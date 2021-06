Mercedes viel in de slotfase van de Grand Prix van Frankrijk ten prooi aan Red Bull Racing. Valtteri Bottas werd eerst verschalkt door Max Verstappen, waarna de Fin door Sergio Perez van het podium werd geduwd. Lewis Hamilton capituleerde in de slotronden en moest zijn meerdere erkennen in de op versere banden onderweg zijnde Verstappen.

Waar de Limburger in ronde 32 de leiding weggaf door een tweede stop te maken voor medium Pirelli’s, hield Mercedes vast aan de eenstopstrategie. Hamilton en Bottas klaagden regelmatig steen en been over de kwaliteit van hun harde band en er werd druk overlegd over een tweede stop. De aanwezigheid van Sergio Perez op de vierde plaats maakte het leven van Mercedes echter flink zuur. Mercedes F1-teambaas Toto Wolff legt uit: “De strijd tussen de drie auto’s aan kop was intens. We moesten kiezen tussen een een- of een tweestopstrategie. Een tweede stop was gevaarlijk voor ons, want Perez zat ons in de weg. Ditmaal hadden we het bij het verkeerde eind. Als Perez niet in het window had gezeten, hadden we met minimaal één auto gekozen voor een vroege tweede stop. Daarmee hadden we dan de andere Red Bull in een lastig parket gebracht.”

De onopvallende sterke stint van Sergio Perez

Perez kon in de eerste fase de snelheid van de rijders voor hem niet bijbenen, naar eigen zeggen door de winderige omstandigheden. De Mexicaan kreeg uiteindelijk zijn ritme te pakken en kon het gat ten opzichte van nummer drie Bottas stabiliseren. Tussen ronde zes en ronde zestien verloor hij slechts twee tienden ten opzichte van de Fin. Vervolgens reed Perez in de eerste stint zeven ronden langer door op de mediums. Na de stop had hij een achterstand van negentien seconden op zijn leidende teamgenoot Verstappen, maar dankzij zijn versere harde banden liep hij met een halve seconde per ronde in op de Mercedessen.

Daarmee legde de rijder uit Guadalajara de basis voor de derde plaats, zijn eerste back-to-back podiumfinish uit zijn Formule 1-loopbaan. Aan de meet was zijn achterstand op Verstappen slechts 8,8 seconden en minder dan 6 seconden op Hamilton op P2.

“Hij had wat ronden nodig om in zijn ritme te komen. Toen dat eenmaal het geval was, reed hij dezelfde snelheid als de leiders en liep zelfs in op Bottas”, legde Red Bull-teambaas Christian Horner uit. “De eenstopper bleek een betere strategie voor hem. Als hij Valtteri een ronde of twee eerder gepakt had, was hij in de laatste ronde aan de staart van Lewis gekomen.”

Mercedes: Gegokt en verloren

Wolff erkende dat Perez “continu in het window zat” van een mogelijke tweestopstrategie, wat betekent dat Hamilton of Bottas na een pitstop op de baan voorbij zou moeten gaan aan Perez. Dat in tegenstelling tot Verstappen, die natuurlijk vrij baan kreeg van zijn teammakker. “Hij was niet ver weg”, erkent Wolff over de Mexicaan. “In de openingsfase deed hij niet mee om de podiumplaatsen, maar ze reden een lange eerste stint. Dat bleek de juiste strategie om de weg naar het podium alsnog te vinden.”

Met nog vier ronden te gaan ging de tweede Red Bull voorbij aan Bottas. Dat opende de deur voor Mercedes om de Fin binnen te halen voor een gratis pitstop naar verse banden en de snelste raceronde op te eisen. Het kampioensteam koos daar niet voor en instrueerde Bottas binnen vijf seconden van Perez te blijven. Men dacht dat de nummer 3 mogelijk een tijdstraf zou krijgen voor het buiten de baan inhalen van hun rijder. Uiteindelijk concludeerden de stewards dat daar geen sprake van was, terwijl Bottas ook nog eens 5,8 seconden achter Perez over de meet kwam. “We hebben gegokt en verloren”, luidde de enige juiste conclusie van Wolff.