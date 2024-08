Hoe word je F1-monteur? Een blik achter de schermen bij Alpine

Het is niet veel mensen weggelegd om voor een Formule 1-team te werken. Het felbegeerdste plekje is achter het stuur zitten, maar ook de concurrentie voor een positie als monteur is hevig. Bijna iedereen die technisch goed ondergelegd is en van autosport houdt, wil zo'n positie bemachtigen. Alpine geeft Motorsport.com een kijkje achter de schermen over hoe je in F1 terechtkomt en twee monteurs vertellen over hun werk.

Zo half mei legt Alpine in Zandvoort twee testdagen af met Jack Doohan, die een twee jaar oude auto de sporen mag geven door de duinen. Motorsport.com is onderdeel van een select groepje media dat is uitgenodigd door de renstal om deze dag bij te wonen. Doohan werkt zijn rondjes af, terwijl de engineers en de dataspecialisten in de pitbox alles scherp in de gaten houden. Cleo Collins is degene die aan het roer staat binnen de pitbox, terwijl Jonny Goodenough ondersteuning biedt. De taakverdeling is helder en goed doorgedacht. Collins is namelijk bezig met het zich opwerken richting het raceteam, terwijl Goodenough juist een stapje terug heeft gezet en zich bij het testteam heeft gevoegd.

"In eerste instantie begin je bij het testteam. Dat is onderdeel van het leerproces. Vanaf daar ga je naar het fulltime raceteam", legt Collins uit. De Britse is al een tijdje bij het testteam aan de slag en heeft al een paar keer geproefd aan het echte werk. "Ik heb het geluk gehad dat ik vorig seizoen zes races mee mocht. Er was toen iemand niet beschikbaar en ik werd doorgeschoven. Het is nu afwachten totdat iemand bij het fulltime team weggaat."

Een van de mensen die het stapje terug heeft gezet, is Goodenough. "Na 9 jaar 24 races per seizoen had ik het gevoel dat het tijd was om het wat rustiger aan te doen. Nu heb ik minder evenementen die ik moet afwerken en ik ben minder weekends van huis weg. Dat is wel de hoofdreden", onthult de chief mechanic van het testteam, die tot aan de Grand Prix van Miami van dit seizoen aan de auto van Pierre Gasly als eerste monteur werkte. Hij moet wel toegeven dat de testdagen alsnog enorm druk zijn. "We proberen de procedures gelijk aan het raceteam te houden. Het is dus een echte training, zodat we klaar zijn om in te springen bij het echte team. Dat is niet alleen voor de coureur zo, maar ook voor de monteurs en de engineers. Mijn rol is om iedereen te ontwikkelen en sneller te laten werken. Zo komen ze op het niveau van het raceteam."

Van lagere klassen naar F1

Zowel Goodenough als Collins hadden hun sporen in de autosport ruimschoots verdiend voordat ze bij Alpine - of een voorganger ervan – aan het werk gingen. "Ik woonde altijd in de buurt van Silverstone en groeide op met F1. Daardoor wist ik altijd al dat ik daar wilde werken", vertelt Goodenough, die al vroeg als monteur aan de slag ging. "Het eerste team waar ik voor werkte was West-Tec, in de Europese Formule 3 kampioenschap. Negen jaar geleden ging ik naar dit team, dat toen Lotus heette. Vanaf dat moment heb ik altijd bij het raceteam gewerkt. Ik heb in negen jaar geen race gemist."

Collins had een andere, bijzondere weg richting F1. "Ik was zevenenhalf jaar makelaar, bij ons familiebedrijf. Ik had altijd het idee dat ik het uiteindelijk over zou nemen. Dus het was best een omslag voor me", vertelt ze over haar loopbaan. "Ik wist dat met mijn ervaring als makelaar niemand me zou aannemen, dus ik begon als vrijwilliger naast mijn fulltime baan. Door alle kennis die ik toen opdeed, begon het werken in de autosport in een stroomversnelling te raken. Ik werkte eerst met McLaren GT-auto's en daarna in de W Series. In de W Series werkten we in dezelfde pitstraat als F1. Toen ik die garages zag, wist ik dat ik daar aan de slag wilde. Toen ik mijn diploma had behaald, ben ik gaan solliciteren. Ik zag een vacature van Alpine op LinkedIn, daar zetten veel teams hun vacatures op. En nu zit ik hier."

Collins is klaar voor het grote werk. Ze voelt het vertrouwen vanuit Alpine keer op keer, zeker nu ze in 2023 een aantal races mee mocht. "Als ze iemand niet klaar vinden, dan nemen ze je echt niet mee. De meeste mensen zijn binnen een jaar in het testteam klaar voor het grote werk", vertelt ze. Zelf is ze al wat langer in het testteam, maar dat komt vooral door de verschillende rollen die ze heeft gehad. "Ik was monteur aan de voorkant van de auto, aan de achterkant van de auto en ben nu chief mechanic bij het testteam. Dat is vrij snel gegaan."

In zijn huidige rol ziet Goodenough veel nieuwe, jonge monteurs binnenkomen. "We pikken ze op uit lagere klassen, zoals Formule 3 en Formule 4. We trainen ze dan en stomen ze klaar voor de races. Een testdag is wat rustiger en stabieler, maar de druk is wel vergelijkbaar met een raceweekend. De werkdruk is wel iets meer verspreid over de dag. In een raceweekend is het allemaal wat compacter", aldus de Engelsman. "De procedures weten ze al, het gaat nu om het sneller te doen."

Mooie momenten

Bij het raceteam maken monteurs hoogte- en dieptepunten mee. Goodenough heeft in negen jaar genoeg meegemaakt. Zo heeft hij gewerkt met grote namen als Carlos Sainz en Fernando Alonso. Toch ziet hij een moment met een andere coureur als het hoogtepunt uit zijn carrière. "Als eerste komen de paar podiumplaatsen bij me omhoog, maar het mooiste voor het team was de overwinning van Esteban [Ocon, Hongarije 2021]. Dat was voor het team een hele mooie. Het was mijn eerste en jammer genoeg enige overwinning", aldus de technicus. "Maar andere momenten zijn ook tof. Als we bijvoorbeeld een kapotte motor heel snel vervangen en dat we net op tijd voor de kwalificatie klaar zijn. We hadden een keer veertig minuten om een turbo te vervangen. Dat was met de auto van Carlos in 2017, zelfs de mensen in de fabriek waren daar verbaasd over."

Collins heeft minder ervaring in de F1-paddock, maar zij herinnert zich vooral de eerste keer dat ze echt aan de bak mocht in de pitbox. "Dat was in Barcelona. Ik weet nog dat we weer de paddock in reden met ons busje. Ik weet nog dat ik toen dacht: 'het is me gelukt, ik ben er.' Het jaar ervoor was ik er nog met de W Series, toen was ik er weer maar nu als F1-monteur. Dat gevoel was onbeschrijflijk." Haar doel is om zo snel mogelijk door te schuiven naar het raceteam en 24 races per jaar af te werken. Zijn dat niet te veel? "Ik wil er gewoon zo veel mogelijk doen!"