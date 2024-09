Het was een van de opvallendste momenten van de Formule 1-kwalificatie in Azerbeidzjan: Alexander Albon die met de ventilator voor de airbox naar buiten gestuurd werd. Albon moest bij het uitrijden van de pitstraat zijn auto stilzetten om de felgele ventilator los te krijgen van de auto. Bovendien was er een hoop droogijs op de cockpit terechtgekomen. Albon kreeg de ventilator los en loosde deze op het circuit, waar de marshals deze konden oprapen. Het voorval kostte Albon veel tijd en een kans om nog een snelle ronde te noteren in Q3, waardoor hij genoegen moest nemen met de tiende startplek.

Albon legt uit dat dit simpelweg het gevolg was van een gevalletje 'haast'. "We hadden een beetje haast om de tow te pakken, zoals op Monza", verklaart de Britse Thai. "Ik denk dat die slipstream hier zelfs beter is dan op Monza, want je hebt een exit op lage snelheid en verliest niet zoveel in het vuile. We hadden als doel om de gaten klein te houden en wilden graag de garage uit om ervoor te gaan. En overduidelijk lieten we een ventilator op de auto zitten. Het is frustrerend, maar het kan je beter in Q3 overkomen dan in Q1 of Q2. Het is natuurlijk een fout. We moeten ernaar kijken en dit herzien. Maar dit soort dingen gebeuren, ik neem dit het team niet kwalijk. Soms kunnen dit soort dingen gebeuren en dan moet je ervoor zorgen dat zoiets nooit meer gebeurt."

Williams en Albon moesten zich bij de stewards melden om uitleg te geven over het voorval. Albon hoopt uiteraard dat het geen gevolgen zal hebben voor zijn tiende startpositie en normaliter leveren dit soort incidenten een boete voor het team op, aangezien het een fout van het team is geweest. Albon neemt het zijn monteurs in ieder geval niet kwalijk en is ervan overtuigd dat Williams hem volgens de regels begeleid heeft in het wegwerpen vaan de ventilator. "Er is een regel dat marshals de auto niet mogen aanraken. Ik weet niet wat de regels zijn rondom het weggooien van een ventilator uit de auto? Ik denk dat het op papier in orde is. We mogen tear-offs weggooien, waarom dan niet een ventilator?"

Bijna gered

"Ik hoop dat ik die tiende plaats kan behouden", vervolgt Albon. "Ik kan me voorstellen dat ik door de stewards op het matje geroepen zal worden. Ik denk dat we dit het beste aan hen kunnen overlaten. Ik ben niet boos. We hebben gesproken over het weggooien van de ventilator, waarbij ik ervoor moest zorgen dat de marshals noch mij noch de auto raakte - en dan weer doorgaan. Ik liep de vlag op drie seconden mis, we hadden het dus bijna gered."

Albon stelt dat hij zonder dat incident nog de negende plaats had kunnen pakken en zijn teamgenoot Franco Colapinto had kunnen verslaan. "Met de perfecte ronde [was Colapinto wel te verslaan] ja. Om eerlijk te zijn kregen we die banden nooit aan de praat. Ik had er echt moeite mee om deze aan de praat te krijgen. Deze werkten in VT3 veel beter dan in de kwalificatie. Gek genoeg stonden de banden er in de outlap, waarbij ik ijs op mijn rug had [van de ventilator], veel beter voor! Dat moeten we dus onderzoeken."

Video: Het incident van Albon in Q3 in Azerbeidzjan