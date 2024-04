Esteban Ocon kreeg tijdens de race in Melbourne een tear-off, een plastic folie waarvan iedere coureur er meerdere op zijn vizier heeft, in een van zijn brake-ducts, waardoor de remtemperatuur ineens opliep. De Fransman moest een ongeplande pitstop maken die hem naar eigen zeggen een kans op punten heeft ontnomen.

Ook Sergio Pérez kreeg tijdens de Australische Grand Prix te maken met een tear-off. Hij kreeg er eentje onder zijn vloer, waardoor de prestaties van zijn Red Bull plots achteruit gingen. Het stukje plastic, dat een waarde heeft van ongeveer 3 euro (voor een setje van tien moet tussen de 25 en 30 euro worden neergeteld), werd pas na de race ontdekt.

“Ja”, antwoordt Paul Monaghan, chief engineer bij Red Bull Racing, op de vraag van Motorsport.com of hij verrast is door de impact die de tear-off onder de auto van Pérez had. Volgens de Brit zat de tear-off op een zeer ongunstige locatie. “Er zijn betere plekken te verzinnen waar die vast had kunnen blijven zitten”, lacht hij als een boer met kiespijn. “En ik zou graag weten van wie die is geweest! Het was in elk geval niet een van de onzen”, gaat de Brit verder. “Maar ja, de auto’s zijn hier kwetsbaar voor. Zoals we wel gezien hebben, zijn ze erg gevoelig. Iedereen probeert het maximale uit ze te halen. En als er dan een tear-off op de verkeerde plek belandt, is dat akelig en schadelijk [voor de performance].”

Gevraagd of hij het verlies aan performance kan kwantificeren, antwoordt Monaghan: “Dat kan ik, maar dat ga ik niet doen. Laten we het erop houden dat het significant is. We hebben het over een paar tienden per ronde. Mogelijk zelfs meer. Het is lastig om in te schatten, omdat het aan één kant is en je daardoor een asymmetrische situatie krijgt. We gaan het niet testen in de windtunnel en ook niet berekenen met behulp van CFD. Maar je verliest er behoorlijk wat mee en het zorgde ervoor dat we niet verder naar voren kwamen in de race.”

Pérez was net Fernando Alonso voorbij voor de vijfde plek toen zijn prestaties ineens minder werden. De coureur uit Guadalajara finishte uiteindelijk op bijna een minuut achterstand van winnaar Carlos Sainz als vijfde in Melbourne. “Ik heb er in drie races tijd twee opgepikt”, zei Pérez donderdag. “Er is iets met deze auto’s waardoor ze er veel gevoeliger voor zijn. Wat je eraan kunt doen? We hebben in het verleden geprobeerd om ze in de auto op te bergen, maar dat bleek heel erg lastig.”

Sinds er in de Formule 1 weer met grondeffect gereden wordt, speelt de vloer van de auto een veel grotere rol bij het genereren van neerwaartse druk. Het idee is dat de wagens hierdoor minder vuile lucht produceren en dichter bij elkaar kunnen rijden, wat uiteindelijk moet resulteren in meer inhaalacties tijdens de races. De keerzijde is dat voor een optimale performance zo laag mogelijk bij de grond moet worden gereden, en dat als er ook maar iets de luchtstromen onder de wagen verstoort, zoals een tear-off die vast blijft zitten, dit meteen grote gevolgen kan hebben voor de prestaties van de auto.

Oud probleem

Het probleem dat een tear-off in een brake-duct terecht kan komen, bestaat al veel langer. In 2016 besloot de FIA in te grijpen en niet langer toe te laten dat er tear-offs op de baan werden gegooid. De internationale autosportbond kwam hier na overleg met de coureurs echter op terug. “Ze lopen waarschijnlijk meer gevaar als ze hun tear-offs in de cockpit proberen weg te stoppen dan wanneer ze er eentje tegenkomen op het circuit”, aldus wijlen wedstrijdleider Charlie Whiting. Wel drukte hij de coureurs op het hart om het aantal tear-offs dat ze gebruikten, tot het absolute minimum te beperken.

Charles Leclerc riep in 2022 nog op tot maatregelen, nadat hij aan het begin van de Grand Prix van België een tear-off van Lance Stroll in zijn brake-duct had gekregen, die hem tot een vroege pitstop noopte. Hij finishte daarna als zesde na als vijftiende aan de race te zijn begonnen, terwijl de één plek voor hem gestarte Max Verstappen de race op dominante wijze won. Carlos Sainz zag datzelfde jaar een remschijf vlam vatten tijdens de race in Brazilië, door een tear-off die hij had opgepikt. De Spanjaard moest eerder dan gepland naar de pits, waarna zijn strategie op de schop moest. Hij eindigde de Grand Prix desondanks nog op het podium.

Een tear-off in de brake-duct kan echter ook tot gevaarlijke situaties leiden. Zo schoot Fernando Alonso in 2015 te ver door bij een pitstop, doordat zijn remmen niet goed meer werkten. De monteur met de krik kon net op tijd wegspringen. Een tear-off in de brake duct bleek de boosdoener. Zijn McLaren verdween na het incident achterwaarts in de pitbox. Alonso is niet de enige die uitviel door een rondvliegende tear-off. In 2013 moest Kimi Räikkönen in België de strijd staken omdat er een exemplaar in zijn brake-duct was gewaaid.

Ocon hintte tijdens de mediadag in Japan naar een mogelijke oplossing: een deflector die voorkomt dat er iets bij de brake-duct kan komen. “Al bestaat er volgens mij geen magische oplossing”, voegde hij toe. “Door de wind blijf je altijd kans houden dat je er eentje oppikt onder het rijden en het vervolgens vast blijft zitten.”