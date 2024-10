Hoe Sauber het roer wil omgooien voor transitie naar Audi F1-team

Het is inmiddels 366 dagen geleden dat Sauber zijn laatste punt in F1 scoorde toen het team nog als Alfa Romeo door het leven ging. Sindsdien wacht het Zwitserse team op een punt, aangezien Valtteri Bottas en Zhou Guanyu tot nu toe vooral in de achterhoede te vinden zijn. Aan het begin van het seizoen worstelde het team met pitstopproblemen en ondanks dat die nu verholpen zijn, blijven de prestaties op de baan achter. Sauber zit nu wel in een overgangsfase, want vanaf 2026 gaat het door als fabrieksteam van Audi. Alle investeringen gaan dus naar dat seizoen en zelfs dan is het nog maar de vraag hoe succesvol Audi direct zal zijn.

Teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi weet ook dat die investeringen niet zijn zoals bij McLaren of Aston Martin, waar flinke upgrades hebben plaatsgevonden van de faciliteiten. De Italiaan, wiens toekomst bij het team onzeker is omdat Jonathan Wheatley het grootste deel van zijn taken overneemt zodra hij daar aan de slag gaat als teambaas, stelt dat alle faciliteiten in Zwitserland wel ruimte voor verbetering hebben. "We hebben in de laatste achttien maanden veranderingen gezien in het managementstructuur, zowel bij Audi als bij Sauber", zegt Alunni Bravi. "Er is een duidelijke herziening van het project geweest, een aanpassing van de doelstellingen aan de taak die voor ons ligt. Ik was er altijd van overtuigd dat de uitdaging in de Formule 1 compleet anders is dan in welke andere autosportcategorie dan ook. En natuurlijk hebben we veel werk voor de boeg om onze concurrenten in te halen."

Alunni Bravi weet waar Sauber/Audi de komende tijd in moet investeren: personeel, faciliteiten en technologie. "Maar dat wisten we al. We weten nu beter wat er nodig is, niet alleen om te verbeteren maar ook om een winnend team te worden", legt hij uit. "En de ervaren Mattia [Binotto, Saubers COO/CTO] en de toegewijde [Audi-CEO Gernot] Döllner delen een duidelijke visie over het traject van dit team, wat er nodig is. Kijk naar de investeringen van McLaren: zij besloten een nieuwe windtunnel te bouwen. Kijk wat Aston Martin de afgelopen 3,5 jaar heeft gedaan: een nieuwe fabriek, nieuwe windtunnel, nieuwe simulator, toename van personeel en aanstelling van toppers, waarvan Adrian Newey de laatste toevoeging is. Dus het is niet alleen dat Sauber zich moet verbeteren om een fabrieksteam te worden. Het is dat men in Formule 1 nooit stopt met ontwikkelen. Nooit stoppen met verbeteren. Op alle gebieden, qua technologie, qua personeel. Dat is iets wat wij ook moeten doen."

Prioriteiten stellen

De toevoeging van Binotto voegt het broodnodige gewicht toe aan het team, gezien de eerdere betrokkenheid van de in Zwitserland geboren Italiaan bij Ferrari. Zijn contract maakt een einde aan de ruzies tussen Andreas Seidl en Oliver Hoffmann, die de voortgang van Audi achter gesloten deuren begonnen te beïnvloeden. Alunni Bravi zegt dat Binotto's werk niet alleen over 2026 en daarna gaat, maar ook om het team op de korte termijn te versterken zodat het volgende seizoen veel beter van start kan gaan.

"We bouwen samen aan een team en ik denk dat het heel belangrijk is om vanaf nu een solide basis te leggen", aldus Alunni Bravi. "En het feit dat Mattia er in Monza bij was, is een duidelijk teken dat zijn betrokkenheid niet alleen voor de toekomst is, maar dat we vanaf nu vooruitgang moeten laten zien om in de toekomst competitief te zijn. Hij heeft de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het sportieve succes van het team. En het sportieve succes begint nu, niet in 2026. Dus we bouwen nu aan de fundamenten."

Binotto zelf zegt dat het vooral van belang zal zijn om de mentaliteit van iedereen die al bij Sauber werkt te veranderen. Net als Alunni Bravi heeft de oud-Ferrari-teambaas het over het nemen van de 'juiste beslissingen'. Hij herinnert zich zijn ervaringen bij Ferrari nog, met name de tijd onder leiding van Jean Todt toen het team van ondermaatse prestaties naar wereldtitels ging. "We weten dat we klein beginnen. We hebben een duidelijke bedrijfstransformatie nodig, niet alleen vanuit het oogpunt van een culturele mentaliteit, maar in alle aspecten. En we moeten gewoon stap voor stap de juiste beslissingen nemen, op zoek gaan naar de juiste oplossingen en een duidelijk doel voor ogen hebben om over een paar jaar echt een winnend team te zijn dat de maatstaf voor Formule 1 is. Er is volledige steun, ik ben overtuigd van het project en volledig overtuigd dat het in onze handen ligt."

Het draait volgens Binotto ook om alle details, zoals de grootte van het personeelsbestand en de kwaliteit van de faciliteiten. "Het gaat om alle details - waar je ook naar kijkt, er is iets dat anders is dan wat ik gewend was. Maar voor mij is het geweldig. Het is geweldig omdat ik weet dat ik een maatstaf in gedachten heb. Ik denk dat dat zeker zal helpen bij het project voor wat betreft wat moeten we doen en dan is het een kwestie van hoe kunnen we het zo snel mogelijk doen. Vandaag denk ik dat de maatstaven duidelijk zijn. We stellen onze prioriteiten, want je kunt niet alles in één keer doen."