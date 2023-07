Hoe zou het kampioenschap eruitzien zonder Max Verstappen?

Sinds de Britse Grand Prix heeft ook McLaren zich gemengd in de strijd om de podiumplaatsen. Door de tweede plek van Lando Norris hebben alle teams in de top zes op het podium gestaan, en dat terwijl er gebruikelijk twee van de drie plekken bezet worden door de dominerende Red Bull’s. Na een reeks teleurstellende Grands Prix is het kampioenschap uit het vizier van Sergio Perez geraakt, en voelt hij nu de hete adem van andere coureurs in zijn nek. Max Verstappen zit daarentegen in de vorm van zijn leven en het lijkt hem maar weinig moeite te kosten om die vorm vast te houden. Dat zet je aan het denken: Hoe zou het kampioenschap eruitzien als Verstappen niet meedeed?

Hieronder ziet u hoe het kampioenschap er dan uit zou zien. Belangrijk om op te merken is dat niet alleen de punten van de Nederlander zijn verwijderd, maar dat bijna alle coureurs ook extra punten hebben verdiend doordat ze in de meeste races een plekje zijn opgeschoven. Daarnaast zou het verloop van de races uiteraard anders kunnen zijn geweest voor wat betreft strategieën.

Coureur Team Punten 1. Sergio Perez Red Bull 186 2. Fernando Alonso Aston Martin 175 3. Lewis Hamilton Mercedes 155 4. George Russell Mercedes 103 5. Carlos Sainz Ferrari 103 6. Charles Leclerc Ferrari 97 7. Lando Norris McLaren 60 8. Lance Stroll Aston Martin 59 9. Esteban Ocon Alpine 43 10. Pierre Gasly Alpine 26 11. Oscar Piastri McLaren 25 12. Alexander Albon Williams 18 13. Nico Hulkenberg Haas 12 14. Valtteri Bottas Alfa Romeo 15 15. Guanyu Zhou Alfa Romeo 8 16. Yuki Tsunoda AlphaTauri 7 17. Kevin Magnussen Haas 4 18. Logan Sargeant Williams 1 19. Nyck de Vries AlphaTauri 0

Duidelijk is dat alles nog open zou liggen in het rijderskampioenschap. De misstappen tijdens de laatste vijf kwalificatiesessies zouden Perez een stuk duurder hebben komen te staan, aangezien hij nog maar een voorsprong van elf punten zou hebben op Fernando Alonso. Kort daarachter volgt al Lewis Hamilton op 155 punten. Hoewel de Brit zeker niet het beste materiaal heeft gehad, zou de indrukwekkende consistentie hem een serieuze kanshebber voor het kampioenschap maken.

Het gat naar Russell, Sainz, Leclerc en Norris is vrij groot, maar de ontwikkelingsstorm van dit jaar heeft laten zien dat de pikorde vrij snel kan veranderen. Zo scoorde McLaren in de eerste negen races slechts 29 punten, maar verdubbelden ze dit puntenaantal in slechts één weekend op Silverstone. Mocht het team uit Woking die vorm vasthouden, dan had het zich nog wel eens kunnen gaan mengen met de topteams.

Meer racewinnaars

Niet alleen zouden de gaten in het kampioenschap een stuk kleiner zijn, ook zouden er een stuk meer racewinnaars zijn. In het echte kampioenschap waren dat er slechts twee, beiden afkomstig uit het Red Bull-team: acht voor Verstappen en twee voor Perez. In het denkbeeldige kampioenschap zouden alleen de laatste vier weekenden al vier verschillende winnaars opleveren: Hamilton in Spanje, Alonso in Canada, Leclerc in Oostenrijk en Norris in Groot-Brittanië. Ook dit klassement zou Perez leiden met vier overwinningen in Bahrein, Saoedi-Arabië, Azerbeidzjan en Miami.