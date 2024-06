De eerste dag van het Formule 1-weekend in Las Vegas draaide in november 2023 uit op een gigantische sof. Een losgeslagen putdeksel beschadigde de vloer van de auto van Carlos Sainz en maakte een vroegtijdig einde aan de openingssessie. Vervolgens moest de tweede training worden uitgesteld en de fans die met veel geduld waren gebleven, werden vanwege het late tijdstip ook nog eens van de tribunes gestuurd op het moment dat die tweede sessie begon. Een valse start van het raceweekend, maar uiteindelijk kwam alles goed. De kwalificatie leverde met Charles Leclerc een verrassende polesitter op en een dag later was de race ook nog eens tot het einde spannend. Max Verstappen moest alle zeilen bijzetten om de eerste Grand Prix in de gokstad sinds 1982 te winnen en slaagde uiteindelijk in die missie.

Ook naast de baan was het evenement een groot succes. Uit onderzoek bleek dat de economische impact van de Grand Prix voor de stad Las Vegas anderhalf miljard dollar was. Om dat te vergelijken met andere grote sportevenementen in de stad; de Super Bowl van afgelopen februari leverde de regio zo'n 500 miljoen dollar minder op. Het zou daarom aannemelijk zijn om het beproefde recept opnieuw uit te rollen voor de editie van dit jaar, maar niets is minder waar. Tijdens het F1 in Depth-forum in samenwerking met Autosport, een zusterpublicatie van deze site, vertelde de raceorganisatie race wat er dit jaar anders moet.

"Met een groot evenement [als dit] leer je vanzelf bij. De grootste les die we hebben geleerd, is dat we een breder scala aan tickets en pakketten moeten aanbieden. Daarmee is het evenement beter betaalbaar voor een groter deel van de samenleving", aldus Steve McBurney, die ook mede-eigenaar is van een casino aan de wereldberoemde 'Strip', de hoofdstraat van Las Vegas waar alle grote casino's zijn gevestigd. "We hebben voor de komende editie al 7000 general admission tickets in de verkoop. De kaarten voor de Flamingo Zone zijn 150 dollar per dag en 600 dollar voor de drie dagen."

Minder onrust in de stad

De organisatie kreeg veel kritiek van de inwoners van Las Vegas, vanwege de verkeerschaos tijdens het opbouwen van het evenement. Brian Yost, hoofd van het toerismebureau in Las Vegas, verwacht dat die chaos dit jaar een stuk kleiner zal zijn. "Er is al een nieuwe asfaltlaag aangebracht, dus het opbouwen gaat dit jaar niet zo lang duren", legt hij uit. "Het asfalt is in goede staat en ook de putdeksels zijn goed vastgezet."

Chief commercial officer van de Grand Prix Emily Prazer verklaarde dat de opbouw dit jaar niet zo'n groot project zal zijn als in 2023. "De boulevard openbreken was nog nooit eerder gedaan. Ik snap de vraagtekens die de inwoners hadden, maar volgens mij hebben we laten zien dat we de logistiek aankunnen", zei Prazer tijdens het forum. "We moeten nu kijken hoe we de boel sneller kunnen opbouwen. Daar werken we aan."

Prazer onthulde dat de organisatie de lokale gemeenschap nauwer bij het evenement wil betrekken. "We zijn bezig met een plan voor de gemeenschap en werken aan betere communicatie. Dit plan gaan we eind juni uitrollen", legde ze uit. "Het gaat niet perfect worden, want iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar we gaan er hard aan werken om de problemen van de inwoners te verminderen."

F1 in Depth-forum

Coureurs krijgen minder verplichtingen

De coureurs waren na de Grand Prix lovend over de race zelf, maar naast het circuit werden ze onderworpen aan allerlei verplichtingen. "Ik denk dat zij – net als wij – wat zenuwachtig waren voorafgaand aan het weekend, want ze moesten veel dingen doen", vervolgde Prazer tijdens de bijeenkomst. "Niemand weigerde om mee te doen aan iets waarvoor we ze hadden gevraagd, maar we gaan het dit jaar wel iets minder intensief voor ze maken."

Vooral Max Verstappen liet zijn mening over de drukte naast het circuit duidelijk horen, maar Prazer zag tijdens het weekend zijn mening over het evenement bijdraaien. "Er was één iemand nogal uitgesproken over alles wat zich hier afspeelde, maar aan het eind van het weekend zong hij Viva Las Vegas over de boordradio", aldus de Amerikaanse. "Ik snap dat iedereen voor een nieuwe race zijn bedenkingen heeft. Ze hadden hier nog nooit gereden."