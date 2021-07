Hoe een simrace Verstappen hielp met voorbereiden na crash Silverstone

Twee weken geleden kreeg Max Verstappen een klap van 51G te verwerken na zijn veelbesproken botsing met Lewis Hamilton op Silverstone. Voor onderzoek werd de Red Bull Racing-coureur overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis, waar geen blessures werden vastgesteld. Desondanks was het vrijdagochtend in Hongarije afwachten hoe het lichaam zou reageren op de terugkeer in de RB16B. Tijdens het Formule 1 Café van Ziggo Sport vertelde Verstappen echter dat hij voorafgaand aan de eerste vrije training al wel wist dat het goed zou zitten, nadat hij in het vrije weekend meedeed aan de iRacing 24 uur van Spa.

“Het voelde eigenlijk wel goed aan. Sommige mensen denken dat een simrace niet echt te vergelijken is met racen op een echt circuit, maar ik heb thuis mijn rempedaal ook redelijk hard staan. Daardoor kon ik al oefenen hoe mijn knie en mijn enkel het zouden houden”, zei Verstappen. Alleen de G-krachten mist hij thuis ten opzichte van in een echte auto. “Dus toen ik hier in Hongarije instapte, hoefde ik niet veel meer kracht te zetten dan ik thuis deed. En het voelde allemaal gewoon wel goed aan. Van mijn nek heb ik ook geen last, dus dat is top.”

Geen probleemloze virtuele 24 uur van Spa

Verstappen reed dit weekend samen met Team Redline-teamgenoten Jeff Giassi en Gianni Vecchio mee in de virtuele 24 uur van Spa-Francorchamps. In de game iRacing reed het trio met een Porsche 911 GT3 R en daarmee kwam het team als vijfde over de finish. Probleemloos verliep de race overigens niet. Met nog zesenhalf uur te gaan kreeg Giassi te maken met internetproblemen, waardoor Verstappen vroegtijdig het stuur over moest nemen. Wel zorgde het probleem ervoor dat de pitstopstrategie niet meer synchroon liep met de concurrentie, waardoor het team in de slotfase nog een korte stop moest maken voor extra brandstof. De zege in de iRacing 24 uur van Spa ging naar Max Benecke, Patrik Holzmann en Jonas Wallmeier in een BMW M4 GT3 van Team Redline.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Verstappen, een fervent simracer, in actie kwam tijdens een virtuele langeafstandsrace. In januari kende hij tijdens de 24 uur van Daytona zijn minst succesvolle optreden, want samen met Daniel Juncadella viel hij vroegtijdig uit met schade. Daarna ging het overigens uitstekend. Een maand later wonnen Verstappen en esporter Enzo Bonito de 12 uur van Bathurst door op iedereen een ronde voorsprong te pakken. Eind april volgde de virtuele 24 uur van de Nürburgring op iRacing en ook daarin kwam Verstappen als eerste over de finish, ditmaal samen met Benecke en Chris Lulham.

