Begin 2024 kwam naar buiten dat Osaka interesse zou hebben in het organiseren van een nieuwe Grand Prix in Japan op een stratencircuit. De derde stad van Japan - op basis van het aantal inwoners - heeft na een eigen onderzoek geconcludeerd dat een Formule 1-race in de stad uitvoerbaar zou zijn en heeft de interesse ook kenbaar gemaakt bij de Formule 1. Berichtgeving over de ambities van Osaka is niet meteen met gejuich ontvangen, aangezien Japan met Suzuka al één van de populairste circuits van de gehele Formule 1-kalender herbergt. Het goede nieuws is dat Suzuka nadien een nieuw contract voor vijf jaar heeft getekend, waarmee de iconische omloop nog in ieder geval tot en met 2029 op de kalender blijft.

"We hebben het contract verlengd tot en met 2029, maar daar stopt het natuurlijk niet. In de aankomende jaren willen we de waarde van Suzuka voor de Formule 1 verder verhogen, zodat we de sport langer mogen verwelkomen in Suzuka", laat circuitdirecteur Tsuyoshi Saito tijdens een exclusief interview met Motorsport.com weten. De eerdere berichtgeving over Osaka doet daar niet aan af. "Over Osaka zelf heb ik niets te zeggen, maar ik kan wel zeggen dat wij onszelf en het evenement in Suzuka continu blijven verbeteren. Daarbij vergelijken we onszelf niet met andere evenementen, maar proberen we zelf steeds het niveau aan te tikken dat de Formule 1 vereist en ook de doelen die we zelf belangrijk vinden."

De circuitdirecteur voegt toe dat de toekomst van Suzuka, ondanks de toegenomen interesse in de Formule 1 wereldwijd, vooralsnog geen moment in gevaar is gekomen. Om de mondialisering van de sport mogelijk te maken, kijkt Formula One Management (FOM) vooral naar het reduceren van het aantal races in Europa. Het betekent dat een rotatiesysteem voor Europese Grands Prix zeer reëel is en dat Zandvoort-directeur Robert van Overdijk al eerder aan deze website heeft laten weten dat 'het geen vanzelfsprekendheid is' om de Dutch Grand Prix vanaf 2026 nog jaarlijks op de planning te hebben.

Is er ruimte voor twee F1-races in Japan?

Bij de mondialisering kijkt de Formule 1 ook naar extra opties in Azië. Zuid-Korea is in beeld, al opperde Osaka het plan om de eigen stad naast Suzuka toe te voegen als een tweede race in Japan. Gevraagd of twee races in Japan reëel zijn, vervolgt de circuitdirecteur van Suzuka: "Het is niet aan ons en ligt volledig in de handen van de Formule 1 of ze meer dan één race in een land willen, maar in het verleden hebben we al wel twee races per jaar in Japan gehad. In 1994 en 1995 hadden we naast Suzuka ook nog de Pacific Grand Prix, die is gehouden op het Okayama International Circuit. En dat is niet het enige. Als je nu naar de Formule 1-kalender kijkt, dan zijn er twee races in Italië en drie in de Verenigde Staten. Het is dus mogelijk, al ligt het volledig aan de FIA en Formule 1. Voor ons is het moeilijk om er echt op in te gaan, alleen doen wij er alles aan zodat Suzuka de toplocatie blijft als het om de Formule 1 in Japan gaat."

Onderdeel daarvan is dat het raceweekend in Suzuka steeds meer een evenement van heel Japan moet worden. Het zogenaamde Tokyo F1 Festival hoort daarbij, net als een evenement in de shinkansen (de befaamde bullet train in Japan) waarbij fans werden uitgenodigd voor een F1-talkshow en tal van andere activiteiten in de trein van Tokio naar Nogoyá. Vraag is wel of dergelijke initiatieven op voorspraak van de organisatie in Suzuka of op voorspraak van de Formule 1 zijn, aangezien de sport wereldsteden als Tokio er meer bij wil betrekken. "Het was in eerste instantie ons idee, al hebben we bij het organiseren ervan de volledige medewerking van de Formule 1 gekregen." Dat laatste blijkt ook uit het feit dat er met onder meer Max Verstappen, Frédéric Vasseur en Stefano Domenicali vele grote namen aanwezig waren.

Suzuka anders dan Zandvoort? Japanse fans juichen niet voor één coureur

Bijkomend voordeel voor Suzuka's toekomst is dat er met Yuki Tsunoda een Japanse coureur op de grid staat en dat Honda ook op langere termijn de Formule 1 trouw blijft. Toch legt de circuitdirecteur uit dat de basis anders is dan bijvoorbeeld in Zandvoort, waar het evenement primair rust - en zelfs op de F1-kalender is gekomen - door één coureur. "De Japanse fans zijn vrij uniek en juichen voor zeer veel verschillende coureurs en voor zeer veel verschillende nationaliteiten. Natuurlijk is het voor ons in Suzuka fantastisch dat we een Japanse coureur en een Japanse fabrikant in de sport hebben, maar de Japanse fans zijn erg international georiënteerd en niet gefocust op één coureur."

Het betekent dat de toekomst van de Japanse Grand Prix niet rust op Tsunoda of zelfs Honda, al moet gezegd dat het land met Ayumu Iwasa nog een ander ijzer in het vuur kan hebben. De Red Bull-junior maakte in Suzuka zijn trainingsdebuut in de Formule 1, tot genoegen van Saito. "Hier in Suzuka hebben we de Honda Racing School. Iwasa was daar de topcoureur van en studeerde in 2019 af. We zijn erg trots dat hij zijn potentie nu wereldwijd laat zien. Hij is iemand waar jonge fans, of kinderen met dromen, naar kunnen kijken. In dat opzicht is het goed dat Japanse coureurs deze kansen krijgen. Wat betreft Iwasa geloven we er echt in dat hij alles in zich heeft om op een wereldwijd podium te presteren." Het maakt dat Japan hoop koestert op eigen racehelden, al benadrukt Saito dat die niet doorslaggevend zijn voor de toekomst van de eigen Grand Prix. Dat laatste geldt ook voor Osaka, waardoor de circuitdirecteur met veel vertrouwen naar de toekomst kijkt: "Suzuka is een iconisch circuit met een zeer rijke historie. Dat vertegenwoordigt voor de Formule 1 natuurlijk ook veel waarde."