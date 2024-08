Hoe Gasly het Alpine F1-team naar zijn hand wil zetten

Na vijf seizoenen verlaat Esteban Ocon volgend jaar Alpine. De coureur uit Évreux was sinds 2020 in Franse dienst. In eerste instantie met Fernando Alonso als teamgenoot, maar de afgelopen twee seizoenen met Pierre Gasly aan zijn zij. Dat Ocon en Gasly geen vrienden zijn, is een publiek geheim en het kwam dan ook regelmatig tot een aanvaring tussen de heetgebakerde haantjes.

De teamleiding besloot dit jaar in te grijpen, het contract van Ocon niet te verlengen en vol voor Gasly te gaan, die onlangs een nieuwe verbintenis tekende. De 28-jarige enkelvoudig Grand Prix-winnaar krijgt volgend jaar mogelijk debutant Jack Doohan als teamgenoot en zegt klaar te zijn om het team op sleeptouw te nemen. "Uiteindelijk is het iets heel natuurlijks", vertelt Gasly aan Motorsport.com. "Ik ben een erg gedreven persoon. Ik ben erg gefocust op mijn werk en ik probeer erg close te zijn met de mensen met wie ik werk. Ik ben erg veeleisend voor mezelf en dat geldt ook voor de mensen met wie ik werk. Ik ben iemand die informatie nodig heeft, die vragen stelt en graag begrijpt wat er aan de hand is. Wat we aan de auto doen, op welke manier we dingen doen en waarom we het op die manier doen."

Pierre Gasly, Alpine A524 Foto door: Alpine

Langetermijnrelaties versterken

Gasly hoopt een sterke en langdurige band op te bouwen met zijn race engineer (John Howard) en monteurs. Als voorbeeld kijkt hij naar hoe Michael Schumacher bij Ferrari of Lewis Hamilton bij Mercedes te werk gingen. "Het is geen geheim waarom je ziet dat jongens als Lewis [Hamilton] zo lang met dezelfde race-ingenieur werken en dat zij bij mensen blijven die ze kennen.", legt Gasly uit. "Je bouwt vertrouwen op en een communicatieproces waarbij niemand bang is om dingen te zeggen zoals ze zijn. Of het nu goed of slecht is."

Dat de verwachtingen van Alpine dit seizoen achterlopen bij de realiteit is een understatement. Het team begon het seizoen beroerd, maar kan inmiddels weer een beetje omhoog kijken. "Het is geen makkelijke tijd", geeft Gasly toe. "Vorig jaar was duidelijk niet zo goed als we hadden gewild, maar we kwamen er toch uit met drie podiumplaatsen. Dit jaar is het moeilijker. Persoonlijk is het niet leuk om te presteren zoals we presteren, maar tegelijkertijd zie ik echt de inspanningen die we als team doen. Ik weet zeker dat we met de mentaliteit [van openheid] die we nu hebben, een ommekeer zullen maken en dat we de prestaties uit het team kunnen halen."