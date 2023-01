Hoe voor Robin Frijns de deur bij Red Bull in F1 ongelukkig sloot

Robin Frijns kende in de aanloop naar zijn eerste Formule 1-test zeer veel succes. De Nederlander won het kampioenschap in de Formule BMW Europe, de Formule Renault Eurocup 2.0 en de Formule Renault 3.5 Series. Met de titel in die laatste serie kreeg Frijns een F1-test van Red Bull Racing cadeau tijdens de young driver test in Abu Dhabi. In totaal was de Nederlander twee dagen actief op het circuit. Op zijn eerste dag voelde hij een Sauber aan de tand en na een dag rust was de Red Bull RB8, de auto waar Sebastian Vettel in 2012 kampioen mee werd, aan de beurt. Deze test werd hem echter bijna afgenomen door een interview dat kort voor de test op het internet verscheen.

In het interview zou Frijns gezegd te hebben dat "Red Bull je als een hond behandelt", althans: zo is het tot ontsteltenis van Frijns zelf opgeschreven en naar buiten gebracht. Dat artikel kwam ook onder de neus van Red Bull-teambaas Christian Horner te liggen. De Limburger ontkent dit tegen de desbetreffende journalist gezegd te hebben. "Heb ik dit ooit gezegd?", vraagt Frijns zich hardop af in de podcast van Laurens Vanthoor. "Nee. Ik herinner me het telefoongesprek dat ik met deze journalist had nog. Ik weet zijn naam ook nog. Hij heeft mij één keer gebeld en daarna nooit weer, ik wacht nog steeds. Ik weet nog precies waar ik was en op welke bank ik zat. Hij stelde wat algemene vragen. Over waarom ik niet betrokken was bij een van de opleidingsprogramma van bijvoorbeeld McLaren, Ferrari en Red Bull. Ik antwoordde dat ik daar nooit voor benaderd was en de contacten ook niet had. Niemand van mijn familie zat in de autosport. Ik vertelde hem ook dat je in die opleidingen niet zelf bepaalde bij welke teams je kon rijden, of het nou om de World Series by Renault of GP2 ging. Ik legde hem alles uit en vervolgens kwam er een grote kop met dat je bij Red Bull als een hond behandeld wordt."

Op de vraag of het artikel ervoor zorgde dat Frijns in de problemen kwam, antwoordt hij. "Absoluut. Ik deed dit interview ongeveer zes weken voordat het gepubliceerd werd. Ik ben ervan overtuigd dat ze expres gewacht hebben tot de Red Bull-test. Het interview kwam een of twee dagen voor de test. Ik herinner me dat ik uit de Sauber klom en mijn manager bij me kwam. Hij zei dat we moesten praten", vervolgt Frijns, die zich op dat moment van nog geen kwaad bewust was. "Ik dacht: 'Ik voelde me relaxt in de auto. Ik leverde goed werk en reed geen schade. Wat heb ik verkeerd gedaan?' Vervolgens liet hij mij het artikel zien. Ik dacht eerst: 'waar komt dit vandaan?'. Ik had geen idee op dat moment."

Robin Frijns in actie tijdens de young driver test in Abu Dhabi. Foto: Glenn Dunbar

De Limburger was boos en wilde meteen de zaken oplossen. Frijns' oude manager ging in gesprek met Horner. "Zij waren logischerwijs niet blij", vervolgt hij. "Ze wilden de Red Bull-test in eerste instantie annuleren. Ze wilden mij niet meer laten testen. 'We willen niemand in de auto die Red Bull zo behandelt', zeiden ze." De Formule E-coureur was op dat moment bang dat de test inderdaad niet zou plaatsvinden. "Die avond had ik Christian zelf aan de telefoon. Hij belde mij op. Hij was bijna tegen mij aan het schreeuwen en was zeer boos. Op dat moment had ik niet de ballen om hem te vertellen dat ik dat niet gezegd had. Ik luisterde naar hem en bood alleen maar mijn excuses aan. Ik heb nooit de kans gehad om aan Christian of Helmut uit te leggen dat ik dit niet gezegd heb. Ze kennen het echte verhaal niet. Mijn doel was om de Red Bull-test te doen en daarna verder te gaan met mijn leven. Als ik zo terugkijk, dan had ik het zeker anders gedaan. Ik was nu zeker op Christian of Helmut afgestapt om te zeggen dat ik dat nooit gezegd heb en dat ik het ook kan bewijzen. Ik was nieuw in die wereld. Ik kende F1 niet. Ik wist niet wat ik moest doen en had niemand naast me met de nodige ervaring om me te vertellen wat ik moest doen. Ik had wel een manager, maar zo terugkijkend was die niet veel met mij bezig."

Een seizoen later, in 2013, reed Frijns tien GP2-races voor Hilmer Motorsport en was hij als testrijder verbonden aan het Formule 1-team van Sauber. Een jaar later switchte hij naar Caterham om diezelfde rol te vervullen. Een kans op een racestoeltje bij Caterham was nabij, al wist Kamui Kobayashi met Air Asia en dus meer financiën deze van Frijns af te pakken. Inmiddels is F1-deur gesloten en is Frijns actief in de Formule E.