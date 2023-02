Hoe ziet het inschrijvingsproces van de FIA voor nieuwe F1-teams eruit?

FIA-president Mohammed Ben Sulayem wil het aantal teams op de Formule 1-grid maar wat graag opkrikken. In januari gaf hij op Twitter aan dat hij zijn team de opdracht had gegeven om een Call for Expressions of Interest te organiseren, om te peilen hoeveel partijen er geïnteresseerd zijn in F1-deelname. Donderdag vond de formele lancering hiervan plaats. Als een partij belangstelling heeft om in 2025, 2026 of 2027 in de Formule 1 te stappen, dan zal die het volgende proces moeten doorlopen.

Als eerste moet er een e-mail naar de FIA worden gestuurd die het volgende moet bevatten:

- een brief waarin de kandidaat wordt geïntroduceerd,

- de volledige contactgegevens van de kandidaat, inclusief de naam van de voornaamste contactpersoon en diens telefoonnummer, e-mailadres en postadres,

- een bewijs dat het bedrijf staat ingeschreven, het adres van het kantoor, de datum waarop het bedrijf is opgericht of ingeschreven, het nummer van de Kamer van Koophandel, een kopie van de statuten, een overzicht van de organisatie en een overzicht van het management en ander hooggeplaatst personeel,

- de identiteit van alle aandeelhouders en uiteindelijke belanghebbenden,

- cv’s van alle directeuren en bestuursleden van het bedrijf,

- informatie over de kennis en ervaring die het bedrijf al heeft in de autoindustrie en/of autosport, waaronder de technische ervaring, race-ervaring, faciliteiten, apparatuur en technische middelen,

- een ondertekende geheimhoudingsverklaring die van de website van de FIA kan worden gedownload,

- een bewijs van betaling van 20.000 dollar aan de FIA voor de administratieve kosten. Dit bedrag wordt niet terugbetaald als de inschrijving niet verder in overweging wordt genomen, maar kan wel worden afgetrokken van de 300.000 dollar die daarna moet worden betaald, als vergoeding voor het uitgebreidere onderzoek dat naar de kandidaat wordt gedaan.

Als bovenstaande zaken naar tevredenheid van de FIA zijn aangeleverd, zal de kandidaat op vrijdag 17 februari om 17.00 uur de volledige lijst met voorwaarden ontvangen. Of binnen 48 uur na inzending, als de aanmelding later gebeurt. De FIA heeft ter indicatie acht punten opgeschreven waarop de kandidaat daarna sowieso zal worden beoordeeld:

1. De technische capaciteit en middelen van het team.

2. Het vermogen van het team om voldoende budget bijeen te brengen om aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen en op een competitieve manier aan het kampioenschap mee te kunnen doen.

3. Het vermogen van het team om aan de sportieve, technische en financiële reglementen van de Formule 1 te voldoen.

4. Een gedetailleerd businessplan inclusief financiële ramingen voor de eerste vijf jaren van het project.

5. De kennis en ervaring die het team reeds heeft in de autoindustrie en/of autosport, inclusief technische ervaring, race-ervaring, faciliteiten, apparatuur en technische middelen, en een overzicht van het aantal relevante werknemers en hun ervaring.

6. Of het team en alle individuen die betrokken zijn bij het bestuur en het management capabele en adequate mensen zijn.

7. In hoeverre de kandidaat zich bezighoudt met duurzaamheid, het zorgen voor gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit, en het hebben van een positieve maatschappelijke impact.

8. De toegevoegde waarde die een kandidaat kan hebben voor het kampioenschap, waarbij onder andere wordt gekeken naar de reputatie en integriteit van de kandidaat.

Als de FIA daarna met een positieve beoordeling komt, ben je er nog niet. De autosportbond maakt kenbaar dat de commerciële rechtenhouder van de Formule 1 aanvullende eisen mag stellen. Hieronder valt bijvoorbeeld het bedrag van 200 miljoen dollar dat nieuwe equipes moeten betalen om de bestaande teams te compenseren voor het feit dat zij in de toekomst minder geld uit de opbrengsten van F1 ontvangen, doordat de spreekwoordelijke taart onder meer teams moet worden verdeeld.

Vooralsnog staat de deadline voor de aanmeldprocedure op 30 april 2023, waarna de FIA voor 30 juni 2023 met een beslissing verwacht te komen. De autosportbond maakt eveneens duidelijk dat er tot en met 2025 een maximum van twaalf F1-teams geldt, waarbij bestaande teams prioriteit krijgen boven nieuwe inschrijvingen. Ook merkt zij voor de volledigheid op dat er geen nieuwe teams worden toegevoegd als er geen geschikte kandidaten onder de aanmeldingen zitten.