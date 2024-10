Hoe Vandoorne zich door Aston Martin nog gereed voelt voor F1

Sinds zijn afscheid van de Formule 1 als fulltime-coureur heeft Stoffel Vandoorne allesbehalve stilgezeten. Hij maakte een overstap naar de Formule E, werd daar wereldkampioen en zou ook aan de langeafstandsracerij een drukke kalender overhouden. Hij was enkele jaren actief als reservecoureur voor Mercedes F1, maar vervult die rol nu bij Aston Martin. In gesprek met de officiële website van de Formule 1 geeft Vandoorne toe dat de periode vlak na zijn gedwongen vertrek bij McLaren na het seizoen 2018 'een klein beetje zwaar' was. "Als je je hele carrière toewijdt aan de Formule 1 en dat plots ten einde komt, dan is dat uitdagend in het begin", legt Vandoorne uit.

Hij kreeg naar eigen zeggen zijn 'mojo' terug via de Formule E en het World Endurance Championship. Uiteindelijk bleef de Belg wel betrokken bij de Formule 1 via die reserverol bij Mercedes, wat in 2022 door een overeenkomst met McLaren ook resulteerde in een reserverol bij zijn voormalig werkgever. Nu test hij voor Aston Martin en dat heeft volgens hem de nodige voordelen. "Het is door de middelen en de grootte van de teams nuttig voor een coureur om betrokken te zijn bij de Formule 1, om jezelf scherp te houden", stelt de 32-jarige Vandoorne. "Wat ik hier bij Aston Martin doe, de manier waarop het team werkt en de middelen die je hier hebt: het zijn allemaal dingen die ik mee kan nemen naar de Formule E en de langeafstandsracerij. Het is goed om nog steeds betrokken te zijn. Je moet uiteindelijk naar het grote plaatje kijken. Ik probeer gewoon de positie waarin ik zit te optimaliseren en daar het maximale uit te halen."

Ook al lijken de kansen op een F1-terugkeer voor Vandoorne, die na twee volledige seizoenen bij McLaren al afscheid moest nemen, minimaal, gelooft hij wel dat hij er klaar voor zou zijn als een van de teams hem opbelt. "Ik twijfel er niet aan dat ik het nog steeds kan", verklaart de Peugeot-coureur. "Ik ben nu al een tijdje uit de Formule 1, maar ik race nog steeds op competitief niveau en blijf in vorm. Ik heb ook een paar kansen gekregen om de auto te testen. Het is dus maar goed dat ik er niet volledig tussenuit was, ook al zijn de kansen om te rijden momenteel zeer beperkt. Ik weet zeker dat ik er klaar voor zou zijn als de kans zich zou voordoen." Wel verwacht Vandoorne er dan mentaal anders in te staan dan in zijn eerste periode in F1. "Ik zou er waarschijnlijk veel meer van genieten", stelt de Formule E-kampioen van 2021/2022. "Er is maar één kans nodig en dan ben je weer helemaal terug. Het blijft goed om de deur open te houden, want je weet maar nooit."