"Eerste deel van het seizoen gehad: eerste GP-zege, eerste gebroken bot en mijn rib geniet van de pauze", zo vatte Oscar Piastri de afgelopen periode samen in een bericht op sociale media. Het nieuws van zijn gebroken rib kwam uit de lucht vallen, aangezien daar tijdens de raceweekenden met geen woord over gerept was. In Zandvoort legt de winnaar van de Grand Prix van Hongarije uit dat het zitje van zijn McLaren MCL38 de oorzaak hiervan blijkt te zijn. "Je zou kunnen zeggen dat we te veel downforce op de auto hebben gezet, maar voor het rijden zelf maak je een zitje aan het begin van het seizoen", begint hij zijn uitleg. "Soms zit je er een beetje naast en sommige circuits leggen het niet echt bloot." Hij spreekt van een 'drukpunt dat het uiteindelijk begaf'. "En we hebben het zitje aangepast en het vrijwel direct opgelost. Alles is dus weer zoals normaal."

Toch blijft dan wel de vraag hoeveel races Piastri met deze blessure heeft gereden en wanneer hij deze exact heeft opgelopen. “De scan was een dag na Silverstone, maar het was absoluut al vóór Silverstone gebroken”, verklaart de Australiër. Gevraagd naar hoeveel races hij met de blessure heeft gereden, schat hij in dat het er drie zijn geweest. “Maar het was zeker op een moment in Oostenrijk [te voelen].” Hij vermoedt dat het in Barcelona al was begonnen, maar dat het in Oostenrijk pas echt begon op te spelen. “Het was behoorlijk pijnlijk, dus het waren een paar nare dagen. Maar we hebben wat veranderingen doorgevoerd en het ging al steeds beter, zelfs tijdens het rijden. Het zit dus allemaal wel goed.”

Door die blessure rijst ook de vraag of Piastri iets heeft moeten veranderen in zijn trainingsschema, maar dat valt volgens hem wel mee. "Niet enorm", stelt de nummer vier in het kampioenschap. "We hadden vastgesteld wat we aan het zitje konden veranderen." Naar eigen zeggen werd de kwetsuur niet erger tijdens de races in Boedapest en Spa. "Het werd zelfs beter, dus ik denk dat we alles al veranderd hebben [wat we aan het zitje moesten veranderen]."

Niet de favoriet, wel goede kans

Nu Piastri volledig hersteld is van zijn gebroken rib, kijkt hij uit naar een spannende tweede seizoenshelft. Daarin hoopt hij samen met teamgenoot Lando Norris McLaren aan de constructeurstitel te helpen. "We staan er sterk voor", stelt hij vast. "Het gat [naar Red Bull Racing] is de afgelopen zeven of acht races zeker wel geslonken. We hebben veel momentum, maar ik sluit Red Bull absoluut niet uit. Max [Verstappen] heeft het geweldig gedaan en Sergio [Pérez] heeft in het verleden ook zo'n run gehad [als de afgelopen races] en heeft toen veel meer punten gescoord. Dus we zullen zien. Het wordt zeker geen gemakkelijke strijd. Ik denk niet dat we per se favoriet zijn, maar ik denk wel dat we een goede kans maken."