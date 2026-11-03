Analyse

Formule 1 GP van Mexico

Hoe Ryo Hirakawa presteerde bij zijn verrassende F1-debuut in Mexico

Op een zonnige zaterdagochtend in Mexico City stond Ryo Hirakawa op het punt aan zijn ochtendloop te beginnen - maar in plaats daarvan kreeg hij een oproep om Esteban Ocon voor de rest van het weekend te vervangen. Zo verliep het F1-debuut van de Japanse coureur

Jake Boxall-Legge

Bewerkt: 3 nov 2026, 11:42

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Autosport



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Wanneer werd een coureur voor het laatst midden in een Grand Prix-weekend gewisseld om een reden die niets met ziekte of een blessure te maken had? Als je terugdenkt, was er in 2014 het moment waarop Max Chilton bij Marussia tijdens de Grand Prix van België vervangen zou worden door toekomstig Indianapolis 500-winnaar Alex Rossi, maar Rossi reed alleen VT1 voordat Chilton zijn stoeltje voor de rest van het weekend weer opeiste. Voor zover bekend was dit de meest recente keer - in deze situatie waren de omstandigheden financieel. Marussia zat zonder geld, Rossi bracht wat geld mee, maar later bleek dat Chilton iets meer had opgehoest om het team nog wat langer draaiende te houden.

Dan was er nog het abrupte afscheid van Niki Lauda in 1979, nadat hij had besloten dat hij geen zin meer had om nog langer in een niet-competitieve Brabham rond te sukkelen en na een paar oefenronden in Montreal stopte. Nadat hij toenmalig eigenaar Bernie Ecclestone op de hoogte had gebracht van zijn besluit om te stoppen, vloog Lauda rechtstreeks naar Californië om een vliegtuig te kopen voor zijn nieuwe luchtvaartmaatschappij, omdat de gedachte aan racen al uit zijn hoofd was verdwenen.

Toch waren dit grotendeels vriendschappelijke wissels - of, in het geval van Chilton, een niet-wissel. Het besluit van Haas om Esteban Ocon voor de race in Mexico-Stad aan de kant te zetten was dat echter niet.

Ryo Hirakawa, die in VT1 voor het team had gereden voordat Ocon voor de tweede training weer in zijn auto stapte, kreeg voor de rest van het weekend de voorkeur vlak voordat hij het hotel verliet voor zijn ochtendloop. Het was in veel opzichten een vuurdoop voor Hirakawa, maar Haas vertrouwde hem de taak toe; Hirakawa is immers tweevoudig WEC-kampioen en winnaar van de 24 uur van Le Mans. Bovendien weet men wat men aan hem heeft, gezien zijn uitgebreide TPC- en VT1-kilometers met het team. Op 32-jarige leeftijd werd Hirakawa de oudste rookie sinds mede-Le Mans-winnaar Andre Lotterer een eenmalig gastoptreden maakte voor Caterham?

Hoe verging het hem dus bij zijn verrassende promotie naar een F1-zitje?

Hirakawa was aanvankelijk licht teleurgesteld over de kwalificatie, maar gaf daarna toe dat hij gezien de bijzondere situatie waarin hij zich bevond niet al te veel mocht klagen. De kern van zijn teleurstelling lag in zijn aanpak van de tweede sector in zijn laatste Q1-ronde, waar verkeer (in de vorm van Alex Albon) hem tijd kostte in de snelle bochten en andere rijders verderop hem in het laatste deel van de ronde nog meer tijd ontnamen. Met een schone ronde dacht Hirakawa dat hij gemakkelijk Q2 had gehaald.

Hirakawa made his F1 debut for Haas in Mexico

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

De snelste Q1-ronde van Carlos Sainz, een 1.18,521, was de toegangspoort tot Q2. Hirakawa zat er maar een tiende achter, maar de Williams is in de middensector veel zwakker gezien de bochtkarakteristieken daar, en de kersverse Haas-coureur voelde dat - met de baanontwikkeling - de tijd van Sainz te kloppen was. Het verkeer in sector twee kostte Hirakawa ongeveer drie tienden van een seconde, en nog eens twee tienden gingen verloren in het stadiondeel - al won de Japanse coureur daar in de laatste twee bochten weer iets van terug. Het bleef echter een fractie langzamer dan zijn eerdere poging.

Na zijn start vanaf de achttiende plek was de beginfase van Hirakawa’s race in feite een kwestie van vakjes afvinken: netjes door bocht 1 komen, de eerste ronde voltooien, de mediumcompound ontzien en de eerste stop halen. Alles wat van hem werd gevraagd, deed hij met een minimum aan gedoe: hij behield zijn positie na de openingsronde, zette een inhaalactie op Valtteri Bottas neer om naar de zeventiende plek te klimmen en begon de Williams van Sainz te bekijken terwijl hij een uit positie rijdende Liam Lawson achter zich hield. Hij hield in de beginfase zelfs een paar ronden lang een terugvechtende Isack Hadjar achter zich, nadat de Fransman door George Russell in de rondte was getikt en vervolgens gokte op een pitstop onder de VSC.

"Misschien was ik in het begin een beetje overweldigd door de anderen. Ik had een goede start, maar ik wilde echt geen contact maken, omdat ik 70 ronden wilde uitrijden" Ryo Hirakawa

Ondanks de vroege progressie vond Hirakawa niet veel tijd op de mediumband. Dat wil niet zeggen dat hij ook maar enigszins ijzig langzaam reed, maar teamgenoot Oliver Bearman liet zien wat de Haas op de soft kon, terwijl Hirakawa op de hardere compound het tempo van het Williams-duo evenaarde.

Het was echter zo’n race waarin de softband duurzaam bleek en de sterkere van de twee racebanden was - en langer doorrijden op de medium was niet per se het ideale scenario. Hieronder staat zijn stint op de mediumband, vergeleken met het tempo van Bearman terwijl die met Hulkenberg vocht om de tiende plaats.

Hirakawa zat ook niet ver van Bearman af; afgezien van een paar ronden die boven de grens van 1.24 terechtkwamen, reed hij gedurende de stint op mediums zeer constant midden in de 1.23. Het was een goede inspanning, en hij bleef het Williams-duo aan weerszijden van zijn stops onder druk zetten - vooral nadat hij de softband had gekregen.

Het indrukwekkende deel van Hirakawa’s race kwam in de laatste stint, na de botsing tussen Oscar Piastri en Arvid Lindblad, en zijn tempo nadat hij onder de safety car laat was overgestapt op nog een set gebruikte softs. Zeker, daarmee had hij een bandenvoordeel, maar hij haalde er meer dan het maximale uit; na vijf ronden rekende Hirakawa af met Sainz voor de veertiende plek en twee ronden later met Albon om nog een positie op te schuiven. Als dertiende finishen leek op zichzelf al een goed genoeg resultaat, maar latere straffen voor Piastri en de twee Alpines bezorgden de F1-nieuwkomer uiteindelijk het laatste beschikbare punt.

"Misschien was ik in het begin een beetje overweldigd door de anderen. Ik had een goede start, maar ik wilde echt geen contact maken, omdat ik 70 ronden wilde uitrijden", zei Hirakawa na afloop.

"Daardoor kwam ik een beetje slecht te zitten, maar daarna bleef ik achter auto’s hangen en probeerde ik te leren. Misschien was ik in het begin een beetje langzaam vergeleken met de anderen, maar ik bleef proberen van hen te leren door bij hen te blijven. Ik denk dat ik daarna, misschien halverwege tot tegen het einde van de race, meer vertrouwen had."

Hoewel het aan het einde een korte stint op die softs was, is Hirakawa’s tempo ten opzichte van Sainz aantoonbaar - en als controlegeval hebben we de wisselvallige late stint van Hulkenberg meegenomen, aangezien ook hij onder de safety car van banden wisselde (terwijl hij zijn straf uitzat voor het uit de race kegelen van Bearman).

Het was werkelijk een wervelend avontuur voor Hirakawa, die waarschijnlijk niet voor het team in Brazilië zal racen omdat hij zich erop richt om zijn derde WEC-titel met Toyota veilig te stellen, samen met teamgenoten Brendon Hartley en Sebastien Buemi. Als dit voor Hirakawa uiteindelijk een eenmalige deelname blijft, dan moet die worden herinnerd als een stilletjes indrukwekkend optreden in een beladen weekend voor het Haas-team.

Is het einde verhaal voor Ocon?

Er zijn volop geruchten ontstaan na Ocons verbanning naar de reservebank, en over wat er achter de schermen echt is gebeurd. Ocon heeft inmiddels geruchten over een fysieke confrontatie ontkend, maar wat er vrijdagavond ook is gebeurd, hij had het team voldoende tegen zich in het harnas gejaagd om zijn zitje voor Mexico kwijt te raken.

Zijn gemopper over de bandenkeuze in VT2 - hij wilde zijn longrun op een softband doen in plaats van op een medium - voelde als een kleinigheid, maar het was de nieuwste in een reeks scherpe radioberichten sinds Haas officieel had meegedeeld dat het zijn contract niet zou verlengen. Hij had het team al gezegd: "Kijk naar mijn onboardbeelden", toen zijn eerste verzoek om door Bearman te worden doorgelaten in Austin werd afgewezen, wat suggereerde dat hij van plan was om van de instructies van het team af te wijken, en het scenario in Mexico leek de druppel te zijn die de emmer deed overlopen.

Het was niet verrassend dat het een vuur in Ocon aanwakkerde toen hij te horen kreeg dat hij voor 2027 niet zou worden verlengd - maar dit was geen keurig gecontroleerd vreugdevuur

Is dat het dan voor Ocon? Als dat zo is, kunnen zijn recente races misschien zo worden verklaard: door zich met zoveel kracht vast te klampen aan de laatste smeulende resten van zijn F1-droom, heeft hij ze mogelijk voorgoed gedoofd. Je kunt begrijpen waarom: zijn familie was bepaald niet vermogend en besloot hun huis te verkopen om Ocon in de kartsport te houden. En ondanks al zijn titels en beloften - Max Verstappen verslaan in de strijd om de Euro F3-titel van 2014, het GP3-kampioenschap van 2015 winnen, halverwege 2016 de stap naar Manor maken voordat hij met een deal bij Force India fulltime op de grid kwam - heeft Ocon's carrière misschien niet consequent aan die vroege verwachtingen voldaan.

Er wordt vergeten hoe snel hij was in zijn Force India-tijd, waarbij die herinneringen zijn verdrongen door momenten van contact binnen het team met Sergio Perez, voordat Ocon aan de kant werd geschoven voor Lance Stroll toen de vader van de Canadees, Lawrence, het team van de ondergang redde. Na een jaar op de reservebank, rondhangend in de Mercedes-garage terwijl Daniel Ricciardo hem in 2019 voor was bij een Renault-zitje, keerde Ocon terug naar Enstone - maar hij kende talloze problemen in dat terugkeerjaar, terwijl hij tijd nodig had om de roest van zijn race-instinct af te schudden.

Uiteindelijk leek het erop dat hij bij het team een thuis had gevonden, met sterke optredens tegenover Fernando Alonso in 2021 en 2022 - en met de smaak van glorie dankzij zijn zege in Hongarije in het eerstgenoemde seizoen. Maar de komst van oude kartingrivaal Pierre Gasly voor 2023 gooide roet in het eten en Ocon's periode bij het team eindigde in 2024 op een zure toon.

Happier times for Ocon, as he and Gasly claimed a much-needed double-podium in Brazil's 2024 race

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Dat werd in gang gezet door Ocons aanval op Gasly bij Portier in de beginfase van de race in Monaco, waarbij hij zelf de lucht in ging en schade veroorzaakte bij zijn teamgenoot; Alpine werd gered toen de rode vlag kwam, waardoor het team de auto van Gasly kon oplappen zodat hij zijn eerste punt van het jaar kon pakken. Toenmalig teambaas Bruno Famin was woedend, tot het punt dat hij Ocon meedeelde dat hij in 2025 niet voor het team zou racen. Haas meldde zich terwijl Ocon gesprekken met Williams voerde, maar hij werd voor dat zitje afgetroefd toen Sainz voor de formatie uit Grove koos.

Toch heeft de dynamiek tussen Haas en Ocon nooit echt geklikt. Ocon had in zijn juniortijd bij Lotus met Komatsu gewerkt, en Komatsu hoopte dat de in Normandië geboren coureur het team zou leiden en Bearman in zijn eerste volledige seizoen zou helpen groeien. In de praktijk begon Bearman in de tweede helft van het jaar de overhand te krijgen, terwijl Ocon in een neerwaartse spiraal belandde doordat hij problemen met het remmen aan de voorkant meldde.

Na een ogenschijnlijke doorbraak in Abu Dhabi keerde de balans aan het begin van 2026 terug naar het oude patroon: Bearman was een van de uitblinkers van het vroege seizoen, terwijl Ocon moeite had om op gelijke hoogte met zijn teamgenoot te komen.

Het was niet verrassend dat het een vuur in Ocon aanwakkerde toen hij te horen kreeg dat hij voor 2027 niet zou worden verlengd - maar dit was geen keurig gecontroleerd vreugdevuur: als het niet werd beteugeld, had het de potentie om alles in Ocons omgeving te verschroeien. In Mexico laaide het dan ook ongecontroleerd op, en Ocons wens om een manier te vinden om volgend seizoen op de grid te blijven, is aantoonbaar ten koste gegaan van de harmonie binnen het team.

Een volledige breuk is in dit stadium waarschijnlijk het beste voor beide partijen, en het is aan Ocon en zijn management om op zoek te gaan naar een nieuwe kans - waar die ook mag liggen. Hij wil de F1 niet opgeven - maar de harde realiteit is dat de F1 hem misschien heeft opgegeven.

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Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

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