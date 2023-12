Sinds Red Bull Racing in 2005 in de Formule 1 debuteerde, behoort Helmut Marko al tot de kern van het management van de renstal. Net als teambaas en CEO Christian Horner is hij als topadviseur betrokken bij belangrijke besluiten, onder meer als het aankomt op de keuze van de coureurs voor zowel de hoofdmacht als zusterteam AlphaTauri. Langzaam maar zeker beginnen de jaren echter te tellen voor de 80-jarige man uit Graz, terwijl de Formule 1-kalender juist steeds langer wordt. Zo staan er in 2024 maar liefst 24 Grands Prix gepland.

Dat zorgt voor enige vragen over hoelang Marko nog door wil gaan met zijn werkzaamheden bij de F1-afdeling van Red Bull. Het Oostenrijkse medium OE24 legde hem voor of hij zijn werk volgend jaar nog net zo intensief voortzet als de afgelopen jaren het geval was. "Volgende week zijn er gesprekken", luidde het korte antwoord van Marko, die benadrukt dat hij een contract tot eind 2024 heeft. Het feit dat wereldkampioen Max Verstappen erg gesteld is op zijn aanwezigheid binnen het team, hoeft niet direct invloed te hebben op zijn besluit over de toekomst. "Dat is een complex thema. Natuurlijk heb ik ook een verplichting tegenover Red Bull en Max. Desondanks moet het totaalplaatje kloppen. Er is nog geen besluit genomen."

In de afgelopen twee jaar heeft Marko gezien dat er het nodige veranderd is binnen Red Bull met onder meer het overlijden van mede-oprichter en topman Dietrich Mateschitz. Na de komst van nieuwe CEO Oliver Mintzlaff gingen er geluiden dat de energiedrankjesmaker haar betrokkenheid bij F1 zou willen veranderen, maar voorlopig blijft de firma met twee teams vertegenwoordigd. Wat wel veranderd is, is het feit dat de besluitvorming nu via meerdere schijven verloopt. "Het is nu een grotere groep mensen, waaronder Mark Mateschitz, de Thai [Red Bull-mede-eigenaar Chalerm Yoovidhya, red.] en Oliver Mintzlaff. De manier waarop we dingen konden beslissen met Dietrich Mateschitz was uniek", verwijst Marko naar het feit dat hij voor snelle besluiten vaak direct naar Mateschitz kon gaan. "Na dit seizoen vol overwinningen, dat alles overtrof, vond ik het heel jammer dat hij dit niet meer mee kon maken."