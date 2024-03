Esteban Ocon is niet de populairste coureur op de grid. Onder de Nederlandse fans is dat niet in de laatste plaats te danken aan de aanvaring die de Fransman had met Max Verstappen in de Grand Prix van Brazilië van 2018. Het kwam na de race zelfs tot een duw- en trekpartij. De in Normandië geboren Ocon staat bekend als een coureur die een directe, no-nonsense en compromisloze houding aanneemt, of het nou om teamgenoten, teambazen of rivalen gaat. De 27-jarige coureur haalt altijd alles uit de kast om zijn mannetje te staan.

Rondreizen met busje

Juist om die reden is de Fransman al acht jaar terug te vinden op de F1-grid, één van de competitiefste en meedogenloze sportomgevingen ter wereld. In de apriluitgave van GP Racing, zusterblad van Motorsport.com, vertelt de coureur uit Évreux uitgebreid over zijn racecarrière. Familie Ocon heeft veel moeten opofferen om het potentieel van de jonge coureur te benutten. In het beginstadium kozen ze ervoor om het huis te verkopen om zo de racecarrière te bekostigen. Net als vele andere coureurs – bijvoorbeeld ook Verstappen – was Ocon in alle uithoeken van Europa te vinden om deel te nemen aan kartkampioenschappen, overal naartoe reizend met een busje en caravan.

“Een grappig verhaal: we werden ooit eens aangehouden door de politie en zij wogen onze caravan en de bus”, vertelt Ocon. “Ze zeiden: 'We hebben probleem, jullie zijn twee en een halve ton te zwaar.’ Ze wilden ons een gigantische boete opleggen, dus we probeerden uit te leggen dat dit ons leven is, dat dit is wat we probeerden te bereiken. Ze begrepen het en lieten ons doorrijden. Dit was een beetje aan de extreme kant, maar mijn vader wist zeker dat ik iets in me had dat niet verloren mocht gaan.”

Esteban Ocon, Manor Racing MRT Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Directe houding noodzakelijk binnen F1

Ocon denkt dat deze ervaringen met zijn familie hebben geresulteerd in de persoon en coureur die hij vandaag de dag is. “En dat is misschien ook waarom niet iedereen mij in eerste instantie mag”, vervolgt de Fransman. “Maar wanneer er iets gezegd moet worden, moet het gezegd worden, vooral in de Formule 1. We kunnen hier geen tijd verspillen, dus is het belangrijk om rechtdoorzee te zijn. Misschien ben ik soms iets te direct, maar ik kan niet iets waar ik zo hard voor heb gewerkt zomaar loslaten. Ik wil door niemand levend opgegeten worden, of het nou een teammanager, teambaas of wereldkampioen is.”

“Vanaf een hele jonge leeftijd had ik de last van mijn familie op mijn schouders staan. En ik zeg dit niet om medelijden te krijgen. Het was het helemaal waard om het te proberen. Ik ben geslaagd en ben uiteindelijk terechtgekomen waar ik wilde, en nu is alles goed. Maar het is duidelijk dat ik te maken had met dit soort druk. Ik moest taai zijn wanneer het ertoe deed en ik moest mijzelf hoorbaar maken wanneer men niet luisterde of overtuigd was”, aldus de enkelvoudig GP-winnaar.