Hoe Zhou het F1-podium voor Sainz mogelijk maakte in Monaco

De Formule 1 Grand Prix van Monaco werd in de openingsronde stilgelegd na de zware crash van Sergio Pérez en Kevin Magnussen richting Massenet. Voor die crash had Carlos Sainz licht contact met Oscar Piastri, waardoor hij een lekke band had opgelopen. De Ferrari-coureur kon vervolgens amper naar rechts sturen en moest in bocht 4 vol in de ankers om contact met de baanafzetting te voorkomen. Hij viel terug tot de zestiende plek, maar de rode vlag bood hem de kans om rustig terug te keren naar de pitstraat om daar nieuwe banden te halen en eventuele schade te repareren.

Normaliter zou zijn middag echter zo goed als voorbij zijn geweest, aangezien hij dan vanaf P16 had moeten proberen om in de punten te eindigen - een enorme uitdaging in Monaco. De F1-regels zijn immers duidelijk over dit soort situaties. De volgorde voor de herstart wordt namelijk 'bepaald op het laatste punt waarop het mogelijk was om de positie van alle auto's te bepalen'. Op tv-beelden leek wel duidelijk op welke posities de coureurs reden op het moment van het vallen van de rode vlag, maar dat is niet genoeg om de startvolgorde te bepalen.

Wat de situatie wat ingewikkelder maakte, was een precedent dat de FIA in de Grand Prix van Australië van 2023 had geschapen. In de hectische slotfase vol rode vlaggen werd Nico Hülkenberg bij de herstart na de mislukte herstart verder naar achteren gewezen waar hij die herstart nog van P4 aanving. GPS-data zijn tegenwoordig zeer nauwkeurig, maar ook niet goed genoeg om 100 procent zeker te weten hoe de auto's zich tot elkaar verhouden op de baan. Dat bleek ook uit het oordeel van de stewards in het geval van Hülkenberg. "Zij [Haas F1] erkennen dat de GPS-data, die de relatieve posities van de auto's weergaven, onbetrouwbaar waren om de volgorde van de auto's vast te stellen."

Lucky Carlos

Dus moest de FIA net als in Melbourne teruggrijpen naar een moment waar het over alle data van alle auto's beschikte. Normaliter had de wedstrijdleiding dan kunnen kijken naar de timinglijn van sector 1 als meetpunt, die bij het ingaan van Mirabeau ligt. Dat was echter niet mogelijk om één reden: niet alle coureurs waren op het moment van de rode vlag over die streep gereden. Uiteraard konden de gecrashte coureurs dat niet doen, maar van alle nog deelnemende auto's ontbrak Zhou Guanyu nog. Hij zag crash voor zijn neus gebeuren en moest vol op de rem trappen om de ravage te ontwijken. Hij kroop langs de wrakken, maar bij het zwaaien van de rode vlag reed hij pas net voorbij Massenet.

De FIA kon daardoor de data van het eerste meetpunt niet pakken om de startvolgorde te bepalen. In plaats daarvan moest het kijken naar het meest betrouwbare referentiepunt: de tweede safety car-lijn (SC2). Deze SC2, een witte lijn op het einde van de pituitgang, ligt op de exit van bocht 1. Aangezien alle auto's voorbij dat punt zijn gekomen, kon de FIA deze dus wel als uitgangspunt nemen voor het bepalen van de volgorde voor de herstart. Dat was een zeer gunstige situatie voor Sainz, die daar dus als derde over de streep was gekomen en zo van P16 zijn oorspronkelijke startplek weer mocht innemen.

Norris, die vierde lag en dus hoopte dat hij met het wegvallen van Sainz van P3 zou starten, was niet blij met de beslissing van de wedstrijdleiding. McLaren-teambaas Andrea Stella legt zich er echter bij neer dat zij niets anders konden doen en dat Zhou dus onbedoeld een sleutelrol speelde in deze situatie. "De FIA deed wat het beste was om te doen", zei de Italiaan. "Het volgt ook het precedent waarbij je SC2 als meetpunt gebruikt wanneer een sectortiming niet beschikbaar is. Ik denk niet dat het dan goed is om de minisectoren te gebruiken. Wat Carlos duidelijk heeft geholpen, was dat Zhou op dat moment nog niet over de sectorlijn was gereden toen de race werd stilgelegd. Lucky Carlos..."