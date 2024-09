Hoe Pérez volgens Häkkinen de ontwikkeling van Red Bull tegenhoudt

De resultaten van Sergio Pérez vallen dit Formule 1-seizoen enorm tegen. De Red Bull-coureur krijgt het niet voor elkaar om met de RB20 een vuist te maken en eindigt bijna elke race ver achter teamgenoot Max Verstappen. Er werd rond de zomerstop zelfs getwijfeld of de Mexicaan dit jaar mocht afmaken, want hij voldeed bij lange na niet aan de verwachtingen. Uiteindelijk kreeg Pérez een kans, maar sindsdien zijn de prestaties niet veel beter. Voormalig wereldkampioen Mika Häkkinen denkt dat door het aanhouden van Pérez Red Bull zichzelf in de voet schiet.

"Ik vind het als voormalig coureur niet prettig om kritiek op een andere coureur te uiten, maar Formule 1 is een wrede sport", begint de tweevoudig wereldkampioen in gesprek met Unibet. "Maar er zitten twee coureurs in een team. Deze vechten in eerste instantie met elkaar, voordat ze met anderen vechten. In dit geval groeit het gat tussen Max en Sergio constant. Dat betekent dat je niet veel data krijgt. Je krijgt niet van beide auto's informatie die je nodig hebt om de auto snel te ontwikkelen, en dat is wel nodig. Dat is iets heel negatiefs voor Red Bull Racing."

Häkkinen benadrukt hoe belangrijk het is om twee competitieve coureurs te hebben. "Dan kan je de data met elkaar vergelijken en het verschil zien tussen wat ze aerodynamisch of mechanisch op de auto hebben. Je moet dat met elkaar kunnen vergelijken door het weekend heen. Er is daar beperkte tijd voor, dus je hebt twee auto's en twee coureurs nodig om dat te kunnen doen", legt hij uit. "Sergio Pérez heeft dat niet kunnen leveren en dat heeft invloed op het succes van Red Bull. Dat is iets negatiefs.

Het verbaast de ex-coureur enorm dat Pérez zo tegenvalt. "Het is niet alsof het zijn eerste of tweede seizoen in F1 is. Hij heeft de tijd gehad om naar zichzelf te kijken, zichzelf te bestuderen. Wat heeft hij nodig om nummer één te worden?", aldus Häkkinen. "Daar is hij niet in geslaagd. Ik zeg niet dat hij het talent niet heeft om goed te kunnen rijden, maar Sergio is nu niet op het niveau waarmee hij Max kan evenaren. Hij levert niet genoeg om een winnend team te kunnen bouwen."