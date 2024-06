In 2025 komt er na bijna twintig jaar een einde aan het dienstverband van Adrian Newey bij Red Bull Racing. De samenwerking was in de afgelopen twee decennia uiterst succesvol: zeven keer werd het rijderskampioenschap behaald en zes keer werd de constructeurstitel veroverd. In Ben Hunts boek 'Het inside verhaal van Red Bull Racing', dat vanaf dinsdag in de winkels ligt, blikt teambaas Christian Horner uitgebreid terug op het moment dat hij de topontwerper aan boord haalde.

Het verhaal begint bij de Grand Prix van Monaco van 2005, toen Newey, op dat moment nog werkzaam bij McLaren, een kijkje kwam nemen bij de imposante Red Bull-motorhome. "Mijn eerste interactie met Adrian was toen ik hem buiten het Energy Station in Monaco zag", zegt Horner in het boek. "Hij stond daar en keek op naar onze nieuwe hospitality en ik nodigde hem uit voor een drankje. De Star Wars-film kwam uit en ze wilden dat groots vieren in Monaco, waar ze een voorvertoning hielden. Ik vroeg Adrian of hij met zijn vrouw naar de première wilde komen, die vast heel kwaad op me was omdat ik haar daarmee dwong naar een drie uur durende Star Wars-film te kijken!"

"Zo is het begonnen", aldus de Red Bull-teamchef. "Hij was gewoon geïnteresseerd in wat we aan het doen waren. McLaren was heel anders: je had vijftien verschillende passen nodig om binnen te komen. Het Energy Station had neonlichten en er klonk muziek. We hadden geen sponsors, dus iedereen was uitgenodigd. Adrian dronk zijn drankje op en ging terug naar het mortuariumachtige gebouw van het naastgelegen McLaren."

Later dat jaar kwamen Horner en Newey elkaar opnieuw tegen bij de Grand Prix van Canada in Montreal, zo valt te lezen in 'Het inside verhaal van Red Bull Racing'. Horner merkte dat de ontwerper wel geïnteresseerd was in de plannen van Red Bull en voelde dat er een kans was om Newey over te halen om zich bij het team toe te voegen. Horner wendde zich tot Red Bull-coureur David Coulthard, die met Newey had gewerkt bij McLaren. Nadat die hem had verteld dat Newey's vrouw alle belangrijke beslissingen neemt, volgde er een etentje in Londen. Horner: "We hadden echt een aangenaam diner. We konden het steeds beter met elkaar vinden. Na afloop sprak ik er met Dietrich over en die zei: 'Nodig hem uit naar Oostenrijk en dan laten we hem de wereld van Red Bull zien.'"

Zo gezegd, zo gedaan. "Dietrich stuurde zijn vliegtuig en we vlogen van Luton naar Salzburg. En omdat hij onder contract stond bij McLaren was zijn toenmalige vrouw, Marigold, paranoïde over het feit dat hij met Red Bull in gesprek was. Dus zette ze hem een pet op en gaf hem een donkere zonnebril; en het had weinig gescheeld of hij liep met een valse snor!", aldus Horner lachend. Ondanks alle inspanningen om incognito te blijven, liep het nog bijna mis. "Zodra we uit het vliegtuig stapten, was er een groep Japanse F1-fans die DC zagen en allemaal met hem op de foto wilden. Alleen was Adrian zijn pet vergeten. Marigold werd gek, omdat ze bang was dat Ron Dennis de foto’s te zien zou krijgen…"

Obsceen salaris?

Na aankomst in Oostenrijk ontmoette het gezelschap Mateschitz bij een van zijn hotels. "Hij kwam op een Harley Davidson aanrijden en verdween daarna even naar binnen", herinnert Horner zich. "Hij kwam weer naar buiten, at met iedereen een stukje apfelstrudel en zette zijn visie voor de toekomst uiteen. Hij zei dat hij twee teams in de F1 wilde hebben. Vervolgens zei hij: 'Tot ziens', om weer op zijn motor te stappen en als Easy Rider weg te rijden. Dat was het."

Aan Horner om Newey en zijn vrouw verder in te palmen. Ze vlogen met een watervliegtuig naar een restaurant en na het eten was het tijd om tot zaken te komen. "Op dat punt vroeg ik hem om zich bij ons aan te sluiten. We hadden er veel voor over en ik had een [salaris] getal in mijn hoofd dat in de verste verte niet leek op wat de realiteit was. Dus vroeg ik hem: 'Voor welk bedrag kunnen we jou naar Red Bull Racing halen?' Marigold zei tegen mij: 'Nou, dit is wat Adrian bij McLaren krijgt', en ze noemde het salaris. Ik vroeg of hij bereid was te komen als we iets soortgelijks zouden aanbieden en hij zei: 'Ik denk dat ik die uitdaging wel aan wil gaan.'"

Horner liep het restaurant uit om Mateschitz te bellen. "Ik zei: 'Dietrich, ik heb geweldig nieuws: Adrian heeft ingestemd en wil bij ons komen werken.' Hij zei: 'Dat is fantastisch. Dat is het beste wat ons team kan overkomen. Dit is game changing, het is een intentieverklaring.' En toen zei ik: 'Het slechte nieuws is dat het om zoveel miljoen per jaar gaat…' Hij zei: 'Dat is obsceen, stuur hem maar met het vliegtuig terug. Dit is belachelijk!' Twee minuten later liep ik terug naar Adrian. Ik overwoog of ik het bedrag misschien over bonussen kon verdelen omdat ik deze kans niet voorbij wilde laten gaan. Toen belde Dietrich me terug en zei: 'Nee, dit is een gamechanger voor ons team. Ga ervoor.'"

Na het groene licht van Mateschitz kon de deal worden beklonken. Het werd gevierd met een bezoek aan een nachtclub in Salzburg. Horner: "De volgende ochtend om tien uur werd Adrian met een Alpha Jet de lucht in gestuurd. Hij zat in een oud-militair vliegtuig en de piloot, Ziggy, was ongeveer 87. Ik denk dat Adrian op een gegeven moment met de snelheid van het geluid op zijn kop boven Innsbruck hing en probeerde te achterhalen waar de flappen zaten. Hij zag groen toen hij uitstapte. Welkom in de wereld van Red Bull."

