Wat hebben Elton John, Taylor Swift, Britney Spears, Green Day en Stevie Wonder met elkaar gemeen? Ze hebben allemaal een keer opgetreden bij de Formule 1-race in Austin. Sinds het Circuit of the Americas in 2015 de Super Stage introduceerde, staan er ieder jaar wereldberoemde muzikanten op het gigantische podium pal langs het lange rechte stuk tussen de elfde en twaalfde bocht. Motorsport.com spreekt met Glynn Wedgewood, die verantwoordelijk is voor de muziek en entertainment op de Texaanse baan, over wat daar allemaal bij komt kijken.

Het interview met Wedgewood vindt plaats in zijn kantoortje in de wedstrijdtoren. Een van de wanden is volledig volgehangen met concertposters en er staat een grote kast die tot de nok toe gevuld is met muziekgerelateerde memorabilia. Het heeft daarmee meer weg van een kantoor van een platenbaas of van een directeur van een poppodium, dan van iemand die op een circuit werkzaam is. “Dit is één van mijn drie kantoren dit weekend”, zegt Wedgewood. “Ik heb er ook één bij het amfitheater en één bij de Super Stage.”

Tot het moment dat we gaan zitten en hij zijn mobiele telefoon op stil heeft gezet, klinken er non-stop piepjes die hem erop attenderen dat er een nieuw bericht is binnengekomen. “En dit is nog mijn telefoon op zijn rustigst”, zegt Wedgewood met een lach, alvorens uit te leggen dat er momenteel mensen in de stad de laatste boodschappen voor de artiesten aan het doen zijn. “Sorry, ik moet even aan iemand laten weten dat het goed is om een paar hele dure sigaren voor iemand te kopen.”

Wedgewood komt uit Bishop Auckland, een klein stadje in het noordoosten van Engeland. Hij was actief als muzikant - hij vertelt trots dat hij met zijn band in het voorprogramma van Oasis en The Pretenders heeft gespeeld, voordat hij zich in 2005 in Austin vestigde en voor verschillende clubs en festivals ging werken. Ook produceerde hij tijdens het weekend van de Amerikaanse Grand Prix het Fan Fest in het centrum van de stad, alvorens hij in 2015 aan de slag ging bij het Circuit of the Americas. Datzelfde jaar zag de Super Stage het levenslicht. “Ik was er bij toen voor de allereerste keer de Super Stage werd gebouwd”, vertelt Wedgewood. “Dat gebeurde voor de X Games, waarna het podium ook voor optredens van Metallica en Nicki Minaj werd gebruikt. Vervolgens besloten we op de zondag van het Formule 1-weekend ook iets met de Super Stage te gaan doen. Dat jaar kwam Elton John bij ons optreden.“

De Grand Prix van de Verenigde Staten van 2015 was om uiteenlopende redenen een evenement om niet snel te vergeten. Wedgewood: “Ik weet niet hoeveel je nog weet van dat weekend, maar het was vreselijk nat. Het stortregende non-stop op vrijdag en zaterdag. Gelukkig klaarde het op tijdens de ochtend van de racedag. Het circuit droogde op en we kregen uiteindelijk een fantastische race. Gezien de regen en koude omstandigheden, zou je denken dat veel mensen het na de race voor gezien zouden houden, maar opkomst voor Elton John was nog altijd geweldig.“

In 2016 speelde Taylor Swift op de Super Stage. “Dit was echt een cruciaal jaar voor ons”, zegt Wedgewood. “In die tijd was F1 iets voor echte racefanaten. De interesse voor het evenement was in orde, hoor. Maar in 2016 besloten we er echt iets meer van te maken dan alleen een race. Het optreden van Taylor Swift bracht een compleet nieuw publiek op het circuit.” Tegelijkertijd werd het entertainmentprogramma in zijn geheel flink opgeschroefd. Wedgewood: “We plaatsten meerdere podia rond het circuit waarop de hele dag optredens gegeven werden. En we introduceerden markten met culinaire dingen en activiteiten zoals line dance-lessen. Zo hebben we veel nieuwe elementen toegevoegd, zodat het evenement niet langer puur en alleen om de race draaide. En dat heeft de Grand Prix veel toegankelijker gemaakt.”

