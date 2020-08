Het draait in alle sporten altijd om rivaliteiten, zeges, talent en pijnlijke nederlagen. In de racerij speelt nog een ander aspect een belangrijke rol waarom fans er maar geen genoeg van kunnen krijgen: de snelheden en de daarmee gepaard gaande risico’s. De diverse racekampioenschappen hebben zeer verschillende topsnelheden, afhankelijk van de technologie en zelfs de locatie waar gereden wordt. We zetten de voornaamste klassen op een rijtje.

IndyCar

Topsnelheid: 380 kilometer per uur/236 mijl per uur

Acceleratie: 0-100 km/h in ongeveer 3 seconden

Een van de hoogste topsnelheden in de racerij wordt bereikt door de Amerikaanse IndyCar Series, met op sommige momenten een top van 380 kilometer per uur. Hoewel deze bolides een hogere topsnelheid hebben dan Formule 1-wagens, verliest een IndyCar het over een gehele ronde vanwege de focus van de F1 op aerodynamica en downforce. Daardoor kan een Formule 1-bolide harder door de bochten en is over een hele ronde sneller dan een IndyCar. Het Amerikaanse kampioenschap stelt competitiviteit en een gelijkwaardig speelveld voorop. Dat zorgt voor meer close racing maar ook voor langzamere rondetijden. Bovendien kost het een IndyCar iets langer dan enkele rivaliserende klassen om op snelheid te komen. Het duurt ongeveer drie seconden om van 0 naar 100 kilometer per uur te accelereren.

Formule 1

Topsnelheid: 360 kilometer per uur/223 mijl per uur

Acceleratie: 0-100 km/h in ongeveer 2,6 seconden

In 2019 passeerde zowel Sebastian Vettel als Sergio Perez een speed trap met 359,7 kilometer per uur. Vettel deed dat tijdens de thuisrace van Ferrari op Monza, Perez kreeg het voor elkaar in zijn thuisrace in Mexico. De Formule 1 bereikt niet zulke hoge topsnelheden als de IndyCar Series maar de focus op downforce en bochtensnelheid zorgt ervoor dat de F1 over een gehele ronde wel sneller is. Beide kampioenschappen racen op het Circuit of the Americas in Austin. Bij het eerste bezoek van de IndyCars aan de betreffende baan in Texas in 2019 was de poletijd een 1.46.018, goed voor een gemiddelde snelheid van 186,349 kilometer per uur. De F1-pole werd in 2019 genoteerd door Valtteri Bottas in 1.32.029, met een gemiddelde snelheid van 206,347 kilometer per uur. Formule 1-bolides accelereren in zo’n 2,6 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur en bereiken in 10,6 seconden een snelheid van 300 kilometer per uur.

MotoGP

Topsnelheid: 356 kilometer per uur/221 mijl per uur

Acceleratie: 0-100 km/h in ongeveer 2,6 seconden

Andrea Dovizioso heeft het record voor de hoogste topsnelheid in de MotoGP in handen. Hij noteerde tijdens de derde vrije training op Mugello in 2019 op een Ducati een snelheid van 356,7 kilometer per uur. De MotoGP is significant sneller dan de Moto2 en Moto3. Die klassen hebben een topsnelheid van zo’n 295 en 245 kilometer per uur. Net als een F1-bolide kan een MotoGP-machine in zo’n 2,6 seconden accelereren van 0 naar 100 km/h. Het kost een motor wel wat langer om 300 km/h te halen: zo’n 11,8 seconden.

NASCAR

Topsnelheid: Net boven 321 kilometer per uur/199 mijl per uur

Acceleratie: 0-96 km/h in 3,4 seconden

Sinds de jaren ’80 heeft de NASCAR actief gewerkt aan het beperken van de topsnelheid van de wagens om de veiligheid te garanderen. Het gewicht van de bolides spreekt eveneens in het nadeel. De huidige topsnelheden die in de NASCAR genoteerd worden, liggen rond de 321 kilometer per uur. Dat is aanzienlijk langzamer dan de F1 en IndyCar. NASCAR heeft ook de minste acceleratie: het duurt 3,4 seconden om van 0 naar 96 kilometer per uur op te trekken.

Formule 2

Topsnelheid: 335 kilometer per uur/208 mijl per uur

Acceleratie: 0-100 km/h in 2,9 seconden

Formule 2-bolides waren in het seizoen 2019 gemiddeld tussen de tien en vijftien seconden langzamer dan F1-wagens. Met 335 kilometer per uur ligt de topsnelheid ook een stuk lager dan van de Formule 1. Aangezien beide kampioenschappen vaak tijdens hetzelfde weekend op hetzelfde circuit in actie komen, is het eenvoudig om de relatieve prestaties met elkaar te vergelijken. F2-machines zijn een stuk minder complex dan Formule 1-wagens. De acceleratie ligt ook wat lager: van 0 tot 100 kilometer per uur gaat in 2,9 seconden.

Formule 3

Topsnelheid: 300 kilometer per uur/186 mijl per uur

Acceleratie: 0-100 km/h in 3,1 seconden

De Formule 3 is de laagste klasse op de autosportladder die regelmatig in het F1-bijprogramma in actie komt. Het kampioenschap is dan ook een stuk langzamer dan de Formule 1 en Formule 2, al bereikt de F3 nog altijd topsnelheden van 300 kilometer per uur. Acceleratie van 0 tot 100 km/h duurt 3,1 seconden. De bolides zijn ontworpen op basis van kostenefficiëntie en competitiviteit, aangezien de focus uitgaat naar het creëren van close racing en minder naar optimale prestaties.

Formule E

Topsnelheid: 280 kilometer per uur/174 mijl per uur

Acceleratie: 0-100km/h in 2,8 seconden

De huidige Gen2-bolide uit het Formule E-kampioenschap heeft een topsnelheid van 280 kilometer per uur, langzamer dan de meeste topklassen uit de formuleracerij. De bolide is echter ontworpen om te kunnen racen op smalle stratencircuits waar het niet mogelijk is om de enorme topsnelheden van de Formule 1 of IndyCar te bereiken. Daarom is het niet echt mogelijk om de prestaties te vergelijken met een F1-bolide. Het concept van de Formule E draait om het organiseren van duurzame elektrische races in het hart van de stad. Aangezien het geen invloed heeft op de spanning en het spektakel, ligt de focus niet op de topsnelheid. Formule E-bolides zijn qua acceleratie van 0 tot 100 kilometer wel vergelijkbaar met de F1 en MotoGP: het duurt 2,8 seconden.