Tijdens het ontwerpen van een Formule 1-auto worden talloze beslissingen genomen. Het nemen van deze besluiten gebeurt veelal op basis van tests die worden uitgevoerd in de windtunnel of met behulp van CFD. Dat Mercedes in 2022 een miserabele start kende met de nieuwe generatie Formule 1-auto’s, bleek uiteindelijk te wijten aan één verkeerde beslissing die eind 2021 tijdens het ontwerpproces werd genomen. Het zorgde ervoor dat de Duitse fabrieksformatie een verkeerde weg insloeg met de W13 en aan het begin van het seizoen veel meer last had van porpoising dan de andere teams.

Technisch directeur Mike Elliott laat in gesprek met Motorsport.com weten dat hij niet alle details kan prijsgeven over de verkeerde beslissing die was genomen, omdat hij daarmee zou verraden waar het team deze winter aan werkt en welke kant het op wil met de W14, die op 15 februari gepresenteerd wordt. “Maar waarop we mikten met de auto, dat hadden we aanvankelijk voor elkaar”, zegt Elliott. “Vervolgens kwam er iets uit een simulatie wat ons ertoe bewoog om een iets andere kant op te gaan met de wagen. Het is achteraf makkelijk om te roepen ‘als we op dat moment een ander besluit hadden genomen, waren we op een heel andere positie geëindigd’. Maar dat er iets mis was met de data, was op dat moment gewoon heel lastig te zien.”

“Als je leert duiken, dan word je verteld over een fenomeen genaamd de ‘incident pit’”, gaat Elliott verder. “Dat heeft betrekking op het feit dat de meeste duikongelukken gebeuren door een opeenstapeling van dingen die fout gaan. Doordat mensen niet bij het eerste ding dat misgaat gelijk hun duik afbreken, kunnen ze in grote problemen raken. Dat is vergelijkbaar met hoe het bij ons is gegaan. Het eerste ding dat bij ons is misgegaan, was echter heel moeilijk te spotten. Vervolgens was er sprake van een kettingreactie en daardoor zijn we geëindigd waar we zijn geëindigd. Als je er uiteindelijk bent, is het makkelijk om te zien waar je een verkeerde afslag hebt genomen.”

Verkeerde beslissing kostte drie tot vier tienden

Naar verluidt heeft die enkele verkeerde beslissing ertoe geleid dat Mercedes verder ging met het zero-pod concept, wat in belangrijke mate bijdroeg aan het extreme porpoising waar de W13 tijdens de eerste races aan leed. De wagen begon op de rechte stukken veel eerder dan bij de concurrentie te stuiteren. Uiteindelijk kreeg Mercedes het probleem onder controle en werd er zelfs nog een race gewonnen.

“Aan het begin van het seizoen bevonden we ons aan de voorkant van het middenveld. Af en toe stonden we er nog slechter voor. Maar aan het einde van het seizoen hadden we volgens mij de op één na snelste auto”, aldus Elliot. “Als we meteen de juiste beslissing hadden genomen, dan waren we aan het begin misschien drie of vier tienden sneller geweest. Maar dat is lastig om te weten, want je kunt de kaarten die je gepeeld hebt, niet opnieuw spelen. Het zou ook arrogant zijn om te denken dat we zonder die fout een auto hadden gehad waarmee we het kampioenschap hadden kunnen winnen. Dat is niet de juiste manier om hier naar te kijken. Maar we weten waar het fout is gegaan en dat we meer performance uit de auto kunnen halen als we dat veranderen. Een paar van de upgrades aan het einde van het seizoen hadden tot doel om die gedachte bevestigd te krijgen. De rest van het werk moet deze winter gebeuren. We zullen zien waar het ons brengt.”