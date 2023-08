Er staat in 2023 geen maat op Red Bull Racing. De RB19 is het hele seizoen al de te kloppen bolide, al leek de concurrentie een tijd lang wat dichterbij te komen. Daar waar Max Verstappen in Bahrein nog 38,6 seconden voorsprong had op de eerste auto die niet van Red Bull was, liep dat gat terug tot minder dan vijf seconden tijdens de Britse Grand Prix. De forse upgrade die de formatie uit Milton Keynes in Hongarije introduceerde, lijkt het de achtervolgers echter weer op grote achterstand te zetten. In Hongarije en België was de voorsprong op respectievelijk Lando Norris en Charles Leclerc weer meer dan dertig seconden.

Dat zorgt er ook voor dat er binnen Red Bull voor het eerst voorzichtig wordt gedacht aan een ongeslagen seizoen. Eerder wilde het management daar niets van weten, maar in Spa-Francorchamps wilde topadviseur Helmut Marko dat na afloop van de twaalfde opeenvolgende overwinning in 2023 niet langer helemaal uitsluiten. "Als je er logisch over nadenkt, dan kan het niet [omdat er veel dingen verkeerd kunnen gaan tijdens een raceweekend]", zei de 80-jarige Oostenrijker. "Maar we hadden ook nooit verwacht dat we de eerste twaalf races konden winnen, dus ik moet nu zeggen: waarom niet?"

Aerodynamische upgrades met gevolgen voor luchtstroom onder vloer

Wat dit jaar vooral opvalt, is dat Mercedes, Ferrari, McLaren en Aston Martin alles in de strijd gooien om hun auto's te verbeteren en Red Bull te achterhalen. Tot dusver heeft dat echter alleen geleid tot verschuivingen in de onderlinge verhoudingen, zonder dat de WK-leiders zijn bijgehaald. Dat is deels te wijten aan het budgetplafond en de grotere beperkingen in het huidige technische reglement. Daardoor is het zetten van een grote stap nog maar in beperkte mate mogelijk. Daarnaast zijn de huidige F1-auto's lastig wat betreft hoe ze afgesteld moeten worden qua rijhoogte en stijfheid van de wielophanging. Dat maakt het moeilijk om het perfecte operationele window te bepalen.

De zaak kan verder bemoeilijkt worden door de aerodynamische upgrades en hun invloed op hoe de luchtstromen onder de vloer zich gedragen, wat weer invloed heeft op het karakter van de auto. Zo suggereert Aston Martin dat deze neveneffecten hebben geleid tot hun recente vormdip na een sterke seizoensstart.

Aston Martin opende sterk, maar daarna zijn meerdere teams even de naaste belager van Red Bull geweest. Foto: Erik Junius

Terwijl Red Bulls concurrenten antwoorden zoeken op de vraag waarom de RB19 zo goed is, wordt alom aangenomen dat er geen magische oplossing is waardoor het team er met kop en schouders bovenuit steekt. De renstal heeft simpelweg een auto geproduceerd die perfect past bij de eisen van het ground effect-tijdperk: een groot operationeel window, een goede wegligging, goede aerodynamische efficiëntie, een solide achterkant en een uitstekende rij-eigenschappen. Doordat dit gebieden zijn waar Red Bull de afgelopen jaren altijd sterk in is geweest, is het eigenlijk niet verwonderlijk dat ze nu uitblinken.

Oude oplossing voor problemen van Mercedes werkt niet meer

Als we teruggaan naar de vorige technische reglementen, dan zorgden die ervoor dat de toevoeging van extra downforce vaak gelijk stond aan een snellere auto. Teams hoefden zich weinig zorgen te maken over de rij-eigenschappen, operationele windows qua rijhoogte, een kleine onbalans in de prestaties of een instabiele achterkant, doordat er een bijna lineair verband tussen extra downforce en betere rondetijden zat. Dat leverde Mercedes, een van de meesters in het constant vinden van extra downforce in de windtunnel, veel op. Daarbij maakte het niet uit of de wegligging en de balans niet perfect waren, want de extra grip compenseerde dat volledig.

Dat bleek wel bij de diverse bolides die door Mercedes tot 'diva' werden gedoopt. Hoewel het niet de bolides waren waarin de coureurs met veel plezier reden, bleken ze uiteindelijk goed genoeg om wereldtitels te winnen. Dat Mercedes vol op downforce kon inzetten, had ook te maken met de uitstekende krachtbron waardoor de bolides werden aangedreven. Dit zorgde ervoor dat de renstal eigenlijk nooit rekening hoefde te houden met de extra luchtweerstand die gepaard gaat met de komst van extra downforce. Hoe anders was het bij Red Bull, dat het grootste deel van het turbo-hybridetijdperk tegen een achterstand aankeek wat betreft motorvermogen. Die achterstand zorgde ervoor dat Red Bull niet zomaar extra downforce kon toevoegen, waardoor de focus meer op efficiëntie, rij-eigenschappen en de dynamiek van de auto kwam te liggen. Het is dan ook geen wonder dat Red Bull deze vlakken geperfectioneerd heeft.

Simpelweg meer downforce op de F1-auto zetten werkt onder de huidige reglementen niet meer. Foto: Sutton Images

Filosofie Red Bull past beter bij nieuwe F1-reglementen

Deze verschillende sterke punten van de grote F1-teams hebben tot een grote verandering geleid in het competitieve plaatje onder de grondeffect-regels van 2022. Zo werd Mercedes bruut wakkergeschud bij de laatste wintertest van 2022 in Bahrein, toen het een groot upgradepakket met veel extra downforce introduceerde. Desondanks werd de W13 er niet sneller door, wel werd porpoising in de hand gewerkt en kregen de coureurs moeite om de auto onder controle te houden. Daar bovenop kwam het verbod op de hydraulische ophanging die een steunpilaar was bij het managen van het platform onder de vorige reglementen. Mercedes merkte daardoor niet alleen dat de ingrediënten tot succes onder de vorige regels niet bruikbaar waren onder de nieuwe reglementen, maar ook miste het team een van de belangrijkste wapens om het op te lossen.

Voor Red Bull gold intussen dat de gebieden die ze met een inferieure motor geperfectioneerd hadden - wegligging, aerodynamische efficiëntie, een solide achterkant en een groot operationeel window - perfect aansloten bij de nieuwe reglementen. Daar kwam bovenop dat ook de Honda-krachtbron nu op een goed niveau zit. Door het overgewicht van de RB18 viel dit begin 2022 nog niet echt op, waardoor Ferrari met de eer kon strijken. Maar toen het gewicht eenmaal verlaagd werd, kwam de volledige potentie van de auto aan het licht en werd Red Bull bijna onklopbaar.

In de afgelopen twaalf maanden is het maar één keer voorgekomen dat Red Bull een race niet won. De pijn die dat bij rivalen doet is duidelijk te zien, maar iedere race leren ze meer en meer over wat ze moeten doen om de huidige status te veranderen. Teams jagen efficiëntie na en doen meer moeite om de dynamiek van de auto te begrijpen. Ook verleggen ze de aandacht naar gebieden waar nu duidelijk van is dat ze onder de 2022-regels bepalend zijn voor de prestaties. Het bij- en inhalen van Red Bull gebeurt niet van de ene op de andere dag. Toch is er onder topmensen in de paddock optimisme dat het terugknokken echt begint in de aankomende winter, nu in ieder geval duidelijk is waar Red Bull de meeste winst vandaan heeft gehaald.

De achtervolgers beginnen langzaam door te krijgen wat Red Bulls sleutel tot succes is. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images