Hoe een uitdaging van Wolff McLaren CEO Brown een tattoo opleverde

Als onderdeel van een weddenschap moest voormalig Renault-teambaas Cyril Abiteboul vorig jaar een tattoo nemen als Daniel Ricciardo voor zijn team een podiumfinish zou scoren. De Australiër slaagde daar vorig jaar in op de Nürburgring, al is het sinds het vertrek van Abiteboul uit de Formule 1 angstvallig stil geworden rondom de Fransman en is het onduidelijk of de tattoo in kwestie inmiddels al is gezet.

Brown overwint grootste angst

Een jaar later heeft ook McLaren CEO Zak Brown een bezoekje gebracht aan de tattooshop. De Amerikaan werd uitgedaagd door Mercedes-teambaas Toto Wolff, als onderdeel van een Industry Leaders Challenge van het Grand Prix Trust, een goed doel dat zich inzet voor voormalig Formule 1-personeel dat in zwaar weer terecht is gekomen. Wolff daagde zijn concullega uit om zijn grootste angst te overwinnen, wat leidde tot het idee van een tatoeage. De McLaren CEO is namelijk doodsbang voor naalden.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Amerika heeft Brown een bezoekje gebracht aan een tattooshop en de daad bij het woord gevoegd. De Amerikaan heeft op zijn linkerarm een tattoo laten zetten als eerbetoon aan de overwinning van McLaren-coureur Daniel Ricciardo tijdens de Grand Prix van Italië vorige maand. De renstal uit Woking houdt het eindresultaat nog even geheim, maar het lijkt erop dat Brown gekozen heeft voor de lay-out van het circuit en de datum van de race.

“Soms moet je je grootste angsten overwinnen. Dat heb ik gedaan”, vertelde Brown nadat hij door Motorsport.com gevraagd werd naar de tattoo. “Het komt eigenlijk voort uit het Grand Prix Trust met Sky, waar ieder jaar een teambaas wordt aangewezen om iets te doen waar hij of zij schrik van heeft. Toto nomineerde mij vorig jaar. Naalden jagen mij op de kast. Toen ik iets probeerde te bedenken wat nog wel leuk en authentiek is, maar me tegelijkertijd ook angst inboezemt, kwam ik met het idee om een tattoo te nemen.”

“Daniel is zelf een groot fan van tattoos. Na zijn recente overwinning leek het me wel leuk om die twee dingen samen te voegen. Ik hoopte dat hij me bij zou staan en mijn hand vast zou houden.”

Wie is als volgend jaar aan de beurt?

Nu Brown zijn angsten heeft overwonnen is het de beurt aan de Amerikaan om een volgende teambaas of hooggeplaatst individu in de Formule 1-wereld aan te wijzen die volgend jaar iets angstaanjagends moet ondergaan. De Amerikaan verklapt echter nog niet wie hij heeft uitgekozen “Ik weet wie het is, ik heb mijn keuze al doorgegeven. Je moet een toonaangevend persoon in de sport aanwijzen. Tot dusver hebben we drie teambazen op rij gehad, maar ook anderen mogen gekozen worden. Het mogen ook engineers, coureurs of andere figuren binnen de sport zijn. Het is aan de persoon zelf om vervolgens te bedenken wat hij of zij gaat doen. Ik denk dat het binnenkort wel bekend zal worden wie ik heb gekozen. Ik mag het nog niet zeggen namelijk.”

De McLaren CEO is deze week in een bijzonder gulle bui. De Amerikaan hield zich zaterdag ook al aan zijn deel van de weddenschap dat Ricciardo achter het stuur mocht klimmen van de NASCAR-bolide van Dale Earnhardt Sr., als de Australiër dit seizoen een podiumfinish zou scoren. Zaterdagochtend was het zover en zag Ricciardo in Austin een jongensdroom in vervulling gaan.

