en de drie best betaalde medewerkers zoals gezegd niet meegenomen. Met het budgetplafond hoopt men de verschillen tussen de grote, rijke fabrieksteams en de kleinere formaties te verkleinen. Zo moet de spanning op de baan toenemen en moeten de uitslagen minder voorspelbaar worden.

Auto van Alex Albon, Red Bull Racing RB16 na de crash Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Hoeveel weegt een F1-auto?

In 2021 moet het totale gewicht van een Formule 1-wagen inclusief coureur minimaal 752 kilogram bedragen. Dit is exclusief brandstof. Daarvan moet minimaal 80 kilogram afkomstig zijn van de rijder en zijn stoeltje. Wanneer een coureur minder weegt, moet er extra ballastgewicht worden toegevoegd om toch aan deze eis te voldoen. Deze regel vermindert de druk op de rijder om zo licht mogelijk te zijn. Dat geldt met name voor de grotere rijders. Het strenge dieet om zo min mogelijk te wegen, zorgde in het verleden wel eens voor gezondheidsproblemen.

In het verleden waren er ook al minimumgewichten voor de coureur, maar het ballastgewicht mocht toen nog op andere punten in de wagen ingezet worden. Dit verbeterde de balans en leverde een voordeel op voor lichtere coureurs. Nu de positie van het ballast vastgelegd is, levert dit geen voor- of nadelen meer op.

Hoeveel weegt een Formule 1-motor?

Vanaf het seizoen 2021 bedraagt het minimumgewicht voor de power unit van een F1-krachtbron 150 kilogram. Dit was voorheen 145 kilogram. Met deze verhoging wil men het gebruik van zeldzame en dure materialen inperken.

Mercedes F1 power units 2014-2018 Foto: Mercedes AMG

Hoeveel pk heeft een F1-auto?

Formule 1-motorfabrikanten willen zo min mogelijk informatie over de exacte werking en prestaties van hun power unit naar buiten brengen. Ze willen voorkomen dat de concurrentie belangrijke informatie in handen krijgt. Naar verluidt hebben de topteams in 2019 al de grens van 1.000 pk doorbroken. Het gaat dan om de optelsom van de verbrandingsmotor (goed voor ruim 800 pk) en de elektrische systemen als MGU-H en MGU-K (zo’n 160 pk).

Hoe lang duurt een F1-race?

Een Formule 1 Grand Prix heeft een minimale lengte van 305 kilometer. De ronde waarin deze afstand wordt overschreden is over het algemeen de laatste ronde van de race. Het duurt zo’n anderhalf uur voordat de coureurs deze afstand hebben afgelegd, afhankelijk van het circuit en eventuele incidenten. De langste race van het jaar is de Grand Prix van Singapore: de coureurs hebben hier bijna twee uur voor nodig om de finish te halen. De kortste race qua afstand is de Grand Prix van Monaco: deze gaat traditioneel over ‘slechts’ 260 kilometer.

Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hoe werkt de kwalificatie in de Formule 1?

De F1-kwalificatie is bedoeld om de startopstelling voor de Grand Prix te bepalen. Deze sessie, doorgaans op zaterdagmiddag verreden, bestaat uit drie segmenten: Q1, Q2 en Q3. In het eerste gedeelte komen alle coureurs de baan op om in een tijdsbestek van achttien minuten hun snelst mogelijke tijd op de klokken te zetten. Na deze tijd vallen de vijf langzaamste rijders af. Hun tijden bepalen de startvolgorde voor de posities zestien tot en met twintig. Na een korte pauze wordt de klok weer op nul gezet en gaan de overgebleven vijftien rijders opnieuw op jacht naar een goede tijd. Na vijftien minuten vallen opnieuw de vijf langzaamste mannen af. Hun tijden bepalen de startvolgorde voor de posities elf tot en met vijftien.

De overgebleven tien rijders krijgen een setje nieuwe banden beschikbaar. De banden waarmee ze in Q2 hun snelste tijd hebben genoteerd, zijn de banden waarmee zij de race moeten aanvangen. De overige coureurs krijgen een vrije bandenkeuze. In Q3 komen de tien snelste rijders in een sessie van twaalf minuten in actie en jagen zij op de pole-positie.

Wat is de snelste pitstop in de Formule 1 ooit?

De snelste F1-pitstop ooit is neergezet door de crew van Red Bull Racing. Zij kregen het in de Grand Prix van Brazilië 2019 voor elkaar om hun rijder Max Verstappen in 1,82 seconde te voorzien van vier nieuwe banden. Het team uit Milton Keynes staat al langere tijd bekend om haar razendsnelle pitstops. Eerder in 2019 verbeterde het team het record al tweemaal, met 1,91 en 1,88 seconde.