Formule 1 Abu Dhabi GP

Hoe Nico Rosberg Lewis Hamilton én zijn demonen versloeg op weg naar de F1-wereldtitel

Tien jaar geleden op deze dag versloeg Nico Rosberg Lewis Hamilton in het wereldkampioenschap. De Duitser blikt terug op een seizoen waarin hij zelftwijfel overwon om zijn volledige potentieel te ontketenen

Benjamin Vinel

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 13:56

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

“Mijn superkracht was voorbereiding.”

Het levert misschien geen meeslepend verhaal op, maar het vat perfect samen hoe Nico Rosberg Lewis Hamilton aftroefde op weg naar de Formule 1-wereldtitel van 2016.

Je hoort coureurs niet vaak hun natuurlijke aanleg relativeren, maar tien jaar na zijn triomf met Mercedes was Rosberg daar in de nieuwste Beyond The Grid-podcast heel open over. Hij kon niet tippen aan het talent van Hamilton, “Lewis is de GOAT”, gaf hij eerlijk toe, dus moest hij op alle andere vlakken tot het uiterste gaan om boven te komen drijven.

“Het ging erom 110 procent van mijn potentieel te halen”, legde Rosberg uit. “Daar draait het om. En dat betekent elk onderdeel dat er is, en dat zijn er veel: voeding, slaap, werken met de engineers, de ontwikkeling van de auto, media, fitheid, lichaamsgewicht.”

Het werk van de Duitser met een psycholoog was dus cruciaal, omdat wat hij omschrijft als een “demon” steeds weer opdook. “In de voorbereiding op 2016 deed ik om de dag twee uur mentale training”, vertelde hij. “Dat was zwaarder dan de fysieke training.

Nico Rosberg, Mercedes

Photo by: Clive Mason / Getty Images

“Het zijn heel veel dingen: meditatie, herhaling, visualisatie, technieken om in het moment te blijven wanneer je angst voelt opkomen, wanneer je doodsbang bent om het te verprutsen en de hele wereld je uitlacht omdat je aan de leiding rijdt en je de starts verknalt.”

Dat hielp Rosberg niet alleen op de baan, maar ook in zijn omgang met de media, terwijl hij probeerde de enorme druk op zijn schouders te verlichten.

“Het is een heel spel dat je moet spelen, want de media hebben zoveel invloed”, merkte hij op. “Het is zo’n belangrijk onderdeel van sportieve prestaties, omdat jullie tot ons doordringen. We moeten namelijk elk raceweekend, het hele weekend door, voor jullie staan en we kunnen niet zeggen: ‘geen commentaar’. Ik moet erop ingaan. Als jullie [journalisten] tegen mij zeggen: ‘Ben jij de nieuwe Rubens Barrichello?’, ben ik altijd de nummer twee? Bam! Dat doet pijn.

“Jullie herhalen dingen en op een gegeven moment ga je ze geloven. Dus het is een spel dat je echt moet beheersen. Daarom was het met mijn psycholoog in mijn kampioensjaar ook heel belangrijk voor mij: nooit, maar dan ook nooit, het woord ‘kampioenschap’ gebruiken in welk mediagesprek dan ook. Want jullie [als journalist] zouden altijd zeggen: ‘Jij bent de favoriet voor het kampioenschap, toch, Nico?’ - [dus] gewoon afbuigen.”

Nico Rosberg, Mercedes, Lewis Hamilton, Mercedes

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Er waren redenen om te denken dat Rosberg ideaal geplaatst was voor een langduriger titelstrijd. Na tweede plaatsen in 2014 en 2015, en nadat Hamilton in 2013 ook al meer punten had gescoord, begon zijn campagne ideaal met vier overwinningen op rij. Daarmee kwam hij, gerekend vanaf het einde van het vorige seizoen, op zeven zeges achter elkaar, ondanks dat Toto Wolff de groepen engineers en monteurs had omgewisseld, iets wat voor de Duitser als een schok kwam.

“Elke race telt”, zei Rosberg over zijn sterke einde van 2015. “En dat was mijn kans, want hij was natuurlijk inmiddels ik-weet-niet-hoeveelvoudig wereldkampioen, en dan raak je gewoon een heel klein beetje motivatie kwijt. Dat is normaal, want die races tellen nergens meer voor. En hij stond tegenover mij, iemand die gemotiveerder was dan ooit in zijn leven, omdat het alleen nog was: ‘Ik wil niet meer verliezen’ - dat is verschrikkelijk.