Daft Punk

Over hoe het vastleggen van artiesten voor de Super Stage in zijn werk gaat, zegt Wedgewood: “Dat varieert. We kijken naar wat er gaande is, wie er op tournee en beschikbaar is en wie er goed bij ons past. En nadat [COTA-voorzitter] Bobby [Epstein] ernaar gekeken heeft en zijn mening gegeven heeft, kijk ik verder naar het lijstje met overgebleven kandidaten. En vervolgens begin je met het benaderen van de bands en artiesten.”

“Eminem is een goed voorbeeld. We keken niet specifiek naar Eminem voor dit jaar. Die gesprekken zijn een tijdje geleden begonnen en we waren eigenlijk aan het kijken of we Eminem voor vorig jaar konden strikken. Dat lukte toen niet, maar de gesprekken gingen door en nu is hij hier dit jaar. Dit is zijn enige Noord-Amerikaanse show en hij heeft net twee maanden geleden een nieuwe album uitgebracht. Dus we hebben hiermee een enorme slag geslagen. Hoe halen we zo’n artiest binnen? Ik denk dat het veelal om reputatie gaat en mond-tot-mond-reclame. Het muziekwereldje is niet zo groot.”

Er heeft de afgelopen tien jaar een breed scala aan artiesten gespeeld op de Super Stage. Van Stevie Wonder tot Green Day en van Billy Joel tot Usher. Wedgewood benadrukt dat het niet om het genre gaat. “Ik denk dat er maar een handvol artiesten in de wereld is die zo'n groot evenement aankunnen. Er zijn misschien maar twintig tot dertig artiesten die op dat niveau zitten. Of het nu hiphop, rock-'n-roll of pop is, de genres zijn misschien verschillend, maar wat ze gemeen hebben, is dat veel mensen dol op ze zijn.”

Een act die Wedgewood heel graag op de Super Stage had gehad, was Daft Punk. “Ze hebben heel lang op onze radar gestaan. We wilden dat echt voor elkaar krijgen en we hebben er meerdere jaren naar gekeken. Maar hun hoofd stond er niet naar. Ze wilden zich meer bezighouden met filmmuziek en dat soort zaken. Het is echt jammer dat het ons niet gelukt is om hen te strikken.”

Complex

Het organiseren van grote concerten bij een F1-race is een hele opgave. Gevraagd naar de specifieke uitdagingen die dit met zich meebrengt, zegt Wedgewood: “Er zijn bepaalde elementen waar je niet omheen kunt, en de voornaamste is de actie op het circuit. Net als bij andere concerten moet je een soundcheck doen. Het terrein is echter de hele dag open voor publiek. Het podium staat vol in het zicht. Dus we moeten om het programma op de baan heen werken, zelfs voor zoiets simpels als de audio controleren. Je kunt niet controleren hoe de PA klinkt of dat een microfoon goed werkt als er auto’s voor je neus over de baan schieten. Maar ik weet niet of je dat een uitdaging kunt noemen. Ik denk dat het er gewoon bij hoort, toch? Gelukkig doen we het inmiddels al een paar jaar.”

Ongewijzigde aanpak

Hoewel de populariteit van F1 in de VS de afgelopen jaren flink is toegenomen, is het volgens Wedgewood nog steeds noodzakelijk om grote artiesten te strikken. “Het gaat echt om de ervaring die we de mensen willen bieden, dus dit verandert niets voor ons. We willen nog steeds de beste zijn, we willen nog steeds het grootste evenement zijn en we willen de mensen nog steeds versteld doen staan. Zelfs al is de populariteit van F1 toegenomen door Drive to Survive, en dat is absoluut gebeurd, het verandert niets aan onze missie. We blijven proberen om de grootste, beste en leukste evenement op de kalender te zijn.”

Is die benadering extra belangrijk nu er met Las Vegas en Miami twee Grands Prix op Amerikaanse bodem bij zijn gekomen? Wedgewood: “Nee. Ik denk dat het goed en gezond is dat de andere races nog meer mensen aantrekken. Maar uiteindelijk zijn wij het enige permanente F1-circuit in Noord-Amerika. De andere races zijn ook geweldig hoor. Ik ben in Miami geweest en heb vorig jaar de race in Vegas bezocht. Het zijn prima evenementen. Maar er gaat niets boven een speciaal aangelegd complex.”

Wedgewood kijkt uit naar het optreden van Eminem op zaterdagavond. “Dat wordt immens. We denken echt dat het de grootste opkomst op een zaterdag ooit wordt voor ons. Het liep de spuigaten uit toen we hem aankondigden. Dit wordt echt iets speciaals. Dus ja, ik kijk ernaar uit.”