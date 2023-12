Twee dagen nadat Max Verstappen in Abu Dhabi zijn negentiende seizoenszege had gegrepen, mochten alle teams nog eenmaal met twee auto's per team aan de bak op het Yas Marina Circuit. Eén bolide per formatie moest worden ingezet voor de zogenaamde 'young driver test', terwijl een vaste coureur de bandentest voor Pirelli mocht afwerken. Doordat het verbod op bandenwarmers van tafel is geveegd, zullen die banden nog steeds hetzelfde zijn in 2024. Het maakt dat Max Verstappen met zijn afwezigheid weinig heeft gemist. Nieuwe banden waren er niet en testitems richting volgend seizoen evenmin.

Het betekent dat teams en coureurs zich op andere dingen konden richten. Bij Sergio Perez ging het om zijn eigen gevoel richting 2024, voortborduren op de simulatordagen voorafgaand aan Austin. Wat betreft de young driver tests hebben sommige teams van de gelegenheid gebruik gemaakt om een nieuwkomer de allereerste Formule 1-meters te laten maken, zoals Franco Colapinto bij Williams en Ayumu Iwasa bij AlphaTauri. Bij Red Bull Racing zat er een ander idee achter de rookie test, zo vertelt Jake Dennis na afloop aan onder meer Motorsport.com: de simulator verbeteren.

Correlatie voor bandenmodel en snelheidssensatie

"Het ging er vooral om de auto te begrijpen en volgens mij is dat aardig gelukt. Ik heb 125 ronden gereden en samen met Checo hebben veel data verzameld voor het team. Voor Checo was het programma van de testdag natuurlijk anders, maar we hebben in ieder geval veel informatie verzameld die we kunnen gebruiken om correlatie te verbeteren voor de RB20 en voor de simulator als geheel", legt de Formule E-wereldkampioen uit. De testdag is niet alleen waardevol gebleken voor hem, maar op lange termijn ook voor het team. De bandentest diende om de simulator te finetunen, hetgeen volgens Dennis niet kan op basis van één vrije training als rookie. "In een vrije training wil je geen risico nemen. Max moet daarna nog weer in de auto, waardoor je zeker niet wil crashen. Op zo'n testdag kun je iets meer de limiet opzoeken en leren over de banden. Die banden zijn heel belangrijk voor hoe een auto zich in het echt gedraagt en dus heel belangrijk voor de simulator. We moeten continu proberen om ons bandenmodel in de simulator te verbeteren."

Met het bandenmodel noemt Dennis één van twee dingen die volgens hem nog kunnen worden verbeterd aan de F1-simulator van Red Bull. Door de banden zelf te hebben gevoeld, kunnen Red Bull en hij de simulaties van het Pirelli-rubber naar eigen zeggen bijschaven. Het geldt ook voor de tweede factor die nog voor verbetering vatbaar is: "Simulators hebben doorgaans moeite om de 'fear factor' en het gevoel van snelheid goed over te brengen met vibraties en dergelijke. Ik denk dat we dit aspect bij Red Bull nog kunnen aanpakken om de sensatie van snelheid en de kracht van het remmen door te geven aan de coureur. Dat blijft natuurlijk altijd lastig in een simulator, al moet ik zeggen dat alle dagen in onze simulator mij wel goed hebben voorbereid op het echte werk."

Het fysieke aspect van F1: "Nog geen brace om de nek!"

Dat laatste geldt natuurlijk niet voor het fysieke aspect van een F1-auto, al kan Dennis daar wel om lachen. "Eerlijk gezegd voel ik me na een hele dag in een F1-auto fysiek nog best goed. Ik had veel erger verwacht dan dit. Iedereen heeft me verteld hoe vreselijk het zou worden, dus ik heb mezelf op het allerslechtste scenario voorbereid. Maar goed, ik sta hier nog steeds zonder brace om de nek, dus in dat opzicht gaat het goed!" Met de RB19 had Dennis ook meteen de eer om in één van de beste F1-auto's aller tijd te stappen, al grapt hij daar met enige zelfspot over. "Nou, ik kom uit de Formule E hè, dat moeten jullie niet vergeten. Dus zelfs als ik de allerslechtste auto op deze grid zou proberen, dan nog zou dat erg speciaal aanvoelen!" Dat gezegd hebbende kan de Britse Formule E-kampioen wel voelen wat de Red Bull-creactie zo goed maakt. "Deze auto is heel gevoelig voor de input die je geeft, hij doet eigenlijk precies wat je wilt. Je hebt als coureur alleen wel veel vertrouwen nodig om er ook echt het maximale uit te halen. Dat is lastig met mijn achtergrond en sowieso als je maar één dag instapt, maar het is een genot om erin te rijden."

Belangrijker dan dat genot tijdens de testdag is natuurlijk het vervolg op de langere termijn. Dennis benadrukt dat de verzamelde informatie in de komende periode wordt gebruikt achter de schermen. "Hierna komen er vele simulatordagen voor me aan. Red Bull heeft mij natuurlijk de kans gegeven om deze auto in het echt te rijden en nu is het aan mij om weer in de simulator te duiken en om de opgedane kennis te vertalen naar die wereld. Dingen die we op de baan hebben getest komen erg overeen met wat me normaal gesproken in de simulator testen. Dat is heel handig om de correlatie te verbeteren. De vaste coureurs kunnen deze dingen niet altijd doen, aangezien hun tijd in een raceweekend beperkt is. Tijdens deze testdag had ik alle tijd van de wereld. Ik ben best onder de indruk van de simulator die we hebben en hoe dicht die bij het echte werk komt, maar er zijn zeker nog onderdelen om te verbeteren. Dat gaan we met deze data proberen."