“Dus ik won de laatste drie en dat knaagt vanzelf aan het vertrouwen. Zo werkt dat in sport. En dat neem je mee de lange winter in. Hij weet dan: ja, hij is kampioen, maar ik heb die laatste drie gewonnen en echt geweldig gereden.”

Lees ook:

Hamilton vocht terug na Rosbergs perfecte score van 100 punten in de eerste vier Grands Prix, met zes overwinningen in zeven races van Monaco tot Hockenheim. Voor de GP van Maleisië stond de Brit nog maar acht punten achter op zijn teamgenoot, maar zijn motor begaf het terwijl hij de race met 23 seconden voorsprong leidde. Rosberg lag vierde, op meer dan een minuut, nadat hij bij de start door Sebastian Vettel in de rondte was getikt.

Rosberg schoof door naar de derde plaats, waardoor de uitvalbeurt van Hamilton een verschil van 28 punten opleverde: in plaats van vijf punten aan de leiding te gaan in de stand, stond de regerend kampioen nu 23 punten achter.

Voor Rosberg was dat ideaal, maar onder de druk van zijn status als titelfavoriet begon hij mentaal af te brokkelen, al won hij de volgende race in Suzuka wel. Hamilton viel intussen door een slechte start in de eerste ronde terug naar de achtste plaats en kwam niet verder dan de derde plek, mede door het stevige verdedigen van nummer twee Max Verstappen.

“In Japan weet ik nog steeds niet eens hoe ik zo goed kon rijden, want als ik aan mijn kwalificatieronde denk, word ik bang”, zei Rosberg, die de pole position met 0,013 seconden van zijn teamgenoot afpakte. “Ik tril gewoon, mijn handen trillen in de raceauto, en toch zet ik hem op pole. Ik weet niet eens hoe dat kan.

Nico Rosberg, Mercedes

Photo by: Clive Mason / Getty Images

“Want ik ben nu de grote favoriet, mijn droom ligt voor het grijpen! Hij is van mij! Ik hoef hem alleen elke keer thuis te brengen, dat is genoeg. Ik denk alleen maar: ‘Verpruts het niet.’ Dat is eng. Krijg ik ooit nog zo’n kans? Ik weet het niet, ik heb de beste aller tijden in de auto naast me. Je weet het nooit.”

Het resultaat in Japan betekende dat Rosberg nu 33 punten voorsprong had op Hamilton. Hij kon zich dus veroorloven om in alle vier de resterende races tweede te worden, maar daardoor voelde de druk niet minder zwaar.

“Gewoon doodsbang, echt doodsbang, want dit is mijn kans”, zei hij over zijn instelling voor de titelbeslissing. “En al die laatste races daarvoor is het niet zo makkelijk om tweede te worden, want je hebt Max met de Red Bull, [Daniel] Ricciardo, de Ferrari’s; ze zitten dichtbij. Zeker als je die demon in je hoofd hebt, is tweede worden echt niet makkelijk.

“Max zat de hele tijd bovenop me. In Mexico raakte hij me in bocht 1, duwde hij me van de baan en later in de race deed hij nog een uitval. Hij was op dat moment de coureur met het meeste risico, want hij was de jonge, gekke Max, weet je.

“In Brazilië zat hij weer bovenop me in de regen, in verraderlijke omstandigheden. Daar was het puur overleven om niet te spinnen en te crashen, zoals de meesten deden, en dan kwam Max buitenom vol langs me heen, in bocht 3, zonder dat ik zelfs maar zag dat hij daar zat. Dus ik schrik me rot in de auto als ik hem ineens zie. Het was geen wandeling in het park.”

Lewis Hamilton, Mercedes, Nico Rosberg, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Adam Pretty / Getty Images

Rosberg zou bij de finale in Abu Dhabi gezelschap krijgen van familie en vrienden, maar toen zijn angst omhoog schoot, vroeg hij hen aanvankelijk weg te blijven omdat hij wilde dat het weekend “business as usual” zou zijn, al was het dat nauwelijks.

“Het laatste raceweekend was ik gewoon doodsbang, volledig doodsbang, van begin tot eind. Het was zo erg”, zei hij. “En de hele wereld kijkt naar je. Je loopt binnen en je ziet die ogen, iedereen probeert te zien: ‘Hoe nerveus is hij?’. Het is gewoon ongelooflijk.”

De stress eiste zijn tol bij de Mercedes-coureur, die ondanks hulp van een slaaparts en meditatietechnieken nauwelijks meer dan twee uur per nacht sliep.

“Verschrikkelijk”, zei hij. “Mijn hart ging tekeer, de hele nacht, adrenaline door mijn lijf. En als je twee uur slaapt, kom je in een spiraal, want je denkt: ‘Ik moet rijden met twee uur slaap’, en dan wordt het alleen maar erger. Die demon slaat helemaal op hol en je slaapt nog minder.”

En als Rosberg wakker was, ging eten al niet veel makkelijker. “Ik kon niet eens meer normaal eten, zo bang was ik”, bekende hij.

“Het enige wat ik weg kreeg, was eten uit mijn jeugdherinnering: Frosties. Ik had in 20 jaar geen Frosties gegeten, want het is niet echt gezond; het is niet heel goed. Het was het enige waarvan mijn brein zei: ‘Ja, dit krijg je weg.’ Ik probeerde pasta, maar dat ging niet. Het ging er letterlijk niet in. Dus daar leefde ik op, Frosties, wat ook niet echt goed is, want dat is geen stevige voeding om een heel weekend op te presteren.”

Daardoor was Rosberg niet bepaald in ideale vorm om te racen, zo bleek uit zijn out-laps in de vrije trainingen: “Misselijk, in de auto, omdat ik op Frosties leefde. Misselijk! Kun je dat geloven? Ik was in mijn hele leven nog nooit misselijk geweest in een raceauto. En dan zegt die demon tegen je: ‘Je kunt geen raceauto besturen als je misselijk bent.’ Gelukkig ging het weg, ik weet niet hoe.

“Het waren mijn voorbereiding en mijn natuurlijke talent die me op de een of andere manier door het weekend heen sleepten. Ook al was ik er mentaal helemaal niet bij, kon ik nog steeds behoorlijk en echt goed presteren. Dat is ongelooflijk. Tot op de dag van vandaag weet ik niet hoe dat kan.”

Hamilton was in alle drie de trainingen sneller dan Rosberg en pakte de pole position met 0,303 seconde voorsprong op zijn teamgenoot. Bij de start bleef de volgorde hetzelfde en de Brit hield het veld bij elkaar in de hoop dat zijn rivaal van het podium zou vallen, wat Hamilton nodig had om nog kans te maken op de titel.

Nico Rosberg, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Beide coureurs stopten erg vroeg, in de rondes zeven en acht. De stop van Rosberg duurde echter langer dan gepland, omdat zijn monteurs een unsafe release wilden voorkomen. Hij kwam vlak achter Verstappen de baan op, die nog niet had gestopt nadat hij in de eerste ronde was gespind. Het duurde 12 ronden voordat Rosberg een weg langs de Red Bull vond.

“Verschrikkelijk. Verschrikkelijk”, zei Rosberg. “Begrijpelijk, [Hamilton] moest iets doen, dus hij probeerde iets en het werkte.

“Met die strategie zette hij me achter Max Verstappen. Ik had nooit achter Max Verstappen mogen zitten, en ineens zat ik achter Max Verstappen, de slechtste coureur om achter te zitten. Het was toen Mad Max. De kans op een crash was fifty-fifty als je hem probeerde in te halen of wat dan ook.

“Waarschijnlijk het meest extreme moment uit mijn hele carrière is wanneer [race-engineer] Tony Ross over de radio komt en zegt: ‘Nico, je kampioenschap loopt gevaar. Je moet Max Verstappen nu binnen twee ronden inhalen.’ Wat? Je haalt Max Verstappen niet zomaar in, dat is niet iets wat je even doet.

“Ik ben Max voor altijd dankbaar, want hij speelde het eerlijk en liet ruimte.

Nico Rosberg, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Daar kom ik uit en mijn voet begint zo hard te trillen van angst en adrenaline dat ik het gaspedaal niet meer onder controle heb. Dat zal ik nooit meer meemaken in mijn leven, ik heb het daarvoor nooit gehad. Mijn hele voet stuitert, door Max. Dus nu kan ik niet meer goed gas geven. Mijn demon begint weer: ‘Oké, het is klaar, je kunt niet meer rijden omdat je het gaspedaal niet meer onder controle hebt.’

“Ik heb geluk, want daarna komt een lang recht stuk. Ik druk mijn hele been vanaf mijn bil naar beneden in de cockpit, zodat ik ten minste volgas kan geven. En om de een of andere reden kreeg mijn voet daarna weer een beetje controle terug, dus mijn brein zei: ‘Oké, ja, het komt terug, dit moet goed komen.’ Toen kon ik weer rijden. Het is gestoord, compleet gestoord.

“En alle mentale training die ik had gedaan hielp op dat moment niet. Nul. Al mijn technieken, nul komma nul. Het was alleen maar rode waas. Maar ik weet zeker dat de voorbereiding wel hielp, want waarschijnlijk was ik die ene procent meer de controle kwijt geweest als ik me niet zo had voorbereid.”

Nico Rosberg, Mercedes, Lewis Hamilton, Mercedes

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Rosberg sloot snel aan bij Hamilton, die in de slotronden wanhopig zijn ophoudtactiek opvoerde, zonder resultaat. De Duitser bleef Vettel en Verstappen voor onder de zwart-witgeblokte vlag en pakte zijn eerste wereldtitel.

“Het eerste [gevoel] is opluchting”, zei hij. “Opluchting dat het voorbij is en dat het klaar is, en dat je het hebt gedaan. Daarna word je euforisch; dan gaat het gevoel helemaal los. Het is het meest extreme gevoel, afgezien van de geboorte van je kind en het trouwen misschien. Een beetje vergelijkbaar, maar anders. Hoe dan ook, het is het meest extreme, belachelijke gevoel.”

Vijf dagen later kondigde Rosberg zijn afscheid van de Formule 1 aan.

Nico Rosberg, Mercedes

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Nico Rosberg, Mercedes

Photo by: Peter J Fox / Getty Images

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Grasser-beroep bij FIA bevestigd: waarom het nu om de GT3-toekomst gaat



DTM



DTM DTM



Oschersleben



Grasser-beroep bij FIA bevestigd: waarom het nu om de GT3-toekomst gaat





Hoe Nico Rosberg Lewis Hamilton én zijn demonen versloeg op weg naar de F1-wereldtitel



Formule 1



F1 Formule 1



Abu Dhabi GP



10 min



Hoe Nico Rosberg Lewis Hamilton én zijn demonen versloeg op weg naar de F1-wereldtitel





Wie volgt Marc Márquez op bij Ducati?



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Valencia



15 min



Wie volgt Marc Márquez op bij Ducati?





Afscheid nemen in echte Marc Márquez-stijl



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Valencia



17 min



Afscheid nemen in echte Marc Márquez-stijl

Vorig artikel F1 LIVE: Volg de eerste vrije training voor de GP van Qatar

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Benjamin Vinel





Fernando Alonso: ‘Ik stop met F1 als ik me traag voel, niet op een bepaalde leeftijd’



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



1 d



Fernando Alonso: ‘Ik stop met F1 als ik me traag voel, niet op een bepaalde leeftijd’





Vijf dingen om op te letten tijdens de F1 GP van Qatar



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



1 d



Vijf dingen om op te letten tijdens de F1 GP van Qatar





On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 7 m



On this day: Senna pakt een van de spannendste zeges in de F1-geschiedenis

Meer van

Lewis Hamilton





Charles Leclerc wil 'oplossing' na meerdere clashes met Lewis Hamilton



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



20 u



Charles Leclerc wil 'oplossing' na meerdere clashes met Lewis Hamilton





Lewis Hamilton over nieuwste aanvaring met Charles Leclerc: "We mogen vrij racen"



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



20 u



Lewis Hamilton over nieuwste aanvaring met Charles Leclerc: "We mogen vrij racen"





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



25 d



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico

Meer van

Mercedes





F1-update: Russell verklaart woordenstrijd met Verstappen, een oplossing bij Ferrari of toch niet?



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



15 u



F1-update: Russell verklaart woordenstrijd met Verstappen, een oplossing bij Ferrari of toch niet?





George Russell vindt uitspraken Max Verstappen 'vermakelijk', maar blijft bij zijn woorden



Formule 1



Formule 1



GP van Qatar



20 u



George Russell vindt uitspraken Max Verstappen 'vermakelijk', maar blijft bij zijn woorden





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 21 d



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 21 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



25 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



25 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



27 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer