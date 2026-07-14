Hoe zege in Britse GP Charles Leclerc ‘enorm’ kan helpen in F1-seizoen 2026

Een crash in Monaco. Een technisch defect in Barcelona. Een magere achtste plaats in Oostenrijk. Charles Leclerc had sinds Ferrari’s lastige Formule 1-campagne van 2020 nooit meer zo’n slechte reeks doorgemaakt, maar hij beëindigde die op de best mogelijke manier op Silverstone.

Leclerc pakte bij de start in Northamptonshire de leiding en reed - ook na het wegvallen van Kimi Antonelli - naar zijn eerste Grand Prix-zege sinds Austin 2024.

Het contrast had nauwelijks groter kunnen zijn. Dat was natuurlijk nog duidelijker door de recente vormverbetering van teamgenoot Lewis Hamilton – die de zevenvoudig wereldkampioen deels toeschreef aan het niet langer gebruiken van de simulator in Maranello – en Leclercs eigen problemen.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Dat betekent dat je de dingen niet bij elkaar brengt, en de anderen punten scoren, en je het gevoel hebt dat je het pad hiervan een beetje kwijtraakt,” zei Vasseur na de race over de recente optredens van Leclerc. “Maar qua performance was ik nog steeds optimistisch over Charles, omdat we in de data zagen dat hij erbij zat. Hij zat er altijd bij en dat betaalt zich dit weekend uit.”

Cruciaal voor Leclercs verbetering was het werk aan de afstelling en een overstap naar Hamiltons remschijven van Carbone Industrie. Vasseur gelooft nu dat deze overwinning van de 28-jarige een aanzienlijke winst zal opleveren voor zijn gemoedstoestand. “Ik denk dat het resultaat van vandaag in eerste instantie de beste boost voor zijn vertrouwen is die hij kan krijgen,” zei de Fransman.

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

“Omdat we de auto sinds het begin van het seizoen ontwikkelen, moeten we de afstelling telkens opnieuw aanpassen. Daarbovenop had Charles een paar races geleden een wissel van de remschijven. We moesten alles een beetje opnieuw vormgeven, maar het was niet alleen een kwestie van performance, want de performance was er wel. Ik denk dat het meer een kwestie van vertrouwen was. En deze zege zal hem enorm helpen."

“Hij vond het vertrouwen dat elke stap in de afstelling geen echt verschil maakt qua rondetijd, maar soms wel het vertrouwen geeft om iets meer te pushen. En voor het racetempo is het cruciaal dat hij vandaag de hele race zeer constant was. Als je naar de eerste 20 ronden kijkt, zat hij [binnen] één of twee tienden. Dat was voor ons een sleutel om het gevecht met Antonelli te winnen.”

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Leclerc wilde niet ingaan op hoe de afstelling precies werd verfijnd, en legde uit dat het ging om “kleine details die gewoon iets beter bij mijn rijstijl passen in een bepaalde fase van de bocht”. Die specifieke aanpassingen werden gedaan na de sprintrace op Silverstone, waarin Leclerc als vijfde eindigde nadat hij in de eerste ronde drie plaatsen had verloren, en gaven hem meer vertrouwen in de SF-26.

“Dat was een stuk beter,” vervolgde hij. “Ik was erg trots op het werk dat we hebben gedaan om dat te zien, omdat ik denk dat dit soort verandering niet echt zo zwart-wit is. Je kijkt niet gewoon naar data en zegt: ‘Mijn God, oké, dit is wat we moeten veranderen’. Het is intuïtie gemengd met gevoel. Toen zijn we ervoor gegaan en het was voor mij eigenlijk een zeer succesvolle richting. Ik was erg blij.”

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Niet alleen blij, maar ook opgelucht, nadat de voorbije weken twijfel hadden gezaaid over zijn voorheen onbetwistbare status als Ferrari’s best presterende coureur. “Het betekent veel,” zei Leclerc. “Het betekent veel omdat wanneer het moeilijk wordt – en dat is letterlijk de situatie waarin ik de laatste paar races zat – er uiteraard veel negativiteit om mij heen is in het algemeen, met verhalen die worden gecreëerd, en het is nooit een fijne omgeving om in te werken.”

Gevraagd of dat hem motiveerde om het tegendeel te bewijzen, dacht hij echter na: “Nou, ik weet niet of het mij motiveert. Eerlijk gezegd denk ik dat iedereen die dat zegt zou liegen. Ik denk dat wanneer er zoveel negativiteit om je heen is, het niet iets heel fijns is om te zien.

“Dus nee, ik bedoel, je probeert het lawaai zoveel mogelijk uit te schakelen. Ik probeer niet op mijn telefoon te kijken en me te concentreren op wat relevant is, ook om het juiste beeld van de situatie te hebben, omdat er dingen worden gezegd en je in deze sport in zo’n twee dagen van held naar nul gaat, van nul naar held, en dus kan het vervolgens invloed hebben op de manier waarop je een situatie ziet.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

“Dus nee, mijn werk was echt om gewoon te proberen dat lawaai uit te schakelen, om nergens naar te kijken, nergens naar te luisteren. En ik weet dat ik niet van de ene op de andere dag een slechte coureur ben geworden. Het was gewoon een kwestie van dat gevoel met de auto vinden. Deze auto’s zijn heel specifiek, zijn heel anders dan de manier waarop we hebben gereden sinds we begonnen met racen, en dus kost het wat meer tijd om eraan te wennen.

“Ik was heel sterk in het eerste deel van het seizoen, daarna verloor ik een beetje het gevoel met de auto. We hebben behoorlijk wat dingen aan de auto veranderd en het kostte iets meer tijd dan ik had gewild om terug te komen op het niveau dat ik wilde. En daarbovenop hebben we op zondagen enkele problemen gehad die me behoorlijk veel punten hebben gekost.

“Alles bij elkaar was het dus geen fijne situatie om in te zitten, maar ik ben erg blij dat ik op deze manier uit deze situatie kom.

“Maar het is nog steeds het begin. Het is maar één race en ik mag me niet laten meeslepen door te denken dat de oorlog voorbij is. Ik bedoel, de strijd met deze auto is de laatste tijd behoorlijk groot geweest en ik kan niet als vanzelfsprekend aannemen dat het nu achter me ligt. Dus ik blijf werken en probeer dat gevoel in de toekomst vaker te krijgen.”

Spa-Francorchamps, waar Leclerc tijdens een somber weekend in 2019 zijn eerste Formule 1-overwinning behaalde, wordt een eerste kans om te bevestigen of zijn verbeterde vorm structureel is.