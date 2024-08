Hoe RB F1 het stokje van Red Bull wil overnemen als 'leukste' F1-team

Het kleine Italiaanse team dat we voorheen kenden als Toro Rosso en AlphaTauri – nadrukkelijke verwijzingen naar de merknaam Red Bull – gaat vanaf dit jaar door het leven als het Visa Cash App RB F1 Team. Met die naam en de bijbehorende sponsorinkomsten, lijkt de stal uit Faenza zich nadrukkelijk los te weken van moederbedrijf Red Bull.

Met die verwijdering volgt ook een andere koers die begin juli al tot uiting kwam in de samenwerking tijdens de Britse Grand Prix met filmmaatschappij Warner Bros. RB F1 promootte op Silverstone de speelfilm Twisters, net als voorheen Red Bull deed met onder andere de films Superman en Star Wars III.

David Coulthard, Red Bull, trekt zich terug uit de race

Red Bull stond vlak na de oprichting (2005) bekend als het feestteam van de paddock, maar is door de successen een stuk zakelijker geworden. RB F1 lijkt de rol van de grote broer over te willen nemen. Toen het team begin dit jaar in Las Vegas zijn nieuwe identiteit onthulde, kondigde CEO Peter Bayer aan dat het team zijn jonge en frisse identiteit zou gebruiken om F1 te combineren met entertainment buiten het circuit.

Tijdens de Grand Prix van Miami organiseerde het team een carwash-evenement om de eenmalige, kleurige livery te lanceren. En in aanloop naar de Britse Grand Prix was er dus die deal met Warner Bros. Het zijn slechts de eerste stappen van Bayers ambities om het team een eigen gezicht te geven en een grotere doelgroep dan alleen hardcore F1-fans te bereiken. "Die wasstraat in Miami was waarschijnlijk – echt – het beste voorbeeld van wat we proberen te bereiken", vertelt Bayer aan Motorsport.com. "We willen ervoor zorgen dat we de sport democratiseren met activiteiten waarvoor iedereen wordt uitgenodigd, een combinatie van Formule 1 gemixt met muziek, kunst, cultuur."

Meer samenwerkingen

"We zijn doorgegaan met de film Twisters en er komen nog een paar andere filmpartnerschappen aan", licht Bayer een tipje van de sluier op. "Maar we blijven ook doorgaan met alles wat met muziek te maken heeft, omdat we geloven dat het een van die universele talen is die iedereen begrijpt."

"We proberen dingen buiten de Formule 1 te doen, omdat veel mensen niet naar de races kunnen komen, omdat het uitverkocht is of omdat het te duur is. We geloven dat er een jonge doelgroep is die nog niet bediend wordt in de mate waarvan ik denk dat dat zou moeten. We hebben jonge vrouwelijke fans die zich bij ons aansluiten en dat is precies wat we zien als een enorme kans. Het is iets wat een paar jaar geleden nog ongehoord was. Formule 1 zou jongens zoals ik zijn geweest met vijf vrienden en een paar biertjes!"

Bayer denkt dat er een duidelijke reden is waarom RB F1 – of VCARB, zoals hij het team liever noemt – aantrekkelijk is voor sponsors. "Ik denk dat het komt, omdat we de 'new kids on the block' zijn. We doen dingen anders en proberen een ander publiek te bereiken," legt hij uit. "Als ik de data mag geloven zijn wij het team met de meest gebalanceerde fanbase tussen mannen en vrouwen, we hebben de jongste fans. En dat is ook de perfecte doelgroep voor bijvoorbeeld de film."

Stefano Domenicali

Bayer zegt dat de initiatieven die het team op commercieel niveau heeft genomen ook indruk hebben gemaakt op de F1 en CEO Stefano Domenicali, omdat het precies is waar Liberty Media met de serie naartoe wil. "We gaan door met onze off-circuit activiteiten, we hebben een paar spannende veranderingen van de livery en lanceringsevenementen in het vooruitzicht," voegde hij eraan toe. "De Formule 1-organisatie ondersteunt ons extreem en waardeert wat we doen. Ik praat veel met Stefano. Hij vindt het geweldig omdat het precies is hoe hij en Liberty Media de sport zien groeien."