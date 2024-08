Hoe RB van tweederangs F1-team naar 'Red Bull's kleine broer' is gegroeid

Sinds het moment dat Minardi van de grid verdween en Toro Rosso in de Formule 1 kwam, werd het team wat nu RB heet als een soort tweederangs juniorteam gezien. Dat had vooral te maken met het feit dat Toro Rosso in eerste instantie een jaar oud chassis van Red Bull Racing overnam. De drie jaren erna werd het team voorzien van het nieuwste chassis. Wel gebruikte de formatie uit Faenza in de beginjaren een andere krachtbron.

Vanaf 2010 moest het team met een eigen chassis komen, waardoor toenmalig teameigenaar Dietrich Mateschitz flink de portemonnee moest trekken voor het verbeteren van de fabriek in het Italiaanse Faenza. Deze was sinds de overname van Minardi nauwelijks aangepakt en dat team kon nauwelijks meedoen voor punten, dus was aanpassen een noodzaak. Voormalig technisch directeur James Key nam het zelf ontwikkelen van onderdelen zeer serieus en koos ervoor nagenoeg alles zelf te bouwen. Nadat Jody Egginton in 2017 na het vertrek van Key die positie overnam - Egginton was sinds 2014 al Head of Vehicle Department - draaide het team die beslissing terug en neemt het weer een aantal onderdelen van Red Bull over. Dat gaat in dit geval voornamelijk om de ophanging en de versnellingsbak. RB bespaart daar niet alleen geld mee, maar kan ook kostbare tijd aan het ontwikkelen van andere onderdelen besteden.

"Als je er midden in zit, dan zie je dat het een evolutie is. Er is veel verandering en ontwikkeling. Ik denk dat we als team flink verbeterd zijn", vertelt Egginton in een exclusief interview met Motorsport.com over zijn tien jaar bij RB. "We zitten nu in de volgende fase. Het management is recent veranderd en er komen meer mensen het team binnen die onze structuur sterker maken. Ik zie dat als iets positiefs. In de manier waarop de Formule 1 zich de afgelopen tien, vijftien jaar heeft ontwikkeld, moet je blijven evolueren. Hoe F1 er tien, vijftien jaar geleden uit zag, is niet te vergelijken met nu. Dit moest dus gebeuren, want je kunt zonder groei niet competitief zijn."

Nieuwe fabriek

RB is nu volop bezig met de bouw van een nieuwe fabriek, nabij de Red Bull Campus in Milton Keynes. Tot nu toe maakte het team gebruik van een faciliteit in Bicester, maar daar is het uit gegroeid. "We werken met meer daar met meer dan honderd mensen en nu is het daar vol", verklaart Egginton over de noodzaak van de verhuizing. "We hebben daar bovenop al drie jaar de windtunnel in Bicester niet gebruikt. We zijn als team aan het groeien, dus we hebben alle ruimte nodig."

Jody Egginton is al tien jaar actief bij RB en de voorgangers

Volgens Egginton wordt RB beperkt door ruimtegebrek. "We kunnen niet alles doen wat we willen. Er is nu geen bureau meer vrij voor andere mensen. De verhuizing naar een grotere faciliteit gaat ons daarin helpen. De groei kunnen we dan weer doorzetten en het helpt de interactie tussen onze faciliteiten", aldus de technicus. Naast Bicester heeft RB de fabriek in Faenza ook in gebruik.

Volgens RB CEO Bayer was de overstap naar Milton Keynes een logische. "Vorig jaar werden we gebeld door de verhuurder van de locatie in Bicester dat ons contract afliep en hij wilde het wel aan ons verkopen. We zeiden van niet, want het is te klein voor ons", aldus de Oostenrijker. "Er is geen parkeerruimte, geen supermarkt in de buurt en de sportschool is heel klein en verouderd. Het was voor ons een unieke kans om te zeggen: weet je wat, laten we verhuizen. Red Bull is namelijk een nieuwe windtunnel in Milton Keynes aan het bouwen en dat [verhuizen] maakt ons leven een stuk makkelijker."