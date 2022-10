Hoe Sergio Perez na eerdere afwijzing alsnog bij Red Bull eindigde

Voordat Sergio Perez als eerste Mexicaan sinds Hector Rebaque in 1981 de Formule 1 wist te halen, heeft hij een relatief lange weg afgelegd richting de top. Via karting in eigen land belandde hij in 2005 in de Europese racerij met zijn debuut in de ADAC Formule BMW - waarin hij streed met onder meer Nico Hülkenberg en Sébastien Buemi. In 2007 volgde de overstap naar het Britse Formule 3 en het had niet veel gescheeld of hij had in die periode op de steun van Red Bull kunnen rekenen. Via het Mexicaanse raceprogramma Escuderia Telmex kreeg Perez de kans om met een Formule 3-auto een test af te werken voor het Red Bull Junior Team. Een succes werd dat niet.

"De test was op poten gezet via Escuderia Telmex. Zij nodigden ons uit om ergens in Portugal te testen, al weet ik niet precies meer waar", vertelde Perez over zijn auditie bij Red Bull in gesprek met GP Racing. Uiteindelijk zou het hem niet lukken om indruk te maken op talentscout Helmut Marko. "Bij deze tests wordt er simpelweg gekeken wie het snelste is over één ronde. Maar ik weet nog dat mijn zitje die dag niet goed was, waardoor ik met mijn knieën tegen het stuurwiel kwam. Ik dacht oké, ik doe een run en laat daarna alles aanpassen. Maar toen ik terugkwam in de pits, was dat het! Ik kreeg uiteindelijk maar één run. Dat is hoe het gebeurde. Ik werd niet gekozen voor het programma. In zekere zin is het typerend voor Helmut. Als je niet snel genoeg gaat, dan maakt het niet uit waarom. Het is heel simpel."

Via twee jaar in het Britse F3 en twee jaar GP2 belandde Perez in 2011 alsnog in de Formule 1. Na twee jaar Sauber, een jaar McLaren en zeven jaar Force India/Racing Point zag de man uit Guadalajara de deuren naar Red Bull Racing alsnog openen. Hij werd zodoende de eerste Red Bull-coureur sinds Mark Webber in 2007 die voor het team uitkwam zonder in het opleidingsprogramma te hebben gezeten. "Dat was denk ik het verschil door iemand te kiezen die van buitenaf komt, om te zien hoe zij zich zouden aanpassen aan de Red Bull-filosofie. Want Red Bull is een enorm merk met een werkwijze die heel anders is dan in alle andere F1-teams. Er is dus geen garantie dat iemand zich kan aanpassen als diegene er niet aan gewend is", aldus Perez, die ziet dat de gok van hem en Red Bull goed heeft uitgepakt. "Ik zit in mijn tweede seizoen en ik ga mijn carrière hier nog twee jaar verlengen. Het gaat dus een veel langere samenwerking worden dan we aanvankelijk hadden gedacht."