Hoe wil jij je dromen verwezenlijken? Maak kans op een droomweekend F1 Monaco

Het kleine prinsdom Monaco is ongetwijfeld een van de meest legendarische bestemmingen op de F1-kalender en MoneyGram geeft een fan en zijn of haar gast de kans om het raceweekend op een zeer unieke manier te beleven, met een pakket dat een kijkje aan boord van een jacht in de haven omvat. Het stratencircuit biedt een zeldzame kans om dicht bij de auto's te komen en dit unieke uitkijkpunt biedt een verbazingwekkend inzicht in hoe de beste coureurs ter wereld keer op keer binnen de kleinste marges langs de vangrails scheuren.

In een stad die bekendstaat om zijn prachtige casino stelde drievoudig Monaco GP-winnaar Lewis Hamilton vorig jaar dat elke bocht een beetje een gok is. Maar juist dat maakt de race zo bijzonder. "Je smijt [de auto] de bocht in en komt de bocht uit met je ogen open - en hopelijk heb je het dan gered", zei de Brit. "Het is een geweldige locatie om te racen en we zijn bevoorrecht dat we een van de slechts twintig zijn die dat hier mogen doen in de koningsklasse van de autosport. Het is zo episch."

'Episch' is ook een van de beste woorden om de prijs te beschrijven die wordt geboden in de MoneyGram Monaco Dream Weekend-competitie: Twee dagen spannende raceactie vanaf twee verschillende uitkijkpunten rond het spectaculaire circuit van Monaco. De zaterdag breng je in de haven door, direct langs het circuit aan boord van het exclusieve Eleni Superjacht, terwijl je zondag naar het Ermanno Terras gaat, een overdekte locatie op de zevende verdieping van Sainte-Devote met een wijds uitzicht over het circuit.

De prijswinnaar en een gast worden naar het nabijgelegen Nice gevlogen vanaf hun dichtstbijzijnde grote luchthaven om te genieten van een verblijf van vier nachten in het luxe Hyatt Regency Hotel, met twee dagen vervoer naar de race en aanwezigheid bij het evenement in Monaco. Dit ongelooflijke pakket is de ultieme luxe, met een bevoorrechte positie en een scala aan eten en drinken, waaronder sterke drank, mousserende wijn, bier, wijn en frisdrank, plus live entertainment en de aanwezigheid van een F1-persoonlijkheid.

De winnaars krijgen ook twee MoneyGram Haas F1 Team polo's, een paar gesigneerde MoneyGram Haas F1 Team-petten en 2.000 euro aan zakgeld. En het enige wat je hoeft te doen is antwoord geven op de vraag: 'Hoe wil jij je dromen verwezenlijken?'

Ga nu naar moneygram.com en vul het deelnameformulier in voor de kans van je leven om het ultieme MoneyGram Monaco Dream Weekend met MoneyGram Haas F1 team mee te maken.