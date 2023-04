Na een teleurstellende seizoensstart heeft AlphaTauri hard gewerkt om gebieden aan te pakken waar het tekort schoot. De AT04 heeft volgens teambaas Franz Tost niks in huis om tot snelle raceronden te komen. "We hebben niet genoeg downforce, de auto is instabiel bij het aanremmen, de achterbanden raken te snel oververhit, de auto glijdt weg van de apex, de tractie is slecht... Alles wat je nodig hebt om tot een goede rondetijd te komen, hebben we niet", somde de Oostenrijker de problemen met de bolide op.

Het zusterteam van Red Bull heeft hard gewerkt om de problemen te verhelpen en heeft daar in Melbourne de eerste vruchten van geplukt. De renstal voerde daar enkele belangrijke ontwikkelingen door die ervoor moeten zorgen dat zij weer hun weg naar het voorste deel van het middenveld vinden. Bij deze updates lag de nadruk op de vloerbody, de vloervinnen, de vloerrand en de diffuser.

Sommige van deze nieuwe ontwikkelingen zijn niet makkelijk te spotten, aangezien deze verborgen zijn aan de onderkant van de bolide. Het team heeft echter gezegd dat het centrale deel van de vloer, waarop de plank is gemonteerd, op twee plaatsen in de lengte breder is gemaakt, terwijl ook de overgang rond de achterste crashstructuur is gewijzigd.

Alpha Tauri AT04 vloer vergelijking.

Van buitenaf kunnen we zien waar de wijzigingen zijn aangebracht aan de buitenste vloerafsluiting, terwijl de hoogte van de vloer achter dit gebied is verlaagd om een steilere helling naar de rand van de vloer te creëren (blauwe pijl). De draad dat wordt gebruikt om de rand van de vloer legaal te houden, en de gerolde elementen die daarop aansloten (rode pijl) zijn ook verwijderd. Vervolgens is het achterste deel van de vloerrand aangepast zodat het samen met de vloerrandvleugel een consistenter stromingsgedrag over een breder scala van omstandigheden oplevert.

Ook de vorm van de diffuser is gewijzigd om problemen met de negatieve effecten van de draaiende band op de luchtstroom te verhelpen. Het helpt bovendien om de auto verderop efficiënter te maken.

Meer stabiliteit bij lage snelheid

Technisch directeur Jody Egginton legde uit dat deze veranderingen vooral moeten helpen bij het verbeteren van de prestaties in de langzame bochten. "Natuurlijk zijn de aeroprestaties op lage snelheden een doel voor elk team en dat is een van de doelstellingen die we niet echt helemaal hebben behaald", legde hij uit. "De updates die we nu meenemen zijn onder andere bedoeld om de stabiliteit bij lage snelheid te verbeteren. We willen de auto stabieler maken bij het insturen van bochten bij lage snelheid, zodat de coureurs harder kunnen rijden bij het insturen. Dat zorgt voor een betere auto. Dus deze update is gericht op het verbeteren van de prestaties op dat gebied. Om het in meer detail te beschrijven, het gaat om de prestaties van de hogere rijhoogte van de vloer achter, en het heeft ons een stap vooruit gebracht. Maar je lost dit probleem niet op met één component en update. Dit is de eerste stap."

Yuki Tsunoda moest zijn run met de nieuwe vloer al na de eerste dag opgeven omdat deze beschadigd was geraakt bij zijn uitstapje door de grindbak. AlphaTauri was wel bemoedigd door de door wat het bij Nyck de Vries zag. "Ja, het heeft de verwachtingen waargemaakt", oordeelde Egginton. "We zijn best tevreden met wat het heeft gedaan voor wat betreft het verbeteren van de prestaties van de auto. Dus dit ligt in de lijn der verwachting, en dat is onze basisspecificatie voor de toekomst. Maar nog belangrijker: dit was pas de eerste stap in de vloerontwikkeling. Er komt nog veel meer aan."