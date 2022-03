Red Bull kende een valse start van het F1-seizoen 2022 in Bahrein. De snelheid leek best aardig in de RB18 te zitten, maar een aaneenschakeling van problemen zorgde voor welgeteld nul punten. Een vacuüm in de tank zorgde voor de uitvalbeurten van Max Verstappen en Sergio Perez, maar daarvoor ging het ook al niet crescendo. Zo raakten de remmen van de wereldkampioen oververhit in gevecht met Charles Leclerc en ging het sturen na zijn laatste pitstop niet meer van een leien dakje.

Extra koeling voor de remmen

Het zijn problemen die de potentie om zeep hebben geholpen en dus mankementen die Red Bull niet nog een weekend kan gebruiken. Verstappen heeft aangegeven hoopvol te zijn en dat komt doordat Red Bull op meerdere fronten concreet heeft ingegrepen. Dat begint al met de remmen. Verstappen kon driemaal aanvallen bij Leclerc, maar moest hem daarna laten gaan. De voorremmen van de RB18 raakten oververhit en dat bleek een direct gevolg van het gevecht met de Ferrari-rijder.

"In de testdagen hadden we daar geen last van, maar het is in de testdagen ook lastig om het volgen van een andere auto voor twintig ronden te simuleren", legt Christian Horner in Jeddah aan onder meer Motorsport.com uit. "Tijdens het rijden in vrije lucht hadden we geen probleem met de temperatuur van de remmen, maar toen Max en Checo in vuile lucht terechtkwamen, liep de temperatuur van de voorremmen exponentieel op. Aan de achterkant hadden we geen probleem, maar door die voorremmen moesten we aan de coureurs vragen om de temperatuur te managen."

Dat laatste is logischerwijs niet ideaal gebleken en dus heeft Red Bull voor de race in Jeddah het één en ander veranderd. In het - sinds dit jaar verplichte - FIA-document met upgrades valt te lezen dat Red Bull Racing extra koelingsmogelijkheden heeft gecreëerd bij de voorremmen. Daarnaast heeft het team uit Milton Keynes een aangepaste achtervleugel en een andere beam wing meegenomen, al zijn die laatste dingen eerder regel dan uitzondering in de paddock. Nagenoeg ieder team heeft een nieuwe achtervleugel speciaal voor het snelle Jeddah Corniche Circuit meegenomen.

Ook stuurprobleem is gevonden door Red Bull

Naast de oververhitte remmen kreeg Verstappen zoals bekend te maken met stuurproblemen. Helmut Marko legde aan deze site uit dat het bij de laatste pitstop is gebeurd. Toen de auto van de krik kwam, zou de stuurinrichting zijn beschadigd. "Ik dacht in eerste instantie aan de stuurstang, maar dat bleek bij nader inzien niet zo", vervolgt Horner nu. "Het ging om een deel van de interne ophanging, een deel dat niet direct met de stuurstang te maken had, maar het stuurgedrag van de auto wel beïnvloedde." De ophanging bestaat uit wat F1-teams outboard suspension noemen, de zichtbare onderdelen zoals de wishbones en de inboard suspension in het bodywork. Het probleem bij Red Bull deed zich in de laatstgenoemde categorie voor en is eveneens aangepakt.

De uiteindelijke DNF's zijn veroorzaakt door een vacuüm in de tank. "De pomp kon daardoor niet meer de brandstof oppikken die wel nodig was en die ook nog wel in de tank zat", benadrukt Horner nogmaals dat Red Bull niet te weinig E10-benzine had meegenomen. "Dat is natuurlijk heel frustrerend. Tijdens de testdagen hebben we alles geprobeerd - runs met veel brandstof, met weinig brandstof en zogenaamd medium fuel - en kwam er geen enkel probleem aan het licht. Het is verschrikkelijk dat ons dit eerste probleem meteen zoveel punten heeft gekost, maar we hebben de voorbije dagen heel veel R&D-werk verricht en denken nu een oplossing te hebben gevonden."

