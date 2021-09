Hoe zou F1 omgaan met verregende kwalificatie in Sochi?

De afgelopen dagen werd langzaam duidelijk dat Sochi Autodrom vooral op zaterdag getroffen zou worden door slechte weersomstandigheden. Op vrijdag sorteerde de FIA daar alvast op voor door de eerste Formule 3-race nog diezelfde dag te rijden. Dat bleek een uitstekende keuze, want op zaterdagochtend regende het inderdaad pijpenstelen op het Russische circuit. De Formule 2 moest hierdoor noodgedwongen de eerste race van de dag uitstellen en ook de rest van het schema lijkt door het slechte weer getroffen te gaan worden. Dat geldt ook voor de reeds afgelaste derde vrije training en de kwalificatie van de F1, die voor 12.00 uur en 15.00 uur lokale tijd gepland staan. In Nederland is het dan 11.00 en 14.00 uur.

“De procedure voor vandaag is dat we erop mikken om alle sessies te laten beginnen en alles operationeel gezien gereed te hebben. Op het moment zelf beoordelen we dan de omstandigheden”, vertelde FIA-wedstrijdleider Michael Masi zaterdagochtend. Hij verwacht dat de omstandigheden in de middag minder slecht worden en dat biedt hoop voor de kwalificatie. “We hebben in de voorspellingen gezien dat het tot 13.30, 14.00 uur lokale tijd fors blijft regenen en dat het in de middag minder wordt. Dus de prioriteit voor vandaag is natuurlijk de kwalificatie van de Formule 1 vanmiddag.”

Later in de middag of zondagochtend

Mocht het weer op Sochi Autodrom ten tijde van de kwalificatie niet goed genoeg zijn, dan heeft de Formule 1 nog altijd meerdere opties. De voorkeur gaat ernaar uit om de kwalificatie gewoon te rijden en het eerste waarnaar gekeken gaat worden, is het vinden van een tijdslot later in de middag. De sessie kan keer op keer uitgesteld worden, maar uiteindelijk gaat het licht de beperkende factor zijn. “Zonsondergang is hier om ongeveer 18.15 uur ’s avonds”, weet Masi. “Maar met deze weersomstandigheden wordt het al veel eerder donker. Dat bepaalt uiteindelijk dus ons afkappunt.”

Zodra alle mogelijkheden op zaterdag verkeken zijn, heeft de F1 nog de mogelijkheid om de kwalificatie naar zondagochtend te verplaatsen. Het is voor de sport een gebruikelijke manier om het verlies van de actie op zaterdag op te vangen. In de afgelopen twintig jaar is de kwalificatie voor de Japanse GP drie keer uitgesteld naar de zondagochtend, het meest recent in 2019. Destijds was een tyfoon de reden dat alle actie op zaterdag bij voorbaat werd afgelast. “Als de kwalificatie zaterdag niet kan plaatsvinden, zoals we in het verleden enkele malen gezien hebben, dan houden we de kwalificatie op zondagochtend”, aldus Masi.

Laatste redmiddel: uitslag VT2 als startopstelling

De verwachting is dat het weer in de loop van zaterdag al iets beter wordt en dat het zondag mogelijk moet zijn om te kwalificeren en te racen. Mocht het onverhoopt gebeuren dat het weer zondagochtend toch niet goed genoeg is voor een kwalificatie, dan kan de grid ook op een andere manier bepaald worden. Voor de Japanse Grand Prix van 2019 werd op vrijdag al een provisie gemaakt dat de startopstelling aan de hand van de tweede vrije training bepaald zou worden, mocht de kwalificatie niet verreden kunnen worden. Uiteindelijk bleek dit niet nodig, maar het is voor de Russische GP ook een optie om achter de hand te houden. Mocht dat gebeuren, dan vertrekken Valtteri Bottas en Lewis Hamilton zondag vanaf de eerste startrij, met Pierre Gasly en Lando Norris daarachter op rij twee. Charles Leclerc en Max Verstappen zouden hun gridstraf gewoon moeten inlossen en dus starten dus hoe dan ook achteraan.